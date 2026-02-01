Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार

अनिकेत यादव-इतिहास अभ्यासक भारताचा प्राचीन युद्धेतिहास आपण मागील लेखांद्वारे पाहिला, आता भूगोल पाहूया. कारण ‘भूगोल’ हा भल्या भल्या राजवटींचे भाग्य घडवितो, त्यामुळे तो जाणून घेणे आवश्यक आहे. इतिहास हा मानवी पराक्रमाची गाथा असली, तरी हा पराक्रम ज्या रंगमंचावर घडतो, तो रंगमंच ‘भूगोल’ तयार करत असतो. आशिया खंडाच्या दक्षिणेस वसलेल्या या विशाल भरतभूच्या उत्तरेला हिमालयाच्या उत्तुंग पर्वतरांगांची एक अभेद्य भिंत आहे. जी आक्रमकांपासून व सायबेरियाकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांपासून रक्षण करते..याच हिमालयात उगम पावणाऱ्या गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या बारमाही नद्यांनी वाहून आणलेल्या सुपीक गाळामुळे मैदानी प्रदेश तयार झाला आहे. की जो जगातील सर्वांत सुपीक व दाट लोकवस्तीचा प्रदेश बनला आहे. या मैदानाच्या पश्चिमेकडे थरचे वाळवंट पसरलेले आहे. सर्वांत प्राचीन समजली जाणारी अरवली डोंगररांग या वाळवंटाला पूर्वेकडे गंगेच्या खोऱ्यात जाण्यापासून रोखते. या वाळवंटाच्या व मैदानाच्या दक्षिणेकडे भारताच्या मध्यभागी विंध्य-सातपुडा पर्वतरांगा आडव्या अशा पसरलेल्या आहेत की, ज्या भारताचे उत्तर व दक्षिण असे दोन नैसर्गिक विभाग बनवितात. या रांगांच्या दक्षिणेस भारताचा द्वीपकल्पीय (तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेला) भाग सुरू होतो, ज्याच्या मध्यभागी दख्खनचे विशाल पठार असून त्याची पश्चिम सीमा अरबी समुद्राला समांतर असलेल्या उंच व सलग अशा पश्चिम घाटाने निश्चित केली आहे. तर पूर्व सीमा तुटक अशा पूर्व घाटाने बनलेली आहे जिथे नद्यांनी डोंगररांगा विभागून समुद्राकडे जाणारा रस्ता बनविला आहे. या पठाराचा उतार पूर्वेकडे असल्याने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यांसारख्या नद्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला मिळतात व तिथेही विस्तीर्ण असे त्रिभुज प्रदेश निर्माण करतात. पश्चिम घाट व अरबी समुद्र यांच्या दरम्यान कोकण व मलबारची चिंचोळी किनारपट्टी आहे. त्याचप्रमाणे पूर्व घाट व बंगालचा उपसागर यांच्यादरम्यान कोरोमंडलची रुंद किनारपट्टी आहे. सर्वांत खाली दक्षिणेला अथांग पसरलेला हिंदी महासागर असून मुख्य भूमीच्या दोन्हीकडे दोन महत्त्वाचे द्वीपसमूह आहेत. पैकी नैऋत्येस अरबी समुद्रात प्रवाळांपासून बनलेली लक्षद्वीप बेटे आहेत तर आग्नेयेस बंगालच्या उपसागरात अंदमान व निकोबार ही बेटे आहेत. अशा प्रकारे भारताचा भूगोल हा उत्तुंग पर्वतांपासून ते अथांग सागरापर्यंत वैविध्याने नटलेला आहे. त्यामुळेच कवी कालिदासापासून ते रवींद्रनाथ टागोरांपर्यंत अनेक कवींनी त्यावर तोंडभरून स्तुतीस्तवने रचली आहेत..Premium|Traditional Indian Attar : परफ्युमच्या जमान्यातही अत्तराची क्रेझ कायम; दख्खनचे पठारनर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील त्रिकोणी भूभागाला 'दख्खनचे पठार' किंवा 'दक्षिणपथ' असे म्हणतात. 'दख्खन' हा दक्षिण या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश असून ब्रिटिशांनी याचा उच्चार 'डेक्कन' असा केला. हे पठार प्रामुख्याने बेसॉल्ट खडकापासून व लाखो वर्षांपूर्वी झालेल्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून लाव्हारस पसरून तयार झालेले आहे, याला 'डेक्कन ट्रॅप' असे म्हणतात.दख्खनमधील डोंगररांगादख्खनचे पठार हे एका उलट्या त्रिकोणासारखे असून ज्याच्या उत्तरेला सातपुडा-विंध्य रांग आहे, पश्चिमेला उंच कातळभिंती असणारा पश्चिम घाट/सह्याद्री आहे, पूर्वेला तुटक टेकड्या असणारा पूर्व घाट आहे तर दक्षिणेला पूर्व व पश्चिम घाट एकत्र येऊन बनणारी निलगिरी रांग आहे. या पर्वतरांगा दख्खनच्या पठाराच्या चारही बाजूंनी नैसर्गिक सीमांप्रमाणे उभ्या आहेत..१) उत्तरेकडील विंध्य-सातपुडा रांगादख्खनच्या पठाराला उत्तर भारतापासून वेगळे करणाऱ्या या दोन प्रमुख रांगा असून 'विंध्य' रांग ही पठाराची उत्तरेकडील शेवटची सीमा मानली जाते व ती गुजरातपासून मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेशापर्यंत पसरलेली आहे. तर विंध्य रांगेच्या दक्षिणेला आणि नर्मदा नदीच्या पलीकडे 'सातपुडा' रांग आहे. 'सात घड्यांचा पर्वत' म्हणून याचे नाव सातपुडा असे पडले. ही रांग नर्मदा व तापी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यांच्या दरम्यान जलविभाजक म्हणून कार्य करते. महादेव आणि मैकल यांसारख्या उपरांगा या रांगेत येतात. या रांगांच्या नैसर्गिक भिंतींमुळेच अनेक वर्षे आक्रमकांना रोखून धरले गेले.२) पश्चिमेकडील पश्चिम घाट (सह्याद्री)दख्खनच्या पठारावरील ही सर्वांत महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रांग असून, ती अरबी समुद्राला समांतर; महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील तापी नदीपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत सुमारे १६०० कि.मी. लांब पसरलेली आहे. ही रांग एका खड्या भिंतीसारखी असून पश्चिमेकडे (कोकणात) याचा उतार अतिशय तीव्र तर पूर्वेकडे (पठारावर) हा उतार मंद झालेला आहे. सातमाळ, अजिंठा, हरिश्चंद्र आणि बालाघाट या सह्याद्रीच्या उपरांगा पठाराच्या आतपर्यंत अशा पसरलेल्या आहेत की त्या पाठीच्या कण्यापासून निघणाऱ्या जणू बरगड्यांसारख्या वाटतात. काही तज्ज्ञांच्या मते, लाव्हाच्या उद्रेकाच्या वेळी जे वायू बाहेर पडले त्यातून येथील खडकांत अनेक लहानमोठ्या पोकळ्या तयार झाल्या. अनेक ठिकाणी या पोकळ्या मोठ्या होऊन त्यात पाणी साठून विस्तृत जलजशैल तयार झाले. त्याचाच वापर गिरीदुर्गांवर पाणी साठविण्यासाठी, पाण्याच्या टाक्या म्हणून केला गेला..३) पूर्वेकडील पूर्व घाटदख्खनच्या पठाराची पूर्व सीमा या रांगेने निश्चित केली असून ही रांग पश्चिम घाटाप्रमाणे एकसलग नसून तुटक-तुटक आणि कमी उंचीची आहे. ओडिशापासून तमिळनाडूपर्यंत बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्याला समांतर अशी ही रांग पसरलेली आहे. पश्चिम घाट ज्याप्रमाणे अरबी समुद्राला समांतर एका लांब भिंतीप्रमाणे पश्चिम किनारपट्टीचे संरक्षण करतो, तसे पूर्व घाट काही प्रमाणात पूर्व कर्नाटकच्या मैदानाचे रक्षण करतो.४) दक्षिण टोकावरील निलगिरीतमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या सीमेवरील याठिकाणी पश्चिम आणि पूर्व घाट एकत्र येतात. याच्या दक्षिणेला अण्णामलाई आणि कार्डमम या डोंगररांगा आहेत.दख्खनमधील नद्यायेथील नद्यांचे दोन प्रकार पडतात.१) पूर्ववाहिनी नद्या(बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या)‘गोदावरी’ ही दख्खनेतील सर्वांत मोठी नदी असून नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावून सुमारे १,४०० कि.मी.चा प्रवास करून ती बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते, त्यामुळे तिला ‘दक्षिण गंगा’ असेही म्हणतात. ‘कृष्णा’ नदी महाबळेश्वरला उगम पावून तुंगभद्रा, भीमा या मोठ्या नद्यांना सामावून घेत सुपीक त्रिभुज प्रदेश तयार करते. तर ‘कावेरी’ नदी कर्नाटकात उगम पावून दक्षिणेकडे आणि मग पूर्वेकडे असा सुमारे ७५० कि.मी.चा प्रवास करत बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते.२) पश्चिमवाहिनी नद्या(अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या)‘नर्मदा’ व ‘तापी’ या दोन मोठ्या नद्या दख्खनच्या उत्तरेकडून पश्चिमेकडे वाहतात आणि अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. यापैकी ‘नर्मदा’ नदी मध्यप्रदेशातील अमरकंटक येथे उगम पावून सुमारे १३०० कि.मी.चा प्रवास करत, सुमारे ४१ नद्या स्वतःमध्ये सामावून घेत, गुजरात येथील खंबातच्या खाडीत अरबी समुद्राला मिळते..Premium|Khanderi Island Fort : खांदेरीवरील सागरी संघर्षाचे नाट्य.दख्खनेतील युद्धतंत्राची प्रमुख वैशिष्ट्येविंध्य पर्वताचा अडथळाउत्तर भारत (आर्यावर्त/हिंदुस्तान) आणि दक्षिण भारत (दख्खन) यांच्यामध्ये विंध्य पर्वत आणि नर्मदा नदी यांनी एक नैसर्गिक भिंत उभी केली आहे. प्राचीन काळापासून हा भाग घनदाट जंगलांचा (दंडकारण्य) होता, त्यामुळे उत्तर भारतात आलेल्या आक्रमकांना सहजासहजी दक्षिणेत येता आले नाही. यामुळेच दक्षिणेची संस्कृती उत्तरेपेक्षा सुरक्षित आणि वेगळी राहिली.भौगोलिक संरक्षणउत्तर भारताचा बहुतांश भाग हा सपाट मैदानाचा असल्याने तिथे घोडेस्वारांच्या मदतीने मोठी युद्धे लढणे सोपे होते. याउलट, दख्खनचा भाग हा डोंगराळ, खडकाळ आणि दऱ्याखोऱ्यांचा असल्याने येथे ‘गनिमी कावा’ हे युद्धतंत्र विकसित झाले.गनिमी कावाभारतातील अन्य शासकांच्या तुलनेत मुघलांकडे जास्त सैन्य होते; त्यांच्याकडे वेगवान धावणारे तुर्की, ताजी किंवा याबू जातीचे घोडे होते. एकावेळी ५०-६० हजारांपर्यंतची मोठी सेना मुघल कोठेही पाठवू शकत. मैदानी प्रदेशातील युद्धतंत्र हे धनुर्धारी घोडेस्वाराच्या वेगावर आणि धनुष्यबाणाच्या अचूक नेमबाजीच्या संयोगावर आधारलेले असे. मुघल फौजेचे अजस्त्र संख्याबळ, मोठा तोफखाना, मुबलक संसाधने/पैसे, वेगवान घोडे यांच्या साहाय्याने होणारे युद्धतंत्र दख्खनेमध्ये कुचकामी असल्याचे येथील राज्यकर्त्यांच्या विशेषतः निजामशाहीचा वजीर मलिक अंबर याच्या लक्षात आले. मुघलांशी समोरासमोर लढाई न करता, त्यांची दमछाक करून त्यांना जेरीस आणावयाचे नवे तंत्र दख्खनच्या लोकांनी विकसित केले. शाहजीराजे व छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यामध्ये मोलाची भर घातली. मुघल सैन्याच्या प्रवासावेळी तिच्या अवतीभोवती सुरक्षित अंतरावर घुटमळायचे; मागे रेंगाळलेल्या सैनिकांना दुरून बाणांनी टिपायचे; संधी मिळाली की जवळ जाऊन जोरदार हल्ला करायचे आणि शत्रूसैन्य सावरताच पळून जायचे; सभोवतालच्या भौगोलिक स्थितीचा, डोंगरदऱ्यांचा वापर करायचा; रात्रीच्या वेळी शत्रूसैन्याच्या छावणीवर बंदुकांचा व दारूच्या बाणांचा यथेच्छ मारा करायचा; शत्रूंना अन्नधान्य पुरविणाऱ्या बैलांच्या तांड्यांवर आणि गवत व लाकूडफाटा गोळा करण्याकरिता छावणीबाहेर पडलेल्या तुकड्यांवर हल्ले करून रसद मिळणे मुश्कील करून टाकायचे; शत्रूने पाठलाग केला तर पळायचे आणि संधी मिळाली की उलट फिरायचे; एकट्या तुकडीला घेरून तिच्यावर चहूबाजूने हल्ला करायचे..अशी नवी पद्धत मराठ्यांनी शोधून काढली. लढण्याच्या या पद्धतीला ‘बर्गीगीरी’, ‘जंग-इ गुरेजी’, ‘कज्जाकी’, ‘जंग-इ-कज्जाकाना’ किंवा ‘गनिमी कावा’ असे म्हणत असत. फार्सी भाषेमध्ये मराठ्यांचा ‘बर्गी’ म्हणून उल्लेख येतो, त्यावरून ‘बर्गीगीरी’ असा शब्द रूढ झाला असावा. ‘गुरेजी’ या फार्सी शब्दाचा अर्थ होतो पलायन (पळून जाणे) आणि ‘जंग-इ गुरेजी’चा अर्थ पलायनाचे युद्ध किंवा छापामारीची लढाई असा होतो. ‘कज्जाक’ या तुर्की शब्दाचा अर्थ होतो घोडेस्वार आणि ‘कज्जाकी’ चा अर्थ होतो, घोडेस्वारी व लष्करी कौशल्यासाठी ओळखला जाणारा समूह. ‘घनीम’ (गनीम) या अरबी शब्दाचा अर्थ होतो, लुटारू (शत्रू). त्यानुसार शब्दशः ‘गनिमी कावा’ म्हणजे लुटारूंचा कावा. परंतु मराठीत या शब्दाला व्यापक अर्थ प्राप्त होऊन, शत्रूवर कपटयुक्त हल्ला करण्याचे किंवा फसवणुकीचे युद्धतंत्र या अर्थाने तो समजला व सर्वत्र मराठ्यांच्या गौरवार्थ वापरला गेला.भौगोलिक अडथळेनिसर्गाने दख्खनचे अनेक लहानलहान आणि वेगवेगळ्या कप्प्यांमध्ये विभाजन केले आहे. मुख्यरांग, उपरांगा, पठार, नद्यांची खोरी, घाट, खिंड इ. भौगोलिक अडथळ्यांचा वापर रणनीती म्हणून केला गेला. अशा भूप्रदेशात आक्रमक सैन्याची चाल मंदावते आणि त्यांना रसद (अन्नपुरवठा), शस्त्रास्त्र व अन्य संसाधने मिळणे कठीण होते, ज्यामुळे अनेकदा शत्रूची उपासमार व कोंडी केली जात असे.गिरिदुर्गांचा वापरदख्खनच्या डोंगररांगांवर; प्रमुख घाटरस्त्यांवर; भूप्रदेशाच्या संरक्षणासाठी; अखंड रसद पुरवठा होण्यासाठी व जेथे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी किल्ल्यांची साखळी निर्माण केली गेली. मैदानावरील लढाईत माघार घ्यावी लागल्यास सैन्य या किल्ल्यांवर आश्रय घेई. किल्ल्यावर अन्नाचा मुबलक साठा असेल, आणि शत्रूकडे आधुनिक तोफखाना नसेल तर या किल्ल्यांवर विजय मिळविणे दुरापास्त होत असे. मुघलांची मोठी फौज मैदानात जिंकू शकत होती, परंतु दख्खनच्या डोंगराळ भागात ती या किल्ल्यांमुळे निष्प्रभ ठरली..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.स्थानिकांचा सहभागदख्खनच्या दुर्गमतेमुळे येथील लोक शरीराने काटक, स्वाभिमानी आणि कष्टाळू बनले. मैदानी प्रदेशातील लोकांसारखे त्यांना विलासी जीवन लाभले नाही, त्यामुळे कोणत्याही संकटांचा सामना करण्यास ते सक्षम झाले. योग्य व्यक्तीसाठी ते आपल्या प्राणांची आहुती देत. स्थानिकांना येथील चोरवाटा आणि जंगलांची खडानखडा माहिती होती. याचा उपयोग शत्रूला चकविण्यासाठी आणि अचानक हल्ले करण्यासाठी झाला. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची कमतरता असतानाही ते राहू शकत.दीर्घकालीन प्रतिकारउत्तर भारताप्रमाणे जिथे एकाच मोठ्या लढाईत साम्राज्याचा निर्णय होत असे, दख्खनमध्ये तसे घडत नसे. येथील भौगोलिक रचनेमुळे प्रतिकार हा दीर्घकाळ, अधिक चिकाटीचा आणि त्यामुळेच यशस्वी ठरत असे.मॉन्सूनयेथील प्राकृतिक भूगोलाने लष्करी मोहिमांचा हंगामही निश्चित केला. जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कोणतीही हालचाल करणे शक्य नसे. या काळात नद्यांना पूर येऊन रस्ते चिखलाने भरून जात, शेते पाण्याखाली जात. ज्यामुळे गावे बेटांसारखी होऊन जात. शत्रू या काळात इथे अडकलाच तर त्याची पुरती दैना उडे. पावसाळा संपला की मोहिमा सुरू होत. पाऊस गेल्यानंतर व शेतीवाडीची कामे संपल्यानंतर येणारा ‘दसरा’ हा दिवस सैन्याच्या प्रस्थानासाठी शुभ मानला गेला. या काळात पिके कापणीला आलेली असत, त्यामुळे सैन्याला फारसे अन्नधान्य सोबत बाळगण्याची गरज पडत नसे. सैन्य त्या प्रदेशातील अन्नावर गुजराण करू शकत असे. उन्हाळा दूर असल्याने गवतही हिरवे असे, त्यामुळे घोड्यांना चांगला खुराक मिळे. नद्यांच्या पाण्याची पातळी कमी झाल्याने, होड्यांचे पूल न बांधता नद्या ओलांडणे शक्य होई..पायदळ व घोडदळाचा समन्वयवेगवान आणि चांगल्या प्रतीच्या घोड्यांवर स्वार झालेला घोडेस्वार युद्धाचा जय-पराजय ठरवत असे. वेगाने पोहचणे; शत्रूचा रस्ता अडवून चहूबाजूने वेगवान हल्ला करणे; बाका प्रसंग आल्यास पळून जाणे; पळतानाही कमरेत वळून शत्रूवर बाणांचा वर्षाव करणे; शत्रू मागे आल्यास खिंडीत गाठून प्रतिहल्ला करणे; त्वरेने संदेश पोहचविणे यांसाठी घोडदळ फार महत्त्वाचे असे. युद्धाचा निर्णायक विजय हा वेगवान घोडदळावर अवलंबून असे. कडेकपारे चढणारे पायदळ आणि डोंगराळ भागातही वेगवान हालचाल करणारे; तुर्की घोड्यांपेक्षा कमी उंचीचे 'भीमथडी' जातीचे घोडदळ यांचा अचूक समन्वय हे दख्खनच्या युद्धनीतीचे बलस्थान होते.सांस्कृतिक फरकभौगोलिक वेगळेपण, अलगता यामुळे दख्खनेतील संस्कृती आणि भाषा उत्तरेपेक्षा भिन्न होती. आक्रमणांची झळ उशिरा पोहोचल्यामुळे कला, संगीत आणि मंदिरे दख्खनमध्ये जास्त सुरक्षित राहिली. त्यामुळेच उत्तर भारतीय मैदाने ही विशाल साम्राज्यांची केंद्रे झाली. याउलट, दख्खनमध्ये असंख्य लहान-लहान राज्ये होती, त्यांच्यात आपापसांत अनेक हेवेदावे होते, वैर होते. मात्र ते परकीय आक्रमकांचा एकजुटीने सामना करू शकले, ते केवळ दख्खनच्या प्रतिकूल भौगोलिक रचनेला आपले सामर्थ्य बनविल्यामुळेच. थोडक्यात सांगायचे तर, दख्खनचे पठार हेच दक्षिण भारताची 'संरक्षक ढाल' होती.संदर्भ ः मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया-जदुनाथ सरकार, श्री राजा शिवछत्रपती-ग. भा. मेहेंदळे, डॉ. श्रीकांत कार्लेकर. 