Premium|Maratha Navy Foundation : वयाच्या २७ व्या वर्षी महाराजांनी 'असं' उभारलं पहिलं आरमार; कल्याणच्या खाडीत नक्की काय घडलं?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक औरंगजेब व अन्य शाहजादे युद्धात गुंतल्याचे पाहून आदिलशाहाने मुघलांसोबतचा तह झुगारून दिला. या तहान्वये आदिलशाहाच्या ताब्यातील ‘निजामशाही कोकण’ मुघलांना देण्याचे ठरले होते. तह झाल्यापासून ते तो पाळावयाचा नाही असे आदिलशाहाने ठरवेपर्यंत निजामशाही कोकणात मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. याचा फायदा घेऊन महाराजांनी चपळतेने तो प्रदेश काबीज करून राज्यविस्तार केला.दाभोळवर छापा : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला आदिलशाही मुलूख व दाभोळ बंदर त्यांच्याकडे ठेवण्याचे २३ एप्रिल १६५७च्या पत्रानुसार औरंगजेबाने मान्य केले होते. म्हणजे त्यापूर्वी दाभोळ बंदरावर महाराजांनी स्वारी केली असावी.सिद्दींशी संघर्षसिद्दींचा इतिहास : आफ्रिका खंडातील अॅबिसिनीया (सध्याचा इथिओपिया) प्रांतातून गुलाम म्हणून आलेला हा समुदाय विविध राज्यकर्त्यांकडे नोकरीला होता. अॅबिसिनीयाला अरबीत ‘हबश’ व तेथील रहिवाशांना ‘हबशी’ म्हणत. तर आफ्रिकन लोकांना अरबी व फार्सी भाषेत ‘सय्यिदी/सैदी’ म्हणत. त्यावरून मराठीत ‘सिद्दी’ हे नाव रूढ झाले. त्यांची काटक शरीरयष्टी व अफाट मेहनतीमुळे या समुदायातील कित्येकजण मोठ्या हुद्यावर पोहोचले. त्यांच्या नावामागे ‘सय्यिदी’ अशी उपाधी लावली जात. निजामशाहचा मुख्य कारभारी मलिक अंबर, आदिलशाहीतील रणदौलाखान, रुस्तुम-इ जमान, सिद्दी जौहर इत्यादी प्रसिद्ध सरदार हे याच वंशाचे होते. यापैकीच सिद्दी अंबरने १६१७मध्ये जंजिरा किल्ल्याचा ताबा घेऊन त्या प्रदेशावर स्वतंत्रपणे कारभार सुरू केला. पोर्तुगीज व आदिलशाहने सिद्दीला मदत पोहोचविल्याने आणि लढाऊ जहाजे नसल्यामुळे जंजिऱ्यावर हल्ले करणे यावेळी मराठ्यांना शक्य झाले नाही.उत्तर कोकणावरील मोहीमचौल जिंकले ः १६५७चा पावसाळा संपताच उत्तर कोकण जिंकण्यासाठी शिवाजीराजांनी आपले सैन्य पुढे रवाना केले. आणि ३ ऑक्टोबर १६५७ रोजी स्वतः जातीने ते राजगडाहून निघाले. प्रथम निशाण्यावर होते, वायव्य दिशेवरील सुमारे १०० कि.मी. अंतरावरचे 'चौल' (चेऊल उर्फ चंपावती). त्यासाठी जवळचा घाटरस्ता होता, तेलबैलाचा. मुळा नदी ओलांडून व दऱ्याखोऱ्यातील दुर्गम वाटा तुडवत सैन्य लगोलग येथे पोहोचले. वाघजाई, सवाष्णी, भोरप्या इत्यादी घाटवाटा येथून खाली कोकणात उतरतात. तीनही घाट जवळजवळ असून ते अनुक्रमे कोकणात ठाणाळे, धोंडसे व सुधागड या गावात उतरतात. या घाटांनी सर्व सैन्य सोबतच्या सामानसुमानासहित कोकणात उतरले. पाली गावाच्या पुढे वळण घेऊन वाहणाऱ्या अंबा नदीला वळसा घालून, कुंडलिका नदीच्या उत्तर तीराने ते चौलला पोहोचले. यावेळी खालचे चौल (रेवदंडा) व कोरलईचा किल्ला पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होता. महाराजांनी त्यांना कोणताही उपसर्ग पोहचविला नाही, मात्र आपल्या सीमेलगतच्या गावांना मराठ्यांकडून उपद्रव झाल्याचे पाहून दक्षता म्हणून पोर्तुगिजांनी ८० शिपाई चौलला पाठविले (प.सा.सं.७४७).सिद्दीविरुद्ध लढण्यासाठी लढाऊ नौका बांधण्याचा विचार राजांच्या मनात घोळत होताच. त्यातच पोर्तुगिजांकडील सुसज्ज युद्धनौका, जहाजबांधणीची गोदी, समुद्री किल्ला, आरमारी युद्धतंत्र इत्यादी बाबी पाहून व त्याची सविस्तर माहिती घेऊन महाराजांनी भविष्याच्या योजना आखल्या. पोर्तुगीज कारागीर रुई लेंताव व्हियेंगश व त्याचा मुलगा फर्नाव यांच्याशी जहाजबांधणीबाबत प्राथमिक चर्चाही झाली असावी. त्यावेळी युद्धनौका बांधणीचे तांत्रिक ज्ञान स्थानिकांकडे नसल्याने परकीय कारागिरांवर अवलंबून राहणे भाग होते. 'चौल' ही प्राचीन काळापासून मुख्य व्यापारी पेठ होती, येथून अरबस्थानापर्यंत व्यापार होत असे. पोर्तुगीज देखील यावर डोळा ठेवून होते. पण त्यापूर्वीच महाराजांनी वेळ साधली. येथून दक्षिणेला ६५ कि.मी. अंतरावरील हरिहरेश्वर येथे एक तुकडी पाठविण्यात आली.पेण, पनवेल, कल्याण, भिवंडीवर विजय ः चौलवरील विजयानंतर महाराज ८० कि.मी. अंतरावर उत्तर-ईशान्येकडील कल्याणकडे निघाले. वाटेत त्यांनी समुद्राकडे निघालेल्या अंबा, भगवती (भोगावती/भोगेश्वरी), पातळगंगा, कालेंद्री, कासाडी, तळोजा इ. नद्या ओलांडल्या व ते उल्हास नदीच्या काठावरील कल्याणला पोहोचले. तत्पूर्वीच शिवाजीराजांनी पेण, पनवेल, कल्याण, भिवंडी इत्यादी भाग घेण्याकरीता दादाजी बापूजी यांच्यासोबत २०० स्वार रवाना केले होते. यावेळी कल्याणचा सुभेदार मुल्ला अहमद विजापूरला गेलेला होता. आणि योगायोगाने, मुघलांचा जुन्नरचा फौजदार मुहम्मद युसूफ हा तहात ठरल्यानुसार कल्याणचा ताबा घेण्याकरिता तिथे आला होता. मुघल व आदिलशाही यांच्या संयुक्त फौजेशी त्यांची १० ऑक्टोबर १६५७ रोजी निकराची लढाई झाली. शिवाजीराजांच्या सैन्याच्या आवेगापुढे शत्रूचा टिकाव लागला नाही. आदिलशाही सरदार हबशखान या युद्धात मारला जाऊन उरलेल्या सैन्याने रणांगणातून पळ काढला. मराठ्यांनी लगोलग उल्हास नदीच्या पश्चिम तीरावरील भिवंडी (यवनपत्तण) देखील जिंकून घेतली. मागोमाग २४ ऑक्टोबर १६५७ रोजी शिवाजी महाराज इथे पोहोचलेच. (कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेची आख्यायिका ही यावेळची.)मराठा आरमाराची मुहूर्तमेढभौगोलिक पार्श्वभूमी : ऐन दिवाळसणालाच कल्याणसारखी एैश्वर्यसंपन्न व्यापारी पेठ मराठ्यांच्या ताब्यात आली. कल्याण व भिवंडी जवळून वाहणारी उल्हास नदी सुमारे ४० कि.मी. अंतरावर वसई येथे समुद्राला मिळते. तिथे खाडीमुखाशी उत्तरेला पोर्तुगिजांचा ‘वसई’चा बलदंड किल्ला होता. तिथून खाली साष्टी (मुंबई उपनगर), मुंबई बेटे, करंजे/कारंजा, धरमतर खाडी, रेवदंडा, कोरलई हा किनारपट्टीचा भाग त्यावेळी पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. मराठ्यांनी जिंकलेले ‘पेण’ हे ठिकाणही समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे ३० कि.मी. आत भगवती नदीच्या काठावर होते. ही नदी पुढे ज्या धरमतरच्या (कारंजा/रेवस) खाडीला मिळते, त्या मुखावरचे करंजे बेट व त्यावरील किल्ला (द्रोणागिरी) देखील पोर्तुगीजांच्या अधिपत्याखाली होता. अशा स्थितीत संपूर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर पोर्तुगिजांचा ताबा असल्याने, महाराजांना खाडीपासून आत लढाऊ नौका बांधणे क्रमप्राप्त होते.आरमार अवश्यमेव करावे : सिद्दी म्हणजे ‘घरात घुसून उच्छाद मांडणाऱ्या उंदराप्रमाणे’ होता. त्याच्या ताब्यातील जंजिरा किल्ला अत्यंत बळकट होता. समुद्रामार्गे मिळणारी रसद तोडून तो किल्ला जिंकून घेणे युद्धनौकांशिवाय शक्य नव्हते. जंजिऱ्याची नाकेबंदी करणे व सिद्दीच्या छाप्यांपासून स्वराज्याचे रक्षण करणे याकरीता सक्षम नौदलाची आवश्यकता होती. तसेच समुद्री व्यापारास प्रोत्साहन देणे; बंदरांमधील जकातीतून मिळणारे उत्पन्न राखणे व ते वाढविणे; व्यापारी जहाजांचे, व्यापाऱ्यांचे व बंदरांचे रक्षण करणे जरुरीचे होते. अर्थात, आपल्या राज्याच्या सुरक्षेकरिता व सुबत्तेकरिता नाविक सामर्थ्य मिळविणे महाराजांना अत्यावश्यक झालेले होते.त्याकाळी पोर्तुगीज स्वतःला ‘हिंदी महासागराचे मालक’ समजत. समुद्रावर प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकास अटी-शर्तींसह पोर्तुगीजांकडून परवाना (कार्ताझ) घ्यावा लागेे. भारतातील सर्वच राज्यकर्ते असा परवाना घेत असत. परवाना नसलेली जहाजे पोर्तुगीज बुडवून टाकीत. मालोजी नावाच्या सरदाराने १५९०च्या सुमारास आदिलशाहीविरुद्ध बंड करून संगमेश्वराच्या नदीमध्ये उभारलेले आरमार पोर्तुगिजांनी नष्ट केले होते. केवळ पोर्तुगीजच नव्हे तर इंग्रज, डच, फ्रेंच इत्यादींचेही परवाने अनेकदा घ्यावे लागत.भारतामध्ये अगदी नगण्य स्वरूपाचे आरमारी सामर्थ्य असणाऱ्या डेन्मार्कच्या डॅनिश कंपनीचे काही कारणास्तव मुघल अधिकाऱ्यांशी वाद झाले. म्हणून १६४०पासून या डेन लोकांनी जमेल तेव्हा मुघलांची जहाजे जप्त करण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार तब्बल ३५ वर्षे सुरू होता. अखेर १६७४मध्ये मुघलांनी सपशेल माघार घेतली तेव्हा हा जहाजे लुटण्याचा प्रकार थांबला. नौदलाचे सामर्थ्य व सार्वभौमत्वाबाबत मुघलांची ही स्थिती, तर अन्य राज्यकर्त्यांची तर याहून दयनीय स्थिती होती. २-४ जहाजांपेक्षा जास्त सामर्थ्य भारतात नसतानाही डेनांनी मुघलांना गुडघे टेकविण्यास भाग पाडले. तर शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी नौदलाचे सामर्थ्य ओळखून आरमाराची मुहूर्तमेढ रोवली.दर्यास पालाण घातले ः कल्याण, पनवेल व पेण येथील नद्यांच्या तीरावर महाराजांनी जहाज बांधणीसाठी गोदी उभारण्याचे निश्चित केले. त्याचवेळी कल्याणजवळच्या एका उंचवट्यावर महाराजांचे लक्ष वेधले, तिथे 'दुर्गाडी' नावाचा किल्ला बांधण्यात आला. किल्ल्याचे बांधकाम सुरू असताना गुप्तधन मिळाल्याचे उल्लेख येतात. कल्याणमधून मिळालेल्या मुबलक धनसंपत्तीद्वारे जहाजबांधणी व लष्करी ठाण्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. ३४० पोर्तुगीज कारागीर व त्यांच्याकडील अन्य कामगारांच्या साहाय्याने सुरुवातीला २० लढाऊ गलबते उभारण्यास सुरुवात झाली.मराठ्यांच्या नौकाबांधणीची बातमी कळताच गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरने आपल्या कारागिरांना काम सोडण्यास भाग पाडले. दूरदृष्टीच्या शिवाजीराजांनी हे पूर्वीच ओळखल्याने पोर्तुगिजांच्या मदतीला स्थानिक कुशल कारागीर दिलेले होते. त्यांनी २ वर्षांत जहाजबांधणीचे सर्व तंत्र आत्मसात केले. त्यामुळे पोर्तुगीज कारागीर गेल्यानंतरही मराठ्यांच्या नौका डौलाने फडकतच राहिल्या. शिवाजी महाराजांच्या या अलौकिक कार्याचा गौरव करताना डॉ. बाळकृष्ण यांनी त्यांना ‘फादर ऑफ इंडियन नेव्ही’ (भारतीय नौदलाचे जनक) असे संबोधले आहे. पुढे कान्होजी जेधे यांच्याकडील दादाजी कृष्ण लोहकरे यांची कल्याणचे हवालदार म्हणून तर त्यांचा भाऊ सखो कृष्ण लोहकरे यांची भिवंडीचे हवालदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सुमारे २ महिने येथील सर्व प्रशासकीय, लष्करी व नौदलाची व्यवस्था लावून महाराजांनी उत्तर-ईशान्येकडील ३५ कि.मी. वर असणाऱ्या माहुलीकडे कूच केले.माहुलीवर विजय ः शिवाजीराजांच्या पुढे पाठविलेल्या सैन्याने ५ जानेवारी रोजी माहुलीच्या किल्ल्याला वेढा घातला होता. किल्ल्यावरील सैनिकांनी तोफगोळे, मोठमोठे दगड व बाण यांचा मारा करून प्रतिकार केला आणि किल्ला चढणाऱ्या मराठ्यांना ठार मारले. किल्ला जिंकणे अवघड जात असल्याचे पाहून महाराजांनी माहुलीस लागून असलेला भांडारदुर्ग प्रथम जिंकून घेतला. तिथून किल्ल्यावर मारा करून ९ जानेवारी १६५८ रोजी माहुलीचा (मलयाचल) बलदंड किल्ला जिंकून घेतला.दुर्गविजयांची मालिका ः याच सुमारास तुकोजी चोर यांचे मृत्यूनंतर माणकोजी दहातोंडे सरनौबत झाले. त्यांच्या नेतृत्वातील सैन्याने सिद्दी हिलालांच्या ताब्यात असणारे लोहगड व विसापूर किल्ले जिंकून स्वराज्यात दाखल केले. मराठ्यांच्या या उत्तर कोकणावरील झंझावाती मोहीमेत सोनगड (ता. महाड), महागड (ऊर्फ मदगड, ता.श्रीवर्धन), तळा, घोसाळा, बिरवाडी, अवचित, सुर, सरस, भोरप (सुधागड), तुंग, तिकोना, राजमाची (श्रीवर्धन), मनरंजन, मिरगड (सोनगड), रतन (रत्नगड), सागरगड (खेरदुर्ग), सांकशी, माणिक, कोथळा, कर्नाळा, पेब (बिकटगड) इ. २०-२५ किल्ले जिंकले. याच वेळी जिंकलेल्या प्रबळगडाची (मुरंजन) दुरुस्ती सुरू असताना खजिना सापडल्याचा उल्लेख येतो..मोहिमेचे फलित ः सिद्दीच्या ताब्यातील भाग (जंजिरा व दंडाराजपुरी इ.) व पोर्तुगिजांकडील समुद्रकिनाऱ्यालगतचा भाग (रेवदंडा, कोरलई, मुंबई बेटे, वसई इ.) वगळून, बाकीचे सर्व निजामशाही कोकण (उत्तरेकडील माहुलीपासून ते दक्षिणेकडील चौलपर्यंतचा भाग) शिवाजी महाराजांच्या आधिपत्याखाली आला. उत्तर कोकणाची ही मोहीम १०४ दिवसांत यशस्वी करून व सुमारे ५०० कि.मी. चा प्रवास करून १४ जानेवारी १६५८ रोजी महाराज राजगडावर परत आले. या मोहिमेत सुमारे १५० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनाऱ्यालगतचा भाग व १०,००० चौ.कि.मी. प्रदेश जिंकला. त्यायोगे स्वराज्य २०,००० चौ.कि.मी. पर्यंत विस्तारले.परतीच्या मार्गाचे उल्लेख मिळत नाहीत, बहुधा ते अहुपे किंवा रानशीळ (भिमाशंकर) घाटाने चाकणमार्गे स्वराज्यात परत आले असावेत. उत्तर कोकणाची ही मोहीम अगदी वेळेत सुरू होऊन पूर्णत्वास आली, त्यामुळे त्या परिसराचा ताबा घेण्याचा मुघलांचा प्रयत्न फसला. प्रमुख बंदरे जिंकून, जहाजबांधणीची गोदी व दुर्गाडी किल्ल्याची उभारणी केली. पोर्तुगीज व आपल्या कुशल कारागिरांच्या हाताखाली लढाऊ जहाजांची निर्मिती जोमाने सुरू झाली. ‘किमान हानी व कमाल विजय’ हा एका उत्कृष्ट रणनीतीज्ञाचा गुण महाराजांनी या मोहीमेद्वारे सार्थ केला.शिवापट्टण वसविले ः उत्तर कोकणावरील मोहिमेवरून राजगडावर परत आल्यानंतर महाराजांनी राजगडाच्या पायथ्याला ‘शिवापट्टण’ नावाचे नवीन गाव वसविले व तिथे राहण्यासाठी वाड्याचे बांधकाम केले. याठिकाणी १० मार्च १६५९ रोजी शिवाजी महाराज राहावयास आले.तेरदळ परगण्यावर स्वारी ः आता आदिलशाहीविरुद्ध उघड-उघड युद्ध पुकारलेलेच असल्याने त्या मुलुखातील सहज लुटता येईल तो भाग लुटण्यास महाराजांनी आरंभ केला. ते १ ऑक्टोबर १६५८च्या सुमारास पुरंदरावरून निघाले व आग्नेयेस सुमारे २३० कि.मी. अंतरावरील कर्नाटक प्रांतातील कृष्णा नदीजवळील तेरदळ, रायबाग व अडगळ प्रांतातून लूट मिळविली. यावेळी या परगण्याचा देसाई कृष्ण गौड याच्याशी मराठ्यांचा संघर्ष झाला.मोहनगडाची बांधणी ः हिरडस मावळातील ओस पडलेला ‘कासलोडगड’ महाराजांच्या नजरेतून सुटला नाही. वरंध, वाघजाई, कुंभनळी, चिकणा, चोरकणा, देवदांड यांसारख्या कोकणात उतरणाऱ्या घाटवाटांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ला सुसज्ज असणे आवश्यक होते. येथील देशपांडे बाजी प्रभू यांस मे १६५९मध्ये पत्र पाठवून या किल्ल्याची डागडुजी करविली व त्याला 'मोहनगड' असे नाव ठेवले. पिलाजी भोसले यांस किल्लेदार नेमून त्यांच्यासोबत २५ माणसे दिली.उत्तर कोकणाची मोहीम जानेवारी १६५८मध्ये संपल्यानंतर सव्वा वर्षांत महाराजांनी नव्याने जिंकलेल्या प्रदेशाची व्यवस्था लावणे, शत्रूच्या संभाव्य आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी गडकोट सुसज्ज करणे, सैन्यभरती करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, प्रशासकीय कामकाजासाठी कुशल व्यक्तींची भरती करणे, आरमार उभारणी करणे इत्यादी कामांमध्ये गुंतवून घेतले. या अहोरात्र परिश्रमांमुळेच मे १६५९ च्या 'अफझलखान' नावाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी स्वराज्य पूर्णपणे सज्ज झाले होते. 