Trump Declassifies Hidden UFO Files : आकाशातील गूढ की लष्करी गुपिते? ट्रम्प यांनी अखेर उघडला अतिगोपनीय यूएफओ फायलींचा खजिना!

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comआकाशातील गूढ की लष्करी गुपिते ? निवडणूक आश्वासन की राजकीय खेळी ? ट्रम्प यांनी दशकांपासून दडवलेला यूएफओ फायलींचा खजिना जगासमोर आणला आहे आणि ही केवळ सुरुवात आहे, पण यामुळे मानवी तर्क आणि विज्ञानाच्या सीमेवर उभी ठाकलेली अनाकलनीय, आदिम अस्वस्थता पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे.पृथ्वीवर दिशा हरवली की माणूस आकाशाकडे पाहतो, पण तिथले अथांग गूढ त्याला पुन्हा संभ्रमाच्या भूलभुलैयातच ढकलून देते. कधी रडारला जे दिसत नाही ते वैमानिक पाहतात, तर कधी वैमानिकांच्या नजरेतून सुटलेले रडार टिपते. कधीकधी दोघांनाही काहीच दिसत नाही, तरीही तिथे काहीतरी असल्याची भावना पिच्छा सोडत नाही. मानवी आकलनापलीकडच्या अशा घटनांमुळे कधी अमेरिकेत सिनेटच्या सुनावण्या पार पडतात तर कधी भारतात लढाऊ विमाने आकाशात झेपावतात. या घटनांच्या अधिकृत नोंदी असल्या तरी त्यांचे शास्त्रीय खुलासे मात्र गुलदस्त्यातच असतात. पूर्वी ज्यांना ‘अज्ञात उडत्या वस्तू’ (Unidentified Flying Object - UFO) म्हटले जाई, त्यांना आता ''अनाकलनीय विसंगत घटना'' (Unidentified Anomalous Phenomena - UAP) असे नाव मिळाले आहे. आधुनिक उड्डाण क्षेत्रातील हे न सुटलेले कोडे मानवी तर्काला आव्हान देत असते. संज्ञा नवी असली, तरी त्यामागची अस्वस्थता मात्र आदिम आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार अमेरिकेने ''यूएफओ'' संदर्भातील १६० अतिगोपनीय फायलींचा खजिना नुकताच सार्वजनिक केला. दशकांपासून दडवून ठेवलेल्या आकाशातील अनाकलनीय घटनांचा हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा उलगडा. यात १९४० पासूनचे लष्करी अहवाल, नासा आणि एफबीआयची कागदपत्रे, वैमानिकांचे अनुभव आणि काही दुर्मीळ फोटोंचा समावेश आहे. पारदर्शकतेचा हा नवा अध्याय ट्रम्प यांच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होता. .Premium|Zoonotic spillover vs lab leak theory : ‘कोविड’ आला कुठून?.या फायलींमध्ये १९७२ च्या ''अपोलो १७'' मोहिमेचे चकित करणारे फोटो आहेत. चंद्राच्या क्षितिजावर दिसणारे तीन अनाकलनीय ठिपके असोत की जपान-सीरियामध्ये दिसलेले एका मोठ्या गोलातून बाहेर पडणाऱ्या फुटबॉलच्या आकाराचे उडणारे गोळे; अशा अनेक चक्रावून टाकणाऱ्या नोंदी या फायलींमध्ये आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मर्यादांमुळे ठोस पुरावे नसले, तरी अनेक अहवाल हवेतील असामान्य, वेगवान हालचालींवर भाष्य करतात.इराण तणाव आणि महागाईवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ही ट्रम्प यांची खेळी असल्याची टीका होत असली, तरी सध्या समाजमाध्यमांवर मात्र महागाईऐवजी परग्रहवासीयांच्या चर्चांचीच मोठी लाट आहे ! आर्थिक संकटे आणि राजकीय तणावाच्या काळात अमेरिकेत अशा चर्चांना उधाण येऊन लोकांचे लक्ष वळण्याचा जुना इतिहास आहे. १९२९ आणि १९८७ मध्ये बाजार कोसळण्यापूर्वी, १९५२ मधील शीतयुद्धाच्या तणावावेळी आणि २०२३ मधील महागाई व नोकरकपाती दरम्यान लोकांचा या विषयातील रस प्रचंड वाढला होता..गूढ घटनांचा शास्त्रीय वेधदशकांपासून उडत्या तबकड्यांकडे केवळ अफवा म्हणून दुर्लक्ष केले गेले, पण २०२२ मध्ये नासाने या विषयाला शास्त्रीय अधिष्ठान दिले. परग्रहवासी असल्याचा ठोस पुरावा अद्याप मिळालेला नसला तरी उपलब्ध माहिती इतकी तोकडी आणि विसंगत आहे, की नासाने कोणत्याही शक्यता पूर्णपणे फेटाळलेल्या नाहीत. आता मात्र विमान सुरक्षा आणि विज्ञानाच्या दृष्टीने अशा घटनांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच प्रगत सेन्सर्सच्या मदतीने अधिकृतपणे तपासण्याचा नासाचा मानस आहे. पेंटागॉनने या फायलींसाठी संकेतस्थळ सुरू करताच त्याला जगभरातून कोट्यवधी लोकांनी प्रतिसाद दिला, यावरून या विषयाबाबतचे जागतिक कुतूहल स्पष्ट होते.यूएफओ फायलींच्या या नवीनतम उलगड्यात कागदपत्रांच्या संख्येपेक्षा प्रगत तंत्रज्ञानाने टिपलेल्या त्यातील मजकुराचा दर्जा अधिक थक्क करणारा आहे. खरे तर जुनी कागदपत्रे यापूर्वीच खुली झाली होती, पण नव्या पुराव्यांसह हा खजिना समोर आणून ट्रम्प यांनी सरकारी मानसिकतेत बदल घडवला आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा अमेरिकन वृत्तपत्रांनी वैमानिकांनी टिपलेले अज्ञात हवाई घडामोडींचे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले, तेव्हापासूनच हे गुपित उघड करण्याचे वारे वाहू लागले होते. गेल्या ७० वर्षांपासून याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणांनी आता वार्षिक अहवालांद्वारे या अनाकलनीय घुसखोरीची अधिकृत कबुली देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थातच, या विषयावरील पडदा दूर करण्याची ही केवळ सुरुवात आहे..अमेरिकेकडे केवळ इन्फ्रारेड नव्हे, तर डोळ्यांना स्पष्ट दिसतील असे व्हिडिओ आणि उपग्रहांची छायाचित्रे असल्याचे सांगितले जात आहे. बायडेन प्रशासनातील या विषयाशी निगडित एका कार्यक्रमाच्या संचालकांनी अधिकृतरीत्या अशा व्हिडिओंच्या अस्तित्वाची कबुली दिली होती, ज्यात एक रहस्यमय यान दोन लढाऊ विमानांमध्ये घुसून त्यांना मागे टाकताना दिसते. अज्ञात हवाई घटनांचा तपास करणारी अमेरिकेची संस्था ऑल-डोमेन अॅनॉमली रिझोल्युशन ऑफिस म्हणजे ''एएआरओ''कडे दरमहा ५० ते १०० नव्या नोंदी येत असल्या, तरी परग्रहावरील तंत्रज्ञानाचा कोणताही अधिकृत पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. काही उडत्या वस्तूंच्या वेगवान हालचाली विद्यमान लष्करी तंत्रज्ञानालाही मागे टाकणाऱ्या वाटतात, या दाव्यांना अधिकाऱ्यांनी, प्रत्यक्षदर्शींनी आणि तांत्रिक नोंदींनी दुजोरा दिला आहे. सध्या अमेरिकेत या वस्तूंच्या मूळ ठिकाणापेक्षा त्यांच्या संशयास्पद हालचालींवर अधिक मंथन सुरू आहे. मात्र त्या पृथ्वीबाहेरून आल्याचे ठोस पुरावे जोवर मिळत नाहीत, तोवर हे गूढ कायम राहील.सामान्य नागरिकांनी पाहिलेल्या अनाकलनीय घटना म्हणजे निर्विवाद पुरावे, हा दावा आता कालबाह्य ठरला आहे; कारण अशा ९७ टक्के घटनांमागे वैज्ञानिक कारणे आढळली आहेत. मात्र आता जनतेसमोर आलेले व्हिडिओ पेंटागॉनने प्रमाणित केलेले असून ते लढाऊ विमानांनी टिपले आहेत. समाजमाध्यमांवरील बनावट चित्रफिती आणि हवाई क्षेत्रातील तांत्रिक ज्ञानाशिवाय केलेल्या हौशी निरीक्षकांच्या दाव्यांना यात स्थान नाही..Premium|Global Oil Dependency : तेलाचे 'व्यसन' की जगाची मजबुरी? १९७३ चा इतिहास आणि आजचे युद्ध; भारत इंधनाच्या पाशातून नेमका कधी मुक्त होणार?.यूएफओ अमेरिकेतच का दिसतात?यूएफओ घटनांच्या बाबतीत अमेरिका जगात आघाडीवर आहे. १९४७ पासून ''नॅशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर''ने अमेरिकेत साधारण १ लाख ते १ लाख २६ हजार घटनांची नोंद आहे. अमेरिकेची मोठी लोकसंख्या, माहिती नोंदवण्याची सुटसुटीत मध्यवर्ती ऑनलाइन यंत्रणा, प्रसारमाध्यमांचा प्रचंड प्रभाव, शीतयुद्धाच्या काळात पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे यूएफओबद्दल वाढलेले कुतूहल आणि चित्रपट व टीव्हीमुळे लोकांमध्ये निर्माण झालेले या विषयाबद्दलचे वेड, ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अनेक घटनांचा उलगडा झाला असून त्यामागे लष्करी विमानांच्या चाचण्या, गुप्तचर विमाने, हवामानाचे फुगे, ड्रोन, वातावरणीय बदल, गुप्त तंत्रज्ञान, स्टारलिंक उपग्रहांसारख्या प्रणाली किंवा प्रकाशाचे साधे परावर्तन अशी कारणे समोर आली आहेत.पेंटागॉनने २०२२ मध्ये एएआरओ स्थापन केले. लष्करी नोंदींची कसून तपासणी आणि अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतींनंतर या विभागाने असा निष्कर्ष काढला, की, यूएफओच्या अनेक गाजलेल्या कथांचा संबंध प्रत्यक्षात लष्कराच्या गुप्त प्रकल्पांशी, तांत्रिक गैरसमजांशी किंवा जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या अफवांशी होता. उदाहरणार्थ, ''एरिया ५१'' नावाच्या अमेरिकेच्या अतिगोपनीय लष्करी तळाभोवती फिरणाऱ्या कथांमुळे ''लॉकहीड एफ-११७ नाइटहॉक'' सारख्या प्रगत आणि अत्यंत गुप्त विमानांची निर्मिती जगापासून लपवून ठेवण्यास मदत झाली होती..भारतात यूएफओ दिसण्याच्या घटना कमी का?जगातील ज्या ७० देशांमध्ये यूएफओच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते, त्यात भारताचा क्रमांक बराच खालचा आहे. आतापर्यंत भारतात अशा केवळ ८ ते १२ प्रमुख घटनांची नोंद झाली आहे. हे आकडे चकित करणारे आहेत, कारण विमानांच्या पौराणिक कथा आणि भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबद्दलचे कुतूहल यामुळे सुमारे ४५ टक्के भारतीयांचा परग्रहवासीयांच्या अस्तित्वावर विश्वास आहे, जे जगातील सर्वोच्च प्रमाणांपैकी एक आहे. उडत्या गूढ वस्तूंच्या नोंदी ठेवणाऱ्या ''एनयूएफओआरसी'' आणि ''मुफॉन'' सारख्या आंतरराष्ट्रीय माहितीकोषांमध्ये भारतीय नोंदींची संख्या नगण्य आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आकाशात काही विचित्र दिसल्यास लोक त्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून किंवा चमत्कार म्हणून पाहतात, किंवा सरळ ड्रोन म्हणून दुर्लक्ष करतात.भारतातील अशा बहुतेक घटना लडाख आणि ईशान्येकडील राज्यांसारख्या चीनलगतच्या सीमावर्ती भागांतून समोर येतात. २०१२ मध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांनी लडाखमधील कोंग्का ला खिंडीजवळील आकाशात चमकणाऱ्या वस्तू पाहिल्याचा अहवाल दिला होता. नंतर सरकारने याबद्दल कोणताही स्पष्ट पुरावा नसल्याचे सांगितले. तसेच २०१५ मध्ये महाराष्ट्रातील रत्नागिरीत सुमारे ८०० लोकांनी आकाशात विचित्र वस्तू पाहिल्याचा दावा केला होता.नोव्हेंबर २०२३ मध्ये इम्फाळ विमानतळाजवळ एक अनाकलनीय वस्तू दिसल्याने विमान वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता, ज्यामुळे भारतीय हवाई दलाला आपली राफेल लढाऊ विमाने पाचारण करावी लागली होती. भारत अशा प्रकरणांकडे सार्वजनिक वैज्ञानिक तपासापेक्षा सुरक्षा किंवा वैमानिक क्षेत्रातील तांत्रिक अडचण म्हणूनच अधिक गांभीर्याने पाहतो.दरम्यान, अज्ञात हवाई घटनांचे जग मानवी कुतूहल, भीती आणि कल्पनांच्या धुक्यात भटकत राहणार, हे नक्की. वॉशिंग्टनही नेहमीसारखेच वागेल - जे माहीत नाही ते जगजाहीर सांगेल, आणि जे माहीत आहे त्यावर गोपनीयतेचे पडदे टाकेल. शेवटी, माणूसही तसाच. एकमेकांकडे पाहण्याची कारणे संपली, की तो पुन्हा आकाशाकडेच नजर वळवतो.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 