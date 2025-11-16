Premium|Dabgar community shield makers India : खड्गसखी

गिरिजा दुधाट - dayadconsultancies@gmail.comकाही शस्त्रास्त्रे जोडीने वापरली जातात. इतकी की, एकमेकांशिवाय त्यांची कल्पनाच काय, नावंसुद्धा लिहिली जात नाहीत! तोफ-गोळे, धनुष्य-बाण... आणि अशीच आहे आणखी एक जोडगोळी, ती म्हणजे - तलवारीची सखी, ‘ढाल’! युद्धांमध्ये ढालीशिवाय तलवारीची कल्पनासुद्धा करता येणार नाही इतकी ढाल तलवारीसोबत जोडली गेली आहे. ढालीचा समावेश तसा ‘संरक्षक आयुध’ या गटात केला जातो. ढालीचं प्रयोजनही तसंच आहे. ते म्हणजे - युद्धात, द्वंद्वात डोके, मान आणि पोट या नाजूक अवयवांचं रक्षण करणं. .नावेढालीचं भारतातलं पारंपरिक नाव ‘खेटक’ किंवा ‘चर्मन्’. या नावांचे संदर्भ अगदी ऋग्वेदापासून आढळतात. ढालीला फलक, गुराणी, खङगराट अशा वेगवेगळ्या नावांनी भारतात ओळखलं जाई. भारतातली प्राचीन शिल्पे, नाणी यांच्यावर गोल, लांब, आयताकृती, षट्कोनी अशा विविध आकाराच्या ढाली दिसून येतात, पण ढाली बनवण्यासाठी परंपरागत वेगवेगळ्या विघटनशील घटकांचा (चामडे, लाकूड, बांबू, वेत) वापर केला जात असल्याने त्यांचे प्रत्यक्ष, सुस्थितीतले नमुने (फक्त प्राचीनच नाही, अगदी मध्ययुगीनसुद्धा) फार कमी दिसून येतात.मध्ययुगात ढाली बनवण्यासाठी योग्य घटक निवडणे अतिशय जिकिरीचे काम असे.निर्मितीढाल सतत सोबत बाळगावी लागत असल्याने ती खूप अवजड असूनही उपयोगाची नाही, समोरच्या शस्त्रांचे वार, घाव झेलून ढाल आणि वापरणारी व्यक्ती दोन्हीही सुरक्षित राहिले पाहिजेत त्यामुळे ती फार हलकी असूनही चालणार नाही, शस्त्रांचे घाव झेलायचे असल्याने कच्चे घटकही वापरता येणार नाहीत अशा अनेक निकषांवर कसरत करत मध्ययुगात ढाली बनवल्या जायच्या. चामडे, लाकूड, बांबू, वेत, लोखंड, पोलाद, पितळ, तांबे अशा अनेक घटकांचा वापर ढाली बनवण्यासाठी केला जायचा. पूर्ण धातूच्या ढाली हाताळायला अवघड, महाग आणि शिवाय दुरूस्तीला कठीण त्यामुळे त्यांची संख्या तुलनेने कमी असायची. लाकडी अथवा बांबूचा गाभा आणि त्यावर चामडी आवरण आणि काठिण्यासाठी लाखेचे लेप हे मध्ययुगीन आयुधकर्त्यांचे अगदी ‘फेव्हरेट कॉम्बिनेशन’ होते. सराव, प्रशिक्षण यांसाठी चामडी आवरणामध्ये आत लाकडाचा भुसा, कापूस, नारळाच्या शेंड्या अशा गोष्टी भरलेल्या ‘फरि’ प्रकारच्या ढालीसुद्धा मध्ययुगीन भारतात बनवल्या जायच्या!चांदोबासारखी गोल गरगरीत असलेली ढाल... इतर शस्त्रास्त्रांसारखे तिलासुद्धा वेगवेगळे भाग असतात का? तर अर्थात असतातच! तिच्या गोलाकारामुळे फक्त ते लवकर समजत नाहीत इतकंच!.Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .विविध भागढालीचा मुख्य गोल गाभा, मग भलेही तो लाकूड, चामडं, धातू कशाचाही बनलेला असो, तो असतो ढालीचा घेरा किंवा थाळ. या ढाली कधी संग्रहालयांमध्ये, प्रदर्शनांमध्ये नीट बघितल्या तर समजेल की हा घेरा कायम फुगीर आणि बहिर्वक्र असतो. ढालीवर येणारे शस्त्रांचे वार अडावेत, निसटून जावेत यासाठी घेऱ्याचा आकार मध्यभागी एखाद्या उंचवट्यासारखा असतो. ढाल हातात धरता यावी, वारांचे धक्के सहन केले जावेत यासाठी ढालीच्या आतला भाग खोलगट असतो. एक प्रकारे या रचनेतून ढालीची ‘शॉक ॲबसॉर्बिंग’ यंत्रणा तयार केलेली असते. ढालीच्या पृष्ठभागावर मध्यभागी चार, सहा किंवा आठ अशा संख्येने धातूचे लहानमोठे, नक्षीदार पोकळ संच बसवलेले असतात. ते असतात ढालीचे ‘घुमट’. ढाल हातात पकडता यावी आणि हातात धरल्यावर रूतू किंवा टोचू नये यासाठी ढालीच्या खोलगट भागात चौकोनी पकड (जी दोऱ्या, सुतळ्या, साखळ्या, रेशीम कशाचीही बनलेली असू शकते) आणि त्याखाली लहानशी कापूस भरलेली ‘गादी’ बनवलेली असते.वेगवेगळ्या शस्त्रास्त्रांचे प्रकार हे सहसा त्यांच्या बदलत्या आकारावरून ठरवले जातात.आकारप्राचीन भारतात लांब, आयताकृती, पंचकोनी अशा ढाली वापरात असल्या, तरी मध्ययुगात येईपर्यंत सगळीकडे सहसा गोलाकार ढालीच प्रचलित झाल्या होत्या. गोलाकारात बदल होत नसल्याने ढालींचे वेगवेगळे प्रकार हे त्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांवरून ठरवले गेले. मोठा व्यास असलेली ‘वरूथा’ ढाल, संपूर्ण चामड्यापासून बनवलेली ‘दरकाह’ ढाल, लाकडी घेरा असणारी ‘तलमुला’ ढाल, वेताचा गाभा आणि त्यावरून कापड, लाकडाचे आवरण दिलेली ‘कल्कन’ ढाल, लोखंड किंवा पोलादापासून बनवलेली ‘तिलवा’ ढाल असे ढालींचे अनेक प्रकार मध्ययुगीन भारतात प्रचलित होते. या प्रत्येक ढालींचे प्रयोजन जसे की, युद्ध, घोडदळांचे युद्ध, सराव, प्रशिक्षण, द्वंद्व स्पर्धा असे वेगवेगळे असत. मध्ययुगातल्या भारतीय ढालींचे आकार लहानात लहान अगदी १५ - २० सेंमीपासून ते मोठ्यात मोठ्या ६० - ७० सेंमी व्यास असलेले आढळतात..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.नक्षीकामकाही भारतीय ढालींचे पृष्ठभाग उत्कृष्ट नक्षीकामाने सजवलेले दिसून येतात. या नक्षीकामासाठी आकाराचे, घटकांचे बंधन नव्हते. चामडी ढाली आणि त्यावर लावलेल्या लाखेच्या लेपावर अनेकदा शिकारीची दृश्ये, प्राणिपक्षी, देवी-देवता विविध रंगांनी चितारल्या जात. काही वेळा नेहमीच्या गोलाकार घुमटांऐवजी नक्षीदार, सोन्या-चांदीची नक्षी कोरलेले घुमट किंवा मौल्यवान रत्ने, धातूच्या ढालींच्या पृष्ठभागावर सोन्या-चांदीच्या तारांनी केलेले तारकशी नक्षीकाम, सोन्याचे पाणी चढवलेले ‘कोफ्तगरी’ किंवा रंगीत रंगांनी सजवलेले ‘मीनाकारी’ नक्षीकाम असे नक्षीकामाचे उत्कृष्ट नमुने ढालींवर बघायला मिळतात.‘धब्धर’ समाजभारतामध्ये शस्त्रांशी संबंधित व्यवसाय सांभाळणारे विविध समाज अस्तित्वात होते. ढाली बनवण्याचं काम हे भारतात परंपरागत ‘धब्धर’ समाजाकडून केलं जायचं. यांचंच दुसरं नाव ‘ढालगर’सुद्धा होतं. नावाप्रमाणेच ढालींची निर्मिती (प्रामुख्याने चामडी), सजावट, दुरुस्ती ही कामे ढालगरांकडून केली जायची. यांना आजच्या काळात ‘दबगर’ किंवा ‘डबगर’ म्हणून ओळखलं जातं. दबगर जातीचे लोक हे हिंदू धर्मियांमध्ये आणि थोड्या प्रमाणात मुस्लिम धर्मियांमध्ये अस्तित्वात आहेत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाना या प्रदेशांमध्ये दबगर समाज आजही मोठ्या संख्येने पहायला मिळतो. चामड्याचे, ढालींचे पारंपरिक व्यवसाय हळूहळू कमी होत गेल्याने हा समाज आजच्या काळात चामड्याशी संबंधित इतर कामे, विशेषतः तबला, ढोलकी, ढोल अशा तालवाद्यांच्या निर्मितीकडे झुकलेला दिसून येतो..सांस्कृतिक वापरभारतीय शस्त्रांचं एक अनोखं वैशिष्ट्यं म्हणजे शस्त्रं, आयुधं यांचा वापर फक्त युद्धापुरता मर्यादित कधीच नव्हता. भारतीय लोकसंस्कृतीने विविध परंपरा, लोकप्रथा, लोककला यांमध्ये शस्त्रास्त्रांना अगदी अलगद सामावून घेतले होते. किंबहुना, तत्कालीन शस्त्रास्त्रे ही जनजीवनाचा इतका अविभाज्य भाग होती की, त्यांचा सांस्कृतिक चालीरितींमधील अंतर्भाव अपरिहार्यच होता. फक्त शस्त्रचं नाहीत, तर ढालींसारखी संरक्षक आयुधंसुद्धा याला अपवाद नव्हती. ढालींचे युद्धापल्याडचे सांस्कृतिक वापर मात्र काहीसे मजेशीर होते. फार पूर्वी नाही, अगदी एकोणिसाव्या शतकाअखेरपर्यंत राजस्थानी लग्नांमध्ये नवऱ्या मुलाचा आहेर, हुंडा हा ढाल उलटी करून तिच्या खोलगट भागात ठेवून वधूपक्षाकडून पाठवला जायचा. ढालींचा वापर हा काही वेळा चक्क धनुष्यांची ताकद मोजायला केला जायचा हे सांगितलं तर आता गंमत वाटेल! तर करायचे असं की, ढालीच्या थाळामध्ये दगड ठेवून दोन टोकांना दोरी लावून ती दोरी धनुष्याच्या दोन कडांना लावली जायची. जितक्या जास्त दगडांचे वजन, त्याचा ताण धनुष्य सहन करू शकेल, तितकी त्याची गुणवत्ता चांगली असा निकष असायचा.पारंपरिक शस्त्रे, विशेषतः तलवारी, भाले युद्धांमधून कमी होत गेले तसे ढालींचे प्रस्थसुद्धा युद्धातून कमी होत गेले. आजमितीस भारतात आणि भारताबाहेरील विविध संग्रहालयांमध्ये, वैयक्तिक संग्राहकांकडे मध्ययुगीन भारतीय ढालींचे सुंदर नमुने संग्रही आहेत. ते बघून, अभ्यासून आपण मध्ययुगातल्या ढालींची निर्मिती, वापर आणि नक्षीकाम यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.