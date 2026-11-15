Premium|Sonia Gandhi Autobiography : इटलीतील बालपणापासून गांधी कुटुंबापर्यंत; सोनिया गांधींच्या आयुष्याचा वेध

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comसोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे पुस्तक तुम्ही राजकीय गौप्यस्फोटांच्या अपेक्षेने वाचणार असाल, तर तुमची निराशा होऊ शकते. अर्थात, राजकीय चर्चेच्या दृष्टीने या पुस्तकात काही रंजक मुद्दे नक्कीच आहेत. सोनिया गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळातील अत्याचारांसाठी संजय गांधी यांना, तर कुटुंबातील फाटाफुटीसाठी मेनका गांधी यांना जबाबदार धरले आहे किंवा बाबरी मशिदीचे पतन पाहून त्या ढसाढसा रडल्या होत्या, अशा चर्चा आता सर्वसामान्य झाल्या आहेत. याशिवाय त्यांनी पुस्तकात कोणत्या घटना आणि व्यक्तींचा उल्लेख केला आहे, तसेच कोणत्या गोष्टी जाणीवपूर्वक वगळल्या आहेत, याचाही शोध घेतला जात आहे.मात्र, कोणतेही पुस्तक आणि विशेषतः आत्मचरित्र इतक्या वरवरच्या पद्धतीने वाचू नये. त्यातही हे सोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र आहे. त्यांचे आयुष्य अत्यंत नाट्यमय, उदात्त आणि एका वेगळ्याच अर्थाने प्रतिष्ठेचे राहिले आहे. इटलीतील एका छोट्याशा गावात बालपण गेलेली, बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेत लंडनपर्यंत पोहोचलेली एक तरुणी अखेर भारतातील सर्वांत शक्तिशाली राजकीय कुटुंबाची सून होण्याचे ‘भाग्य’ मिळवते. मात्र, या भाग्याच्या वाटेवर अनेक ‘दुर्भाग्ये’ही तिची वाट पाहत असतात. ती आणीबाणीचा काळ अनुभवते. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा पराभव आणि सत्तेत झालेले पुनरागमन पाहते. अखेरीस गोळ्यांनी छिन्नविछिन्न झालेला त्यांचा मृतदेहही तिला पाहावा लागतो. यानंतर सात वर्षांनी पती राजीव गांधी यांचा छिन्नविछिन्न झालेला मृतदेहही तिच्यासमोर आणला जातो..Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न.नियतीची सादसत्ता आणि सामर्थ्याच्या या क्रूर राजकीय समीकरणांपासून ती अलिप्त होते आणि आपल्या मुलांसह राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेते. मात्र, ज्या नियतीने तिला गांधी-नेहरू कुटुंबाची सून बनवले होते, तीच नियती अखेर तिला पुन्हा साद घालते आणि राजकारणाच्या निर्दयी जगात ढकलते. सुरुवातीला लोक त्यांची खिल्ली उडवतात, विरोध करतात. त्यांची भाषणे कोण लिहून देते, त्या इतके विचित्र हिंदी कसे बोलतात, त्या परदेशी आहेत, अशा अनेक प्रकारच्या टीका त्यांच्यावर होतात. मात्र, कालांतराने हे सारे मागे पडते. सोनिया गांधी सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) सर्व घटक पक्षांनी त्यांच्या समर्थनाची पत्रे दिलेली असतात. सर्व नेते त्यांना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती करत असतात. पंतप्रधानपदाची संधी अगदी उंबरठ्यावर असताना त्या अचानक माघारी फिरतात आणि आपण पंतप्रधान होणार नसल्याचे जाहीर करतात. नंतर असे समोर आले, की मुलगी प्रियांका आणि मुलगा राहुल यांच्या आग्रहामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.भावना समजून घेतानाआता हे पुस्तक प्रकाशित झाले असून, त्यात या प्रसंगाची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या सार्वजनिक निर्णयात कौटुंबिक मतांचा हस्तक्षेप झाला, असे मानून तुम्ही त्यावर टीका करायची, की सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदाचा त्याग करताना कोणत्या मानसिक द्वंद्वातून आणि भावनिक घालमेलीमधून मार्ग काढला असेल, हे संवेदनशीलतेने समजून घ्यायचे, हे सर्वस्वी वाचकांवर अवलंबून आहे. कारण ज्या पदासाठी इतर पक्षांतील नेत्यांमध्ये चढाओढ, एकमेकांना मागे खेचण्याचे आणि पुढे करण्याचे राजकारण सुरू असते, ते पद सोनिया गांधी यांनी सहजपणे सोडले होते.त्याचप्रमाणे, बाबरी मशिदीचे पतन पाहून आपण रडलो होतो, असे सोनिया गांधी सांगतात, तेव्हा त्या प्रसंगातील भावना आणि त्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. बाबरी मशीद कोणी बांधली, हा मुद्दा वेगळा; मात्र चारशे वर्षांच्या कालखंडात ती एका सामायिक संस्कृतीचे प्रतीक बनली होती. आधी कुटिल राजकारणातून तिला वादाच्या भोवऱ्यात ओढले गेले आणि नंतर बळाचा वापर करून तिचे पतन घडवून आणले गेले. लालकृष्ण अडवानी यांनाही हा आपल्या आयुष्यातील सर्वांत दुःखद दिवस असल्याचे म्हणावे लागले होते. अर्थात, त्यांच्या दुःखाचे कारण वेगळे होते. सोनिया गांधी मात्र या घटनेकडे भारताच्या लोकशाही मूल्यांवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर झालेला आघात म्हणून पाहत होत्या.वास्तविक, ही त्याच सांप्रदायिक दृष्टिकोनाची पुढची पायरी आहे, जो सोनिया गांधी यांच्याकडे विचारणा करू लागतो, की कोणत्या प्रसंगी त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू आले? अशा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून तुम्ही हे पुस्तक वाचले, तर ना त्यातील मूळ आशय समजू शकेल, ना भारतीय राजकारणातील त्या अतिशय महत्त्वाच्या वर्षांमधील विसंगती आणि शोकांतिका लक्षात येतील.उदाहरणार्थ, आणीबाणीच्या काळातील अत्याचारांसाठी संजय गांधी किंवा मेनका यांना जबाबदार धरण्याचा उल्लेख सोनिया गांधी यांनी केला आहे. मात्र, ही गोष्ट देशाला आधीपासूनच माहीत आहे आणि सर्वमान्यही आहे. आणीबाणीच्या काळातील वादग्रस्त मानल्या गेलेल्या मेनका गांधी आणि जगमोहन यांना भाजपने आपल्या पक्षात स्थान दिले होते. एवढेच नव्हे, तर आणीबाणीसाठी वादग्रस्त असलेल्या आणखी एका नेत्याबरोबर, म्हणजे बन्सीलाल यांच्याबरोबरही नंतर निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती..हृदयस्पर्शी प्रसंगखरे तर कोणत्याही चांगल्या पुस्तकाप्रमाणे सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राचेही बारकाव्यांसह वाचन व्हायला हवे. या पुस्तकात अनेक हृदयस्पर्शी प्रसंग आहेत. राजीव आणि सोनिया गांधी यांनी आपले पहिले अपत्य गमावले होते, ही बाब कदाचित पहिल्यांदाच सार्वजनिकरीत्या समोर आली आहे. त्याचप्रमाणे सोनिया गांधी यांचे बालपण, त्यांचे आजारपण, मुलांचे शिक्षण, बोर्डिंग स्कूलमधील कठोर शिस्तीचे अनुभव आणि त्यातूनच कठोर कायद्यांविषयी निर्माण झालेली अनास्था अशा अनेक गोष्टींचा या पुस्तकात उल्लेख आहे. या घटनांमधून सोनिया गांधी यांचे व्यक्तिमत्त्व कसे घडत गेले, याचा उलगडा होतो.या पुस्तकातील विशेषत्वाने लक्षात घेण्यासारखा भाग म्हणजे इटलीत जन्मलेल्या सोनिया यांची भारतीय बनण्याची प्रक्रिया. एका अपरिचित देशाला त्या कशा आपलेसे करतात आणि तो अपरिचित देश त्यांना कसा स्वीकारतो, याची काही महत्त्वाची सूत्रे या पुस्तकातून उलगडतात.उदाहरणार्थ, राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर हळूहळू कुटुंब सावरत होते. मुलांचे शिक्षण पूर्ण झाले होते. प्रियांकाने १९९३मध्ये जीझस अँड मेरी महाविद्यालयातून मानसशास्त्र विषयात पदवी प्राप्त केली, तर राहुलने १९९५मध्ये लंडनच्या ट्रिनिटी कॉलेजमधून तत्त्वज्ञान विषयात एम.फिल. पदवी मिळवली. या काळात काँग्रेसचे नेते त्यांना भेटत असत. मात्र, आपण नेमके काय करावे आणि काय करू नये, या विचाराने त्या अंतर्मनातून अस्वस्थ होत्या.अशाच काळात १९९७मध्ये त्यांनी भगवद्गीता वाचण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी वाचस्पती उपाध्याय या शिक्षकांची मदत घेतली. त्या १९९८पर्यंत सातत्याने त्यांच्यासोबत बसून गीतेचे अध्ययन करत राहिल्या. राजीव गांधी यांच्या संग्रहातील भगवद्गीतेची अशी प्रत त्यांनी निवडली होती, ज्यामध्ये हिंदी, संस्कृत आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषा होत्या. अखेरीस भगवद्गीतेने आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या उपदेशांनी आपल्याला एक गोष्ट शिकवली, ती म्हणजे प्रत्येकाने आपले कर्तव्य पार पाडलेच पाहिजे, असे त्या मानतात.ही निश्चितच मोठी गोष्ट आहे. आपल्या आजच्या राजकीय नेत्यांपैकी किती जणांनी इतक्या संयमाने आणि गांभीर्याने भगवद्गीतेचे अध्ययन केले असेल? केवळ जन्माच्या आधारावर आपल्या भारतीयत्वाचा आणि हिंदुत्वाचा दावा करणाऱ्या, प्रत्यक्षात मात्र त्यातील मूल्यांची आणि मर्यादांची पायमल्ली करणाऱ्या अनेकांपेक्षा सोनिया गांधी अधिक भारतीय आणि हिंदुत्वाच्या मूल्यांशी अधिक जवळीक साधणाऱ्या ठरतात.अर्थात, या पुस्तकात काही तथ्यात्मक चुका आढळत असल्याची चर्चा सुरू आहे, त्या चुका नसत्या तर अधिक चांगले झाले असते. आगामी आवृत्त्यांमध्ये या पुस्तकाचे काटेकोर संपादन होण्याची गरज आहे. मात्र, कोणतेही पुस्तक आधीच मनात तयार असलेल्या पूर्वग्रहांच्या चष्म्यातून वाचणे टाळले पाहिजे. दुर्दैवाने, सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाला अशा पूर्वग्रहांपासून पूर्णपणे मुक्त राहता येणार नाही. त्यांच्या राजकीय भूमिका, निर्णय आणि राजकीय वाटचाल या निकषांवरच या पुस्तकाचेही मूल्यमापन केले जाणार आहे.तरीही, एखाद्याने गंभीर आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून हे पुस्तक वाचले, तर गेल्या सुमारे अडीच दशकांतील भारतीय लोकशाहीचे अनेक ज्ञात-अज्ञात, घडलेले-न घडलेले पैलू समजून घेता येऊ शकतात. हे पुस्तक वैयक्तिक स्वरूपाचे असले, तरी सोनिया गांधी यांच्यासारख्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाच्या आयुष्यात काहीही पूर्णपणे वैयक्तिक राहू शकत नाही. ‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ अर्थात ‘वैयक्तिक ते राजकीय’ ही जी संकल्पना आहे, तिच्या कसोटीवर या पुस्तकालाही उतरावेच लागणार आहे.या पुस्तकाचे झालेले व्यापक स्वागत, तसेच समाजमाध्यमे आणि दूरचित्रवाणीवर त्यानिमित्ताने सुरू झालेल्या चर्चा पाहिल्या, तर या देशात सोनिया गांधी यांनी कोणते स्थान आणि किती प्रतिष्ठा मिळवली आहे, याची कल्पना येते. अलीकडच्या काही वर्षांत अनेक राजकीय नेते आणि सनदी अधिकाऱ्यांची पुस्तके प्रकाशित झाली; मात्र सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाभोवती निर्माण झालेली चर्चा आणि उत्सुकता इतर कोणत्याही पुस्तकाला मिळालेली नाही. या पुस्तकाचा वाचकांवर काय प्रभाव पडतो आणि त्यांना त्यातून काय जाणवते, हे समजल्यानंतर सोनिया गांधी यांना मिळालेल्या या सन्मानामागील कारणे अधिक स्पष्ट होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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