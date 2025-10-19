प्रबोधनाच्या नव्या विचारवाटांचा शोध

दयानंद मानेeditor@esakal.comपुस्तक परिचय \tपुस्तकाचे नाव : रावसाहेब कसबे : नव्या विचारवाटा \tसंपादन : डॉ.मिलिंद कसबे \tप्रकाशक : पुस्तक मार्केट पब्लिकेशन \tपृष्ठे : ८०८ मूल्य : १००० रु.इतिहास, तत्वज्ञान, विचारसरणी व आधुनिक ज्ञान-विज्ञान यांची चिकित्सक व अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या वयाची ८१ वर्षे येत्या १२ नोव्हेंबरला पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने त्यांचे मागील पन्नास-साठ वर्षांतील निवडक लेख, भाषणे आणि मुलाखती यांचा संग्रह करून ते ग्रंथरूपाने मांडण्याचा प्रयत्न त्यांचे पुतणे डॉ. मिलिंद कसबे यांनी या पुस्तकाच्या संपादनाच्या रूपाने केला आहे. रावसाहेबांनी आजवर लिहिलेल्या स्वतंत्र ग्रंथांपेक्षा हा ग्रंथ वेगळा व स्वतंत्र आहे. रावसाहेबांनी महत्त्वाच्या विषयावर जे लेख, भाषणे, मुलाखती दिल्या आहेत ते सगळेच आजच्या वर्तमान प्रश्नांना थेटपणे भिडणाऱ्या आहेच. त्यामुळे हा ग्रंथ केवळ संकलन नसून आजच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संघर्षाच्या काळात नवी विचारवाट रुजविणारा आहे. रावसाहेबांनी धर्म, समाज, संस्कृती, साहित्य, चळवळी, बुद्ध तत्वज्ञान, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, जातिअंत, मार्क्सवाद, आजची आव्हाने, मराठा आरक्षण, जागतिकीकरण, सामाजिक न्याय, आदी महत्वाच्या प्रश्नांवर सखोल असे चिंतन आयुष्यभर केले. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार सैद्धांतिक पातळीवर ज्यांनी प्रभावीपणे प्रसारित केले त्यांत आजच्या काळाचे महत्त्वाचे विचारवंत म्हणून रावसाहेबांकडे पाहावे लागते. बुद्धापासून ते जागतिकीकरणापर्यंत असा विस्तृत चिंतनाचा पट कसबे यांनी आपल्या विचारविश्वात मांडला आहे. या अर्थाने बुद्ध, तुकाराम, कार्ल मार्क्स, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर ही त्यांची विचार व प्रेरणास्थळे आहेत. जगभराच्या तत्त्वज्ञानाचा अर्थ लावून भारतीय समाजाला विवेकाकडे कसे नेता येऊ शकेल, यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या विचारवंतात रावसाहेबांचा अग्रभागाने समावेश होतो. या ग्रंथातील धर्म-समाज-संस्कृती या पहिल्या ‘साहित्य व चळवळी’ या विभागात रावसाहेबांच्या भाषणांचा तर जात, धर्म आणि वर्गचिंतन या दुसऱ्या विभागात त्यांच्या मुलाखतींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. .पहिल्या विभागात डॉ.आंबेडकरांचे समाजवादी विचार, समतेचे तत्व आणि भारतीय समाजव्यवस्था, धर्म आणि साहित्य समर्थकालिन सामाजिक प्रश्न व समर्थांची आधुनिक प्रतिमा, एकविसाव्या शतकातील जागतिकीकरण, जातिअंत आणि जातीच्या मानसशास्त्राची शक्यता, ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी या शीर्षकांखाली लेखांत धर्म, समाज व संस्कृतीच्या अंगाने आलेले लेख आहेत. .दुसऱ्या, मुलाखत या विभागात ‘माणूस घडविणे हेच बौद्ध साहित्याचे उद्दिष्ट’, ‘आदिवासी साहित्य व्यापक परिवर्तनाला जोडायला हवे’, ‘विसाव्या शतकाचा नायक कष्टकरी दलित’, ‘धर्म मानवी संस्कृती व विकास’, ‘परिवर्तनवादी सामाजिक चळवळीची फलश्रुती’, ‘तत्त्वज्ञानाच्या सिद्धांतातील पुरोगामित्व’, ‘अण्णा भाऊंचा मराठमोळा मार्क्सवाद’, ‘डॉ. आंबेडकरांचे विश्वव्यापी तत्वज्ञान’ आदी शीर्षके असलेल्या लेखांत प्रामुख्याने रावसाहेबांनी दिलेल्या भाषणांचा समावेश आहे. तिसऱ्या विभागात आरक्षणाचे लढे - उद्याच्या फॅसिझमची नांदी, सामाजिक न्याय आणि रावसाहेबांचे चिंतन, जागतिकीकरण आणि सांस्कृतिक संघर्ष या विषयांवर रावसाहेबांच्या मुलाखती ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, उत्तम कांबळे व नागार्जून वाडेकर यांनी घेतलेल्या आहेत. ग्रंथाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शेवटी रावसाहेबांचे निवडक चिंतनातील काही महत्त्वाची वाक्ये कोट स्वरूपात, तसेच जवळपास १८ भाषणांचे ‘क्यू.आर.’ कोड छापण्यात आले आहेत. संपूर्ण भाषणे याद्वारे वाचकांना ऐकता व पाहता येतील. .Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.रावसाहेब यांनी त्यांच्या ‘झोत’ ते ‘भक्ती आणि धम्म’ या ग्रंथांपर्यंत समाजाला व्यापणाऱ्या सर्व विषयांची चिकित्सा केली आहे, पण त्या व्यतिरिक्तच्या सभा, संमेलने यांतील भाषणे, विविध प्रसारमाध्यमांतील लेख व मुलाखती असा संग्राह्य अप्रकाशित असा दस्तावेज या ग्रंथाच्या रूपाने अभ्यासक व तज्ज्ञांसाठी खुला झाला आहे. चोखंदळ वाचक या ग्रंथाचे निश्चितच स्वागत करतील, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.