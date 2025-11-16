सप्तरंग

वास्तुस्थापत्याचा सुंदर आविष्कार

Beautiful Manifestation of Architectural Design

- ओंकार वर्तले, ovartale@gmail.com

महाराष्ट्राच्या सीमेवर परंतु कर्नाटक राज्यात असलेले बेळगाव आणि मराठी माणसाचे अतूट असे नाते आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी टक्का तसा लक्षणीय आहे. त्यामुळे या भागात फिरताना अजिबात परके वाटत नाही. बेळगाव जिल्ह्यात पर्यटनाची अनेक ठिकाणे आहेत. अनेक मंदिरे पाहायला मिळतात. ऐतिहासिक ठिकाणांची रेलचेल आहे. याच पंक्तीत असणारे आणि जिल्ह्यातील कित्तूर गावचे नाव इतिहासकारांना अजिबात नवीन नाही. इतरांना मात्र ते तितकेसे ठाऊक नाही.

