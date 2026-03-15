Premium|India Strategic Petroleum Reserve : ऊर्जा स्वावलंबनासाठी भारताची मोठी पाऊले; इराण युद्धाचे परिणाम

कौस्तुभ केळकर- saptrang@esakal.comइराणबरोबर सुरू असलेल्या युद्धाने साऱ्या जगाला ऊर्जा संकटात टाकले आहे. आपल्या देशाला तर त्याची मोठी झळ बसली आहे. ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनी आहे. जोपर्यंत आपण ऊर्जेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहोत, तोपर्यंत आपले आर्थिक स्थैर्य हे जागतिक राजकारणाच्या लहरीवर अवलंबून असेल. आपण घराघरात ऊर्जा बचत करणे आणि स्वदेशी ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.देशाला २०४७ पर्यंत ''विकसित भारत'' बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक महासत्ता होणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रवासात ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा सर्वांत मोठा अडथळा ठरू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणबरोबरचे युद्ध संपण्यासंदर्भात उलटसुलट विधाने करत असले, तरीही हा संघर्ष संपण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. इराणही ईर्षेला पेटला असून तो जोरदार प्रतिहल्ले करत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील प्रत्येक हालचाल तेलाच्या किमतीत प्रतिबिंबित होते. साहजिकच गेले काही महिने ६० ते ७० डॉलर्स प्रति बॅरल या पट्ट्यामध्ये असलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये प्रचंड चढ-उतार होत असून, आता हा दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरेलच्या पातळीवर पोहोचला आहे..India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता.होर्मुझची सामुद्रधुनी ही इराणच्या आखाताला ओमानच्या आखातासोबत जोडणारी एक अरुंद सामुद्रधुनी आहे. याच्या उत्तरेस इराण तर दक्षिणेस संयुक्त अरब अमिराती व ओमान हे देश आहेत. इराणच्या आखाताला अरबी समुद्र व हिंदी महासागरासोबत जोडणारा हा एकमेव दुवा असून, ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या व मोक्याच्या सागरी स्थानांपैकी एक असून कच्चे तेल, द्रवरूप नैसर्गिक वायू, एलपीजी या ऊर्जा स्रोतांची लक्षणीय प्रमाणात वाहतूक या सागरी मार्गातून होते. उदाहरणार्थ, २०२५मध्ये दररोज अंदाजे सरासरी २.२ कोटी बॅरेल्स कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादने या सागरी मार्गाने नेण्यात आली, म्हणजे कच्च्या तेलाची सुमारे २० टक्के वाहतूक या सामुद्रधुनीतून करण्यात आली. मुख्य म्हणजे आपला देश आयात करत असलेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी सुमारे ४५ टक्के कच्चे तेल या सागरी मार्गाने होते, यातून होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व लक्षात येते. इराण या सामुद्रधुनीची कोंडी करत असून येथून जाणाऱ्या अनेक जहाजांवर हल्ले करत आहे. सामुद्रधुनीतील या पेचप्रसंगामुळे भारताच्या कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू यांच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम अत्यंत गंभीर आहे. आपला देश आयात करत असलेले प्रमुख ऊर्जास्रोत, त्यांची सद्यपरिस्थिती, यांचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने होत असलेले आणि भविष्यातील परिणाम तसेच या ज्वलंत समस्येवरील अल्पकालीन, दीर्घकालीन संभाव्य उपाय यांचा परामर्श घेतला आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपायगेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या या अमेरिका इस्राईल - इराण युद्धाने आपली देशाची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता, औद्योगिक क्षेत्र, तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये असांतोष आहे. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरत आहे, हे असेच सुरू राहिले तर देशाचा सर्वांगीण आर्थिक विकास धोक्यात येऊ शकतो. हे सर्व लक्षात घेता यावर मात करण्यासाठी काही संभाव्य दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपाय दिले आहेत.१) देशांतर्गत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात वाढवणे - आतापर्यंत आपल्या देशात समुद्रकिनाऱ्यालगत तसेच इतर भागात मर्यादित प्रमाणात कच्च्या तेलाचे साठे आढळते आहेत. साहजिकच आपण कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी बहुतांशी आयातीवर अवलंबून आहोत. परंतु बंगालच्या उपसागरामध्ये एका आशादायक चित्र निर्माण होत आहे. संरक्षणविषयक कारणांमुळे मोठा सागरी भाग उत्खननासाठी बंद होता. आता संरक्षण मंत्रालय, तेल-वायू मंत्रालय आणि अंतराळ संस्था यांच्यात समन्वय वाढवून काही भाग खुला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आपल्या देशाचे खास आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) ज्याची हद्द देशाच्या समुद्र किनाऱ्यापासून २०० सागरी मैल असते, याचे आकारमान २.५ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आहे. या क्षेत्रातील पूर्व भागात म्हणजे बंगालच्या उपसागरात कच्च्या तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातील एकूण साठे इराक या देशात असलेल्या साठ्यांच्या दुप्पट तर सौदी अरेबिया या देशा इतके असतील असा एक ढोबळ अंदाज आहे. जर या क्षेत्रात मोठे साठे सापडले, तर पुढील काही दशकांसाठी ऊर्जा सुरक्षेचे चित्र बदलू शकते. परकीय चलनाची बचत, चालू खाते तुटीत घट आणि आर्थिक स्वावलंबन - या तिन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात२) इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी - भारतामधील पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक भार वाहतुकीमुळे आहे. वाहने चालवण्यासाठी वापरलेले इंधन हे कच्च्या तेलाच्या मागणीचा सर्वांत मोठा घटक आहे. या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक वाहने हे भविष्य आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान दिले आहे. आज अनेक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक दोन-चाकी, कार आणि बस यांचा वापर वाढतो आहे. २०३० पर्यंत नवी वाहन विक्रीपैकी किमान ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, हे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. परंतु अजूनही चार्जिंग स्टेशनची संख्या, बॅटरी उत्पादन व पुनर्वापर प्रणाली आणि वीज उत्पादनातील कार्बन तीव्रता ही आव्हाने आहेत. या गोष्टींवर अधिक गुंतवणूक आणि स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.३) कच्च्या तेलाचे नवे स्रोत आणि रणनीतिक तेल साठे - भारताला आपले ऊर्जा सुरक्षाजाळे परकीय धोरणाशी जोडून ठेवावे लागेल. रशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकन देशांसोबत नवीन सहकार्य प्रस्थापित करणे हे धोरणात्मक पाऊल ठरेल. कॅनडा देशाने आपल्याला कच्च्या तेलाचा लक्षणीय प्रमाणात आणि स्थिर पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यावर सरकार गांभीर्याने विचार करू शकते. यासोबतच देशात विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथे लाखो टन क्षमतेचे रणनीतिक तेल साठे (स्टॅर्टेजिक पेर्टोलियम रिझर्व्ह) तयार केले गेले आहेत भविष्यात हे साठे आणखी वाढवले गेले पाहिजेत, जेणेकरून काही आठवडे तरी देश स्वतःच्या साठ्यावर चालवता येईल.४) वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेचे निकष कडक करणे - आपल्या देशाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रचंड प्रमाण पाहता आपण पेट्रोल, डिझेलचा प्रत्येक थेंब वाचवला पाहिजे. हे पाहता सरकारने वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेचे निकष कडक करणे निकडीचे आहे. अमेरिकेने १९७० च्या दशकातच हे निकष लागू केले. परंतु आपण याबाबत आजही घोळ घालत बसलो आहोत ..वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता लक्षात येते, की ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत. परंतु भारताची अर्थव्यवस्था 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन३ (आयातीद्वारे येणारी महागाई) च्या विळख्यात अडकली आहे. जोपर्यंत आपण ऊर्जेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहोत, तोपर्यंत आपले आर्थिक स्थैर्य हे जागतिक पातळीवरच्या राजकारणाच्या लहरीवर अवलंबून असेल. यावर मात करण्यासाठी सरकार, उद्योग, शेतकरी आणि नागरिक सगळ्यांनी यामध्ये आपला सहभाग द्यायला हवा. आपण घराघरात ऊर्जा बचत केली, आपल्या वाहनांचा वापर कमी केला, आणि स्वदेशी ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले, तर २०४७ पर्यंत आत्मनिर्भर आणि टिकाऊ ऊर्जा असलेला भारत हे स्वप्न नक्कीच साकार होऊ शकते.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 