Solo Performance Art Marathi : एकटा कलाकार, अनेकांचा आवाज; बहुकलारूपसिद्धी, परफॉर्मन्स आर्ट आणि एकलनाट्याची बंडखोर परंपरा

आशुतोष पोतदार- potdar.ashutosh@gmail.comकाही वेळा एकलनाट्य केवळ एकट्याचं बोलणं उरत नाही- ते अनेकांचं सांगणं होतं. असे कलाकार स्वतःच्या आवाजातून बहु-जनांच्या भाव-भावना मांडतात. सादरीकरणामागची त्यांची प्रेरणा असते ती जनसामान्यांच्या आवाजाला रंगमंचीय रूप देण्याची. व्यवस्थेशी थेट भिडण्याचं ते माध्यम बनतं - कधी निषेध, कधी घोषणा, कधी निव्वळ उपस्थिती जी बहुसंख्यकांना आणि राजसत्तेलाही नाकारता येत नाही. इथेच ‘परफॉर्मिंग आर्टस्’ आणि ‘परफॉर्मन्स आर्ट’ यातला फरक महत्त्वाचा ठरतो. नव्वदीच्या दशकात प्रा. लक्ष्मण देशपांडेंचं ‘वऱ्हाड निघालंय लंडनला’ म्हणजे करमणूक असायची. त्यांची नक्कल करत कॉलेजच्या गॅदरिंगमध्ये किंवा घरगुती कार्यक्रमात कुणीही खांद्यावर पंचा घेतला की रंगमंच तयार व्हायचा. दहा-बारा मिनिटांत एकटा कलाकार ‘वऱ्हाड’ मधले मराठी समाज, कुटुंब आणि भाषेचे विविध पदर असे काही उलगडायचा की एकट्याने कशाला नाटक करतोस असं विचारण्याची कुणाला हिम्मतच नसायची..या लेखाच्या पहिल्या भागात सूचित केलंय तसं, वरवर पाहता एकल नाटक सहज वाटतं- सहकलाकारांचे वेळापत्रक नाही, सगळ्यांनी मिळून तालमींसाठी खटपट नाही. पण इतकं सहजसोपं नसतं. बहुपात्री नाटकाएवढेच, किंबहुना जास्तच कष्ट इथे पडतात. त्यात एकल कलाकार नाट्यावकाशाच्या बहुविध शक्यता अजमावून पाहणारा मास्टर - वस्ताद कलाकार असेल तर नाट्यसंच अधिक जागरूक असणे महत्त्वाचे ठरते. सहा वर्षांपूर्वी संध्या गोखले लिखित ‘कुसूर’ या एकल नाट्याचा प्रयोग हे याचं उत्तम उदाहरण. माझ्यासारख्या अनेकांचं सांस्कृतिक आयुष्य समृद्ध करणारे अमोल पालेकर ‘कुसूर’मध्ये एकल अभिनय करत पंचवीस वर्षांनंतर रंगमंचावर परतले- निवृत्त असिस्टंट पोलिस कमिशनर अशोक दंडवते या एकट्या माणसाच्या आतल्या आवाजाला, त्याच्या अपराधबोधाला जिवंत करत. एका मुलाखतीत पालेकर प्रख्यात बंगाली कलाकार शंभू मित्रांचा उल्लेख करत सांगतात की, प्रॅक्टिस आणि रिहर्सलमधूनच एकल नाट्य रंगमंचावरच्या अवकाशात रुजतं. विख्यात इंडोनेशियन कलाकार कुसुमो सारडोनो यांनी पाँडिचेरीच्या ‘आदिशक्ती’च्या रामायण फेस्टिव्हलमध्ये सादर केलेलं एकल नाट्य. त्यांची रामायणातील व्यक्तिरेखांकडे पाहण्याची दृष्टी इतकी वेगळी होती की आजही त्या प्रयोगाच्या आठवणीने शहारा येतो. प्रख्यात कलाकार आणि दिग्दर्शक डॉ. शरद भुथाडीया हे सादर करत असलेला गॅब्रिएल इमॅन्युएल या नाटकाचा डॉ. शरद नावरे यांनी अनुवादित केलेला ‘आइन्स्टाईन’चा प्रयोग विश्वाविषयी समग्र भान सादर करतो. कोल्हापुरात मला एकदा त्यांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या नाटकांची उदाहरणे देऊन एकल कलाकाराच्या आणि बहुपात्री कलाकारांच्या नाटकातील अभिनय वैशिष्ट्यांचे स्पष्टीकरण सहजतेने दिले होते ते अभ्यासपूर्ण होते. हे सगळं साध्य होतं ते अशा वस्ताद-कलाकारांच्या आयुष्यभराच्या साधनेतून, रंगभाषेच्या जाणिवेतून आणि बहुकलारूपसिद्धीतून.अशा तऱ्हेनं, स्वतःचं स्वतः सगळं मॅनेज करता येतं म्हणून एकल नाट्य होत नाही. एकल नाट्याला शिक्षणही लागतं. पुण्यात फ्लेम युनिव्हर्सिटीत अश्विनी गिरी एकल नाट्याचे अभ्यासक्रम शिकवतात - विद्यार्थ्यांकडून लिहून घेतात, प्रयोग सादर करतात. प्रदीप वैद्य एकल नाट्याची प्रयोगशाळा चालवतात जिथे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकल नाट्ये विकसित होतात..Theatre Meaning Beyond Message : नाट्याचा खरा अर्थ: आरशाऐवजी रूपकातून उघडणारी मनाच्या जगाची खिडकी.सत्ताकारणाची मीमांसा आणि रूपभान.दारिओ फो आणि फ्रँका रामे या इटालियन जोडीने कॉमेदिया डेलार्तसारख्या मध्ययुगीन नाट्यपरंपरांकडून प्रेरणा घेत आपली स्वतःची क्रांतिदर्शी नाट्यशैली घडवली आणि एकल नाट्याला राजसत्तेविरुद्धच्या बंडखोरीचं हत्यार बनवलं. त्यांच्या ‘आई, एका दहशतवाद्याची’ या एकल नाट्याचा मी केलेला मराठी अनुवाद सत्ताकारणाचे वेगवेगळे पदर मांडतो. सतीश मनवर दिग्दर्शित ‘वेकिंग अप’ हा दारिओ फो आणि रामेनी लिहिलेला एकल प्रयोग रूपाली भोळे घरोघरी जाऊन सादर करत स्त्रीचं खडतर आयुष्य संवादी स्वरूपात मांडतात. अमेरिकेच्या आना डीव्हीर स्मिथ प्रत्यक्ष जाऊन लोकांच्या मुलाखती घेतात, त्यांची भाषा आणि देहबोली अभ्यासतात आणि त्यांचीच व्यक्तिचित्रे रंगमंचावर मांडतात. अशावेळी, समाज जेव्हा स्वतःचेच आवाज दुसऱ्याच्या तोंडून ऐकतो, तेव्हा स्वसमूह भानाच्या नव्या शक्यता निर्माण होतात. एकल नाट्य मग केवळ एकट्याचं बोलणं उरत नाही - ते अनेकांचं सांगणं होतं. असे कलाकार स्वतःच्या आवाजातून बहु-जनांच्या भाव-भावना मांडतात. सादरीकरणामागची त्यांची प्रेरणा असते ती जनसामन्यांच्या आवाजाला रंगमंचीय रूप देण्याची. व्यवस्थेशी थेट भिडण्याचं ते माध्यम बनतं- कधी निषेध, कधी घोषणा, कधी निव्वळ उपस्थिती जी बहुसंख्याकांना आणि राजसत्तेलाही नाकारता येत नाही.इथेच ‘परफॉर्मिंग आर्ट्स’ आणि ‘परफॉर्मन्स आर्ट’ यातला फरक महत्त्वाचा ठरतो. परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणजे नृत्य, संगीत, प्रकाश यांचा मेळ घालत उभी राहणारी ‘संघर्षमय’ नाट्याची एकात्म कलाकृती. ती वेगवेगळ्या प्रेक्षकांसमोर परत परत सादर होऊ शकते. परफॉर्मन्स आर्ट मात्र एकदाच घडते - त्या क्षणी, त्याच जागी. ते पुन्हा तसं घडत नाही. अतुल पेठेंचा ‘द प्रोटेस्ट’ हा बारा मिनिटे नऊ सेकंदांचा एकल नाट्यप्रयोग याचं उदाहरण. एकदाच होऊन गेला तो प्रयोग, यूट्यूबवर व्हिडीओ आहे. पेठेंच्या देहबोलीतून आणि गोळीबाराच्या आवाजातून दाबलेले आवाज आणि हिंसा- दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या हत्यांच्या पार्श्वभूमीवर- तीव्रतेने समोर येतात. युट्युबवर तो प्रयोग पाहताना राहून राहून अस्वस्थ करणारा प्रयोगावकाश आपण आठवू लागतो. इंदर सलीम, पुष्पमाला एन, निखिल चोप्रा किंवा कागल तालुक्यातील अणुर गावातील प्रभाकर कांबळे आज आपापल्या वैचारिक आणि राजकीय धारणांनिशी, पारंपरिक नाट्यगृहांबाहेर, दृश्य-ध्वनी-वस्तू मांडणीतून नवनवीन रूपांची मांडणी करत आहेत. नाट्यमय सादरीकरणातून प्रेक्षकांना भारावून न टाकता उतरंडीची व्यवस्था नाकारण्यासाठी, त्रासदायक वाटणाऱ्या, अस्वस्थ करणाऱ्या गुंत्यांची उकल लोकांपुढे मांडणे आणि त्यातून संवाद वृद्धिगंत करणे हे त्यांना महत्त्वाचे वाटते. इतिहास आणि वर्तमान यातील सातत्याचा वेध घेत स्वतःला जन-अवकाशाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न हे कलाकार करतात..आपल्या परफॉर्मन्ससाठी मरिना अब्रामोविक यांनी २०१० मध्ये ‘द आर्टिस्ट इज प्रेजेन्ट’ या कलाकृतीत न्यूयॉर्कच्या MoMA मध्ये ७३६ तास एका खुर्चीत स्तब्ध बसणं निवडलं. समोर रिकामी खुर्ची, प्रेक्षकांना आमंत्रण- येऊन बसा, नजरेला नजर द्या. हजारो लोक आले, अनेक रडले. तिथे स्क्रिप्ट नव्हती, नेपथ्य नव्हतं, संवाद नव्हता - फक्त एक माणूस दुसऱ्या माणसाला पूर्णपणे सामोरा जात होता. कलाकाराची उपस्थितीच कलाकृती होती. निवडलेली जागाही एक व्यक्तिरेखा - टेबलामागे बसणं म्हणजे कबुलीजबाबाची खोली. पारंपरिक नाट्यगृहाची चौकट अमान्य करत स्वतःची जागा निवडणं हीदेखील एक भूमिका असते.आता डिजिटल माध्यमाचा मुद्दा. कोरोना काळात नाट्यगृहं बंद झाली आणि एकल नाट्य कलाकारांनी यूट्यूब, पॉडकास्ट, इन्स्टाग्राम जवळ केलं - समजण्यासारखं आहे. पण नंतर हे 'एकल' शब्दशः घेतलं गेलं असं वाटतं. एकलवाल्यांचा सुळसुळाट झाला. हे लोकशाहीकरण आहे की कलारूपाशी तडजोड? कारण एकल नाट्याची खरी ताकद भवतालाचे भान जपत 'लाइव्ह' असण्यात आहे - तत्क्षणी घडण्यात आणि अनुभवण्यात. किशोर कदमांची 'आनंदओवरी' आज परत पाहता येणार नाही हे माहीत असूनही त्या उत्तम कलाकृतीची आपण उजळणी करतो. नाट्यातील क्षणभंगुरतेची थरथर आणि उजळणी- हीच सर्जनशील हाक असते.एकल नाट्य म्हणजे एकटेपणाचं नाटक नाही. एकट्याने कलाकार काय करू शकतो हे अजमावण्याचं ते सेलिब्रेशन आहे. कलाकारानं निव्वळ स्तब्ध बसणं आणि आणि त्याला आपण निरखणं यातून एक आख्खं तत्त्वज्ञान उलगडत जातं. एकटा कलाकार उभा राहतो, आख्खा समाज बोलतो. आणि त्याच्याबरोबर दशदिशांनी काळ, समाज, संस्कृती उभी राहते.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 