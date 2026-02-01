Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार

सप्तरंग

Indian geography: भारताचा भूगोल हा त्याच्या इतिहासाचा आणि युद्धतंत्राचा कणा ठरला आहे. उत्तरेला हिमालयाची अभेद्य भिंत, गंगेचे सुपीक मैदान आणि दक्षिणेकडील दख्खनचे पठार यांनी भारताची नैसर्गिक रचना ठरवली.
अनिकेत यादव
अनिकेत यादव-इतिहास अभ्यासक

भारताचा प्राचीन युद्धेतिहास आपण मागील लेखांद्वारे पाहिला, आता भूगोल पाहूया. कारण ‘भूगोल’ हा भल्या भल्या राजवटींचे भाग्य घडवितो, त्यामुळे तो जाणून घेणे आवश्यक आहे. इतिहास हा मानवी पराक्रमाची गाथा असली, तरी हा पराक्रम ज्या रंगमंचावर घडतो, तो रंगमंच ‘भूगोल’ तयार करत असतो. आशिया खंडाच्या दक्षिणेस वसलेल्या या विशाल भरतभूच्या उत्तरेला हिमालयाच्या उत्तुंग पर्वतरांगांची एक अभेद्य भिंत आहे. जी आक्रमकांपासून व सायबेरियाकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्‍यांपासून रक्षण करते.

