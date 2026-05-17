Traditional Indian Mango Varieties : रायवळच्या गंधाळलेल्या परिमळात हरवलेलं बालपण; आज्जीची टोपली, उन्हाळा आणि आंब्यांच्या आठवणी

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comआमच्या घरी आंबे जास्त करून असायचे ते तोतापुरी, रायवळ म्हणजे चोखायचे आंबे किंवा बिट्टी आंबे आणि पायरी. रायवळच जास्त. बाबा पायरी आणायचे. त्यांना त्याचा रस आवडायचा. तोतापुरी मेच्या शेवटाला, पाऊस सुरू झाला की यायचा. कधी कधी आई बदामी आंबा आणायची. पण त्याचा रस मला तितका आवडायचा नाही, पण आंब्याला नाही म्हणायचं नाही, हा नियम मी कटाक्षाने पाळायचो. लहानपणी मी फार क्वचितच हापूस खाल्ल्याचं मला आठवतं. रस्त्याकडेला टोपलीत आंबे घेऊन बसलेल्या आज्जीबाई दिसल्या. नकळत तिकडे पावलं वळली. ते आंबे काही पायरी, हापूस किंवा केसर असे ‘उच्चभ्रू’ नव्हते. साधे, ज्याला आम्ही लहानपणी रायवळ म्हणायचो ते होते. लांबुडके, हिरवे-पिवळे आणि मऊ, पिकलेले... मधुर वासाचे. मी विचारलं, ‘कसे दिले आज्जी?’आज्जीने सॅम्पल ठेवलेला आंबा पिळून, चवीला रस माझ्या हातावर दिला आणि म्हणाली, ‘पोरा, चव बग. माज्या दारचा आंबा हाय. एकदम ग्योड.’ त्या गोड चवीने, गंधाने मन हरखून गेलं, थेट बालपणात शिरलं... .एप्रिल महिन्यात सुट्टी लागली की, मी आणि माझ्या मित्रांचं कल्याणभर हुंडदणं सुरू व्हायचं. रुपयाला दोन तास या दराने भाड्याने सायकली घ्यायच्या आणि फिरत बसायचं. नंतर थोडं मोठं झाल्यावर प्रत्येकाकडे स्वतःची सायकल आल्याने भाड्याने सायकल मिळण्याची दुकानं बंद झाली. हवा भरण्याची, पंक्चरं काढण्याची दुकानं तेवढी राहिली... सायकलवरून शिवाजी चौकात जा, तिथून स्टेशन रोड, तिथून रामबाग, तिथून आधारवाडी, कधी गांधारी पूल... ऊन मी म्हणत असायचं, घामाच्या धारा लागायच्या, पण आम्ही काही ऐकायचो नाही. दुपारी जेवायला तेवढं घरी जायचं आणि हातावर पाणी पडलं रे पडलं की पुन्हा बाहेर. कुण्या मित्राच्या सोसायटीत काहीतरी खेळ, नाहीतर पत्ते. ऊन थोडं उतरलं, चार वाजले की पुन्हा नमस्कार मंडळात किंवा सुभाष मैदानात क्रिकेट! मिळेल तिथे, मिळेल तसं पाणी प्यायचं. प्रत्येकाच्या बाटल्या वगैरे प्रकार नव्हता. असेल त्या नळाचं पाणी प्यायचं की झालं! आईने उदार होऊन थोडे पैसे दिले, तर सरबत प्यायचं किंवा बर्फाचा गोळा किंवा पेप्सीकोला खायचा.उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मे महिना सुरू झाला की आपोआप माझ्या सायकलची चाकं वळायची ती आंब्याच्या दुकानांच्या दिशेने! टिळक चौकाच्या आसपासच्या गल्ल्यांमध्ये ही ‘हंगामी’ दुकानं हापूस आंब्याच्या दोनेक महिन्यांच्या सीझनमध्येच लागायची. बरेचदा ते विक्रेते ओळखीचे असायचे, कधी कधी तर कॉलेजमध्ये शिकणारा एखादा दादा तेवढ्या काळापुरता हा बिझनेस करून ‘पॉकेटमनी’ कमवायचा.मी त्या गल्ल्यांमध्ये जायचो तो केवळ आणि केवळ त्या आंब्याचा परिमळ घ्यायला. वास तर अयोग्यच शब्द आहे, गंधही तितका योग्य नाही – ज्ञानेश्वर माउलींचा परिमळ हाच शब्द योग्य!) मला तो परिमळ नाकातून, फुफ्फुसात, हृदयात, तनामनात भरून घ्यावासा वाटे. विक्रेत्यांनी आपापल्या पाट्या लावलेल्या असत, त्यावर रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस असं लिहिलेलं असे. पायरी आंबेही असत. कर्नाटक हापूस वगैरे नावही माहीत नव्हतं तेव्हा. आंब्याची अढी छानपैकी रचून ठेवलेली असे. आकारानुसार लावलेली आंब्यांची रचना पाहताना मला फार गंमत वाटायची. कॅनव्हासवर हिरवट, केशरी-पिवळा अक्रलिक रंग लावल्यासारखे दिसायचे ते..आता जसे मार्च महिन्यापासून किंवा थोडं आधीपासूनच हापूस आंबे विकणारे 'उगवून' येतात, तसं तेव्हा नसायचं. साधारण एप्रिलच्या १५ तारखेपासून, गुढीपाडवा झाला की ही दुकानं लागायची. पहिले आंब्यांची फक्त ऑर्डर घेतली जायची आणि बरेचदा डिलिव्हरी मिळायची मेच्या पहिल्या आठड्यापासून. उत्पादन कमी असल्याने किंवा आणखी कशानेही असेल, पण तेव्हा हापूस आंबे एवढे मुबलक दिसायचे नाहीत आणि अर्थातच त्यांची किंमतही बरीच असायची.आमच्या घरी जास्त करून असायचे ते तोतापुरी, रायवळ म्हणजे चोखायचे आंबे किंवा बिट्टी आंबे आणि पायरी. रायवळच जास्त. बाबा पायरी आणायचे. त्यांना त्याचा रस आवडायचा. तोतापुरी मेच्या शेवटाला, पाऊस सुरू झाला की यायचा. कधी कधी आई बदामी आंबा आणायची. पण त्याचा रस मला तितका आवडायचा नाही, पण आंब्याला नाही म्हणायचं नाही, हा नियम मी कटाक्षाने पाळायचो. लहानपणी मी फार क्वचितच हापूस खाल्ल्याचं मला आठवतं. एकदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही कोकणात गेलो होतो. तेव्हा पावसवरून हापूस आंबे आणल्याचं मला आठवतं. किंमतही आठवते - शेकडा ४०० रुपये! तेव्हा चेहऱ्यावर आंबे येईस्तोवर आंबे खाल्ले होते, हे अगदी नीट स्मरतं. पण एरवीच्या आठवणी या इतर आंब्यांच्याच.आणखी एकदा आम्ही कुडाळजवळच्या कोणत्यातरी नातेवाइकांकडे गेलो होतो. मे महिन्याचा तिसरा आठवडा असावा. त्यामुळे तिथे पाऊस पडत होता. आदल्या दिवशी जोरदार वादळी पाऊस झाला होता. त्यामुळे ज्या घरी गेलो तिथे जायची वाट कोकम म्हणजे रातांब्यांनी खच्चून भरली होती आणि त्यावरून चालताना लालबुंद रस वर येत होता. आंबूस, गोड वास पसरला होता. तेव्हा मी तिथे प्रथम माणकूर आंबा खाल्ला आणि अक्षरशः वेडा झालो होतो. अत्यंत मधुर, दाट अशी चव! नंतर गोवा आणि आसपासच्या भागातले लोक हापूस ओव्हररेटेड आहे असं का म्हणतात ते समजलं. तेव्हापासून त्या लालबुंद रस्त्याचं दृश्य आणि मधुर माणकूरची चव माझ्या स्मरणात रुतून बसली आहे..एका उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी मित्राच्या घरी गेलो होतो. रणरणती दुपार होती, म्हणून त्याच्या आईने मला आणि त्याला आइस्क्रीम दिलं. पिवळ्या रंगाचं, मँगो आइस्क्रीम. माझी स्वारी खूश. मित्र म्हणाला, 'आईने केलंय घरी.' अप्रतिम स्मूथ टेक्श्चर आणि स्वर्गीय चव. 'काकू, झकास झालंय,' मी त्याच्या आईला तत्काळ पावती दिली. ती म्हणाली, 'अजून हवं तर घ्या रे. फ्रिजरमध्ये आहे.' मित्र म्हणाला, 'कालच बाबांनी पेटी आणलीय हापूसची. चार डझनांची. ही बघ...' असं म्हणून त्याने पलंगाखाली वर्तमानपत्रावर ओळीत लावून ठेवलेले आंबे दाखवले... आणि मला काय झालं काय माहीत! मी घरी गेल्या गेल्या आईकडे लकडा लावला...'आपण कधीच का हापूस आंब्याची पेटी आणत नाही? आणि आणले तरी सहा किंवा पाचच आणतो. असं का?'आई म्हणाली, 'अरे, आल्या आल्या हे काय?' मी म्हणालो, 'ते काही नाही. आपण पेटी आणायची म्हणजे आणायची.'ती म्हणाली, 'बरं, मी बाबांशी बोलते. तू एवढा खेळून आलाएस. भूक लागली असेल ना. मी पोळ्या करतेच आहे, तर गरमागरम देते खायला. जा... कपडे बदलून हात-पाय धुऊन ये.' ...दुसऱ्या दिवशी सकाळी थोडी जाग आली, तेव्हा आई-बाबांची कुजबूज ऐकू आली...आई : अहो, प्रणव काल पेटी आणायचा हट्ट करत होता. बाबा : मी कालच पाहून आलो, भाव बराच आहे.आई : हो ना. त्याला कसं समजावू कळत नव्हतं. कुणाकडे तरी पाहून आला असेल.बाबा : लहान आहे, बघू किमती येतील खाली. मग आणू अर्धा डझन..मी त्यांचा तो संवाद ऐकता ऐकता पुन्हा झोपी गेलो, पण माझ्या अबोध मनाच्या कुठल्यातरी भागात तो टिपला गेला असावा. दोन-तीन दिवसांनी आईने मला भाजी आणायला नेलं. मला क्रिकेट खेळायला जायचं होतं, पण तिने आग्रहच केला. आम्ही थेट टिळक चौकातल्या हापूस आंबेवाल्यांकडेच गेलो. मी चकित! तिथे फळ्यावर किमती लिहिल्या होत्या. आईने त्या पाहिल्या आणि तिच्या कपाळावर काही क्षण किंचितशी आठी पडली - ती हिशेब करत असावी – आणि मग ती विरून गेली. तिने तिथे स्मित चिकटवलं. मी तिचा हात धरला आणि ओढतच बाजूला नेलं. बाजारातल्या ज्या आज्जीबाईंकडून आम्ही रायवळ आंबे घ्यायचो, त्यांच्याकडे आम्ही गेलो आणि तिला म्हणालो, 'आई, मला हे आंबे जास्त आवडतात. किती गोड असतात ना. हेच घे!' तिने माझ्या चेहऱ्यावरून हात फिरवला आणि तिच्या स्मिताचं रूपांतर डोळ्यांतल्या दोन थेंब पाण्यात झालं होतं! 