Contemporary Indian Art : आठवणी आणि कल्पनेचा संगम...

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comमुंबईतच राहणाऱ्या सुनील पडवळ यांचे बालपण वेगळेच होते. पडवळ यांची गुंतागुंतीची रेखाटणे हीच त्यांची ओळख पटवतात. पण त्यातून ते काही सुचवत आहेत असे त्यांना वाटत नाही. त्यातून काही गोष्टी समोर याव्या असा इरादा नाही. त्यांना तुलना कराविशी वाटते ती हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताशी. हिंसा आणि विसंगती यांनी गजबजलेल्या त्या काळच्या मुंबईच्या आठवणीतून निसटण्यासाठी नव्हे तर त्या आठवणींना अधिक उन्नत आणि चिरस्थळी रूप देण्यासाठी सुनील पडवळ यांनी कला माध्यमाचा उपयोग केला. ‘‘मी जे पाहत आलो ते कधी विसरू शकलो नाही.’’ पडवळ सांगतात ते शांतपणे. त्या आठवणी जणू एका वेगळ्याच मुंबईच्या आहेत. मुंबईत कामाठीपुराच्या जवळ कुंभारवाड्यात ते लहानाचे मोठे झाले. ते जग होते रस्त्यावरील मारामारीचे, टोळीयुद्धाचे, धर्मनिष्ठ मोर्चांचे आणि धर्माधर्मातील तणावाचे. ‘‘ते दिवस धाकधपटशाचे होते. जगण्यासाठी त्यांचीच भाषा जाणून घ्यावी लागायची. माझे अनेक साथीदार हे गुन्हेगारीकडे वळले. काही गुंडगिरी करू लागले. बऱ्याच जणांना लवकर मरण आलं. सुदैवाने मी कसाबसा त्यातून वाट काढू शकलो. परंतु त्या अनुभवाच्या जखमी कायम राहिल्या. कित्येक वर्षे उलटली तरी एक घटना काही केले तरी विसरली जात नाही. एक तरुण सिनेमाहून परतत असताना रस्ता चुकून एका वेगळ्याच परिसरात पोहोचला. १९८० चा सुमार जातीय दंगे सुरू होते. तो परक्या धर्माचा आहे अशा गैरसमजुतीने त्याला गर्दीत ठेचून मारले गेले. त्याने शेवटचा श्वास घेतला, ते दृश्य मला अजून आठवते.या घटनेतील क्रौर्य तर लक्षात राहण्यासारखे होतेच शिवाय त्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न त्यांना अजून जाचत आहेत. साधी सामान्य माणसं अचानक हिंसक कशी बनतात? ती माणसं जेव्हा एका भाऊगर्दीचा भाग होतात, तेव्हा त्यांना काय होतं?’’या प्रश्नाला कलेच्या माध्यमातून ते उत्तर शोधत राहिले.निराळ्या दृष्टीने पाहणारे वडील.Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.सुनील पडवळ यांच्या वडिलांना मुलात वेगळेच काही दिसले. गणिताच्या एका कठीण परीक्षेनंतर त्यांच्या वडिलांनी दिलेला सल्ला सुनीलला अजून आठवतो. ते म्हणाले, ‘‘ उगाच काळजी करू नकोस! तुला इतर अनेक गोष्टी जमतात.’’ त्याच्या शाळेतले ड्रॉइंग मास्तर यांनाही सुनीलमधील हे गुण दिसले होते. त्यांनी केलेल्या कौतुकामुळे त्यांना जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये पाठवण्यात आले. ‘‘मी तिथे पोहोचलो आणि लगेच लक्षात आले हे जगच निराळं आहे.’’ ते मुळात म्युनसिपल शाळेत शिकले. नंतर विल्सन हायस्कूलमध्ये, ज्या वेळी ती शाळा तशीच होती. ते चमत्कारिक वातावरणातून आले होते. त्यानंतर जे. जे. स्कूलचा विस्तीर्ण परिसर हा जादुई वाटत होता. ‘‘माझ्या आयुष्यातील ती सर्वांत चांगली घटना होती.’’त्यांनी ललित कला विभागात प्रवेश घेतला होता. पण त्यांच्या वडिलांनी व्यावहारिक कारणासाठी उपयोजित कलांत बदलून घ्यायला पटवून दिले.‘‘काहीतरी आर्थिक स्थैर्याकडे पाहिलं पाहिजे असं त्यांना वाटत असणार!’’ त्याबद्दल त्यांना आज अजिबात खंत वाटत नाही. ‘‘जे. जे. ने माझ्या सारख्या अनभिज्ञाला सारं काही मूलगामी ज्ञान सहजतेने प्राप्त करून दिलं.’’वर्गाबाहेरचे शिक्षणजे. जे. स्कूलमध्ये ते चित्रकलेचे तंत्रज्ञान शिकले त्याचवेळी मुंबई शहर त्यांना इतर जाणिवा देत होते. त्या दिवसांत जे. जे. तील बहुतेक विद्यार्थी हे ॲबस्ट्रॅक्ट आर्टकडे आकर्षित होत होते. सर्वांनी एकाच पद्धतीने काम करणे हे पडवळ यांना मान्य नव्हते. ‘‘सर्वच्या सर्व ऐंशी विद्यार्थी एकाच प्रकारे काम करू लागले तर काहीतरी चुकत आहे?’’ ते स्वतः अधिक चौकसपणे विचार करत होते. ‘‘कोणतीही एक प्रकारची कला ही इतर प्रकाराहून अधिक प्रगल्भ असे मी कधी मानलं नाही.’’ शिक्षण संपल्यानंतर ते जाहिरात क्षेत्रातल्या कामाकडे वळले. पण हा व्यवसाय त्यांना कधी रुचलाच नाही. ‘‘हे मला जुळण्यासारखं नव्हतंच.’’ एकदा ते योगायोगाने ‘दी टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या कार्यालयात पोहोचले असता ‘संडे रिव्ह्यू’ या साप्ताहिकाने त्यांच्या कामाला वेगळी दिशा दिली. काहीही न ठरवता, फक्त सोबत काही रेखाटने घेऊन ते गेले होते. नंदिनी भास्कर यांनी त्यांना पहिल्यांदा काम दिले. त्यानंतर संपादक आणि ज्येष्ठ समीक्षकांपैकी विठ्ठल नाडकर्णी आणि अनिल धारकर यांनी त्यांना उचलून धरले, त्यांनीही पडवळ यांना कामात गुंतवले.‘‘ही मंडळी मला पूर्ण वेळ नोकरी देऊ शकली नसली, तरी त्यांनी फ्रीलान्स काम देऊन माझ्या प्रगतीची वाट मोकळी केली.’’ त्यांच्या कामाचे सुरुवातीचे स्वरूप रेखाचित्र हेच ठरले. त्यांचे पहिले एकल प्रदर्शन विख्यात संग्राहक हर्ष गोएंका यांनी भरवले. एकदा का त्यांचा ह्या कलेच्या दुनियेत प्रवेश झाला की पाठोपाठ प्रदर्शने भरू लागली आणि इतर आर्ट गॅलरी आणि संग्राहक त्यांच्या कामाकडे वेधले गेले.संतापावर मातत्यांच्या सुरुवातीच्या चित्रातून संताप खदखदताना दिसत होता. अनेक तरुण कलाकारांप्रमाणे कलेच्या माध्यमातून समाज परिवर्तन शक्य आहे असे त्यांना वाटत होते. त्या दिवसांतील त्यांच्या कामात दस्तऐवज, लाकडाचे तुकडे आणि इतरत्र पडलेल्या वस्तू यांचा उपयोग करत असत.या अशा वस्तूंचे त्यांना आकर्षण वाटण्याचे कारण म्हणजे ते बालपणात त्यांच्या परिसरात रस्तोरस्ती भटकताना असे टाकून दिलेले लाकडी आणि लोखंडी सामान विखुरलेले पाहत असत. जुन्या मुंबईचे त्यांना घडलेले दर्शन त्यांना साद घालत असे - गंजलेले धातू, जुनाट भिंती, जीर्ण लाकडी दरवाजे. ‘‘या साऱ्यामागे काही दडले आहे.’’ कोऱ्या कॅनव्हासपेक्षा या साऱ्या चीज वस्तूंतून भूतकाळ डोकावत होता..मन-निर्मळ : आधार, विरह आणि मी....‘‘त्यांच्या कथेला मी पुरवणी जोडतो.’’ जुनी पोर्तुगीज भाषेतील पत्रे, हरवलेली कौटुंबिक छायाचित्रे, आगापिछा नसलेले कागदपत्र, हे सगळे त्यांच्या कामात दिसू लागले. ‘‘त्या मागे इतिहास आहेच, तो काहीसा बदलून मी नव्याने लिहीत असतो.’’ आठवणीचे त्यांना महत्त्व वाटते कारण त्या अस्थिर असतात. काही गोष्टी स्पष्टपणे आठवतात; काही नुसत्या आख्यायिका वाटू लागतात. गतगोष्टी आणि कल्पित गोष्टी यांच्या अधल्यामधल्या.हळूहळू काही गोष्टी त्यांना स्पष्ट होत गेल्या. ‘‘फक्त चित्रे समाज बदलू शकत नाहीत.’’ नाहीतरी कला ही प्रचारासाठी वापरणे त्यांना मान्य नव्हते. ‘‘मला हवा होता तो कलेचा समाजावरील अप्रत्यक्ष परिणाम.’’ त्यांच्या कामात सन दोन हजार नंतर बदल दिसू लागला. २००७ मध्ये दिल्लीच्या वडेहरा गॅलरीत भरलेले प्रदर्शन, Kochi Biennale २०१६; यात भाग घेणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे Galleryske या विख्यात गॅलरी बरोबर सातत्याने काम करणे हे त्यांच्या कारकिर्दीतले वळणबिंदू ठरले. ‘‘तेव्हापासून मी कलाकार आहे याचा आनंद मला जाणवू लागला.’’ त्यांचा रागीटपणा कमी झाला. पूर्वी खात्रीलायक वाटत होते तिथे व्यामिश्रतेची जाणीव झाली. प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याऐवजी ते आठवणी, चिन्हे आणि गतइतिहास यांचा परस्परसंबंध शोधू लागले.रेखाटनामागचे विचारविश्वपडवळ यांची आजची गुंतागुंतीची रेखाटणे हीच त्यांची ओळख पटवतात. पण त्यातून ते काही सुचवत आहेत असे त्यांना वाटत नाही.‘‘त्यातून काही गोष्टी समोर याव्या असा इरादा नाही.’’ त्यांना तुलना कराविशी वाटते ती हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताशी. ‘‘तुम्हाला काय गायचं याची कल्पना असते तरीही प्रत्येक मैफील ही वेगळीच असते.’’ अनेक वर्षे साधना केल्यानंतर त्यांच्या कामाला चिंतनशील स्वरूप प्राप्त झाले आहे.‘‘असाही क्षण येतो, की हात मेंदूने दिलेले आदेश पाळत नाही. एखाद्या घोड्याची सुरुवात कदाचित वसाहतकालीन पुतळ्यांचा संदर्भ म्हणून किंवा इतिहासातील एखाद्या भागाच्या स्वरूपात होऊ शकते. पण काही वेळानंतर, ते काहीतरी वेगळेच बनून जाते. त्या चित्राला स्वतःचे असे एक स्वतंत्र जीवन लाभू लागते. अशा काही भावना असतात ज्या शब्दांत व्यक्त करता येत नाहीत. त्या या रेषांमधून व्यक्त होतात ’’घोषणा नव्हे तर विचारसामाजिक आणि राजकीय घडामोडींची त्यांना जाणीव आहे, तरी पडवळ हे कोणत्याही निवेदनापासून लांब राहतात. सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाची सखोल जाणीव असूनही, पडवळ थेट किंवा सरळ विधाने करणे टाळतात. ‘‘माझ्याकडे राजकीय संवेदनशीलता आहे, पण मला केवळ घोषणा नको आहेत.’’ त्यांना उघड घोषणांपेक्षा अर्थाचे विविध थर जास्त आवडतात. शहराचे बदलते रूप, वातावरणाचा ऱ्हास, इतिहासातील घटना आणि या सर्व समकालीन जीवनाचे भावनिक आणि राजकीय अवशेष यांना त्यांच्या कृतीत अवश्य स्थान आहे पण ते अप्रत्यक्षपणे.‘‘प्रत्येक घटनेमागे काहीतरी दडलेलं असतं.’’ कदाचित हे सारे त्यांच्या पूर्वानुभावामुळे होत असावे. बालपणापासून ते पाहत आले, की माणसे विक्षिप्त असतात. मानवी आयुष्यात बळी जाणे, बळी घेणे, नाजूक भावना आणि हिंस्र विचार, आठवणी आणि विस्मरण या सर्वांना स्थान आहे. या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी नांदतात. त्यांचा विश्वास आहे, की ह्या सर्वांची एकाचवेळी नोंद कलेने घ्यायला हवी..आठवणी आणि कल्पनाविहारपडवळ यांच्या कृती देश-परदेशांत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्यांची एकल प्रदर्शने हाँगकाँग, सिंगापूर, अमस्टरडॅम, न्यूयॉर्क आणि शिकागो अशा ठिकठिकाणी झाली आहेत. शिवाय आर्ट बासेल आणि आर्ट बासेल-मायामी ह्या विश्वविख्यात प्रदर्शनात त्यांनी भाग घेतला आहे. तरीही ज्या औत्सुक्याने नव्याने जे. जे. स्कूल मध्ये आलेले विद्यार्थी पडवळ काम करू लागले, त्याच उत्साहाने अजूनही काम करतात. सिनेमा आणि त्रिनिर्मितीतील काम यांचेही त्यांना आकर्षण आहे आणि लवकरच याही क्षेत्रात काम करण्याची त्यांना आकांक्षा आहे. कामाच्या नवीन शक्यता त्यांना खुणावत असतात. पण तरी त्यांच्या कामाचे मर्म बदलले नाही. कुमारवयातले ते भीषण अनुभव, त्या विखरलेल्या वस्तू, ऐतिहासातील घटना आणि तेव्हाचे मुंबईचे भावनात्मक ओरखडे हे अजूनही टोचत राहतात. काही आठवणी तेज असतात. इतर काही हळूहळू बदलत जातात आणि त्या गतआठवणी आणि कल्पनाविहार यांमधील अनोख्या प्रदेशात सुनील पडवळ यांचे खासगी आणि त्याचवेळी वैश्विक जग निर्माण करतात.त्यांच्यासाठी कला ही फक्त वास्तव्याचे चित्रीकरण नाही. ज्या आठवणी विरून जात नाहीत, त्यांना नवीन आकार देणे हे त्यांच्या कलेचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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