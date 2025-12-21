Premium|Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025 : विमा क्षेत्रात १००% एफडीआय; देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नवा अध्याय

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. सभागृहात ‘सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक २०२५’ मंजूर झाल्याने २०४७ पर्यंत विमा संरक्षणाचा लाभ देशातील तळागाळातील सर्वांपर्यंत पोहोचवायच्या सरकारच्या उद्दिष्टा अंतर्गत एक पाऊल पुढे टाकल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विमा कायदा १९३८, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ या प्रचलित कायद्यांमध्ये या सुधारणा विधेयकांतून सुधारणा होतील. देशात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आल्या. या टप्प्याटप्प्याच्या उदारीकरणामुळे लक्षणीय परकीय गुंतवणूक झाली आहे (२०२४ च्या अखेरीस सुमारे ८२ हजार ८४७ कोटी) आणि खासगी क्षेत्रात मजबूत वाढ झाली आहे. तथापि, भारताची सध्याची विमा व्याप्ती वाढत असली, तरी ती जागतिक सरासरी आणि चीन व मलेशियासारख्या तुलनीय विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा कमी आहे. शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीच्या अलीकडील निर्णयामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले भरीव दीर्घकालीन भांडवल मिळेल अशी अपेक्षा आहे..Premium|Study Room : MPSC-UPSC : संपूर्ण परीक्षण व प्रश्नोत्तरे संच.विमा क्षेत्राची वर्तमान स्थितीदेशातल्या विमा व्यवसायाने गेल्या वर्षभरात चांगली प्रगती नोंदवली असून, एकूण प्रीमियममध्ये ७.७ टक्के वाढ होऊन उलाढाल ११.२ लाख कोटी रुपये इतकी झाली होती. तथापि, या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील एकूण विमा व्याप्ती किंवा प्रसार (Insurance Penetration) किंचित घटून आर्थिक वर्ष २०२३ मधील चार टक्क्यांवरून ३.८ टक्के इतकी कमी झाली आहे. आयुर्विमा व्याप्ती तीन टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, तर गैर-आयुर्विमा व्याप्ती एक टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिली. नवीन कर प्रणालीमध्ये उत्पन्नातून आयुर्विमाची वजावट नसणे, मर्यादित जागरूकता, आर्थिक मर्यादा आणि पारंपरिक आर्थिक पद्धतींसाठी सांस्कृतिक प्राधान्ये ही भारतातील कमी विमा व्याप्तीला कारणीभूत आहेत. विमा घनता म्हणजेच प्रति व्यक्ती दरवर्षी भरलेला सरासरी विमा हप्ता. तो २०१४ मधील ५५ डॉलरवरून आता ९७ डॉलरपर्यंत सुधारला आहे. पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण उत्पन्न २०१४-१५ मधील ४.१५ लाख कोटी रुपयांवरून, ११.९३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २४.२ लाख कोटी रुपयांवरून ७४.४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. जरी विमा संरक्षणाची व्याप्ती २०१४-१५ मधील ३.३ टक्क्यांवरून वरून आता ३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली असली, तरीही सदर पातळी जागतिक सरासरी सात टक्क्यांच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात उल्लेखनीय विस्तार आणि वाढीची व्यापक संधी दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत देशात लोकांना विम्याचा अधिक लाभ देण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित झाली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि जन आरोग्य योजना यांसारख्या विविध सरकारी योजनांनी गरीब लोकांना विम्याच्या छत्राखाली आणले, ज्याची कोरोना महासाथीच्या त्यांना काळात खूप मदतही झाली.नव्या सुधारणांमुळे, अधिक विमा व्याप्ती, उत्तम नियामक देखरेख, सुलभ अनुपालन आणि अधिक थेट परकीय गुंतवणूक मिळवणे हे उद्दिष्ट आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. ब्राझील आणि चीनच्या अनुभवांवरून असे दिसून येते, की थेट परकीय गुंतवणुकीच्या उच्च मर्यादा आवश्यक भांडवल, कौशल्य आणि स्पर्धा आणून दीर्घकाळात विमा व्याप्ती आणि घनता यशस्वीरीत्या वाढवू शकतात. देशाच्या १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीच्या अलीकडील निर्णयामुळेही असाच सकारात्मक मार्ग अवलंबला जाईल, अशी अपेक्षा आहे..निर्णय व्यवहार्य ठरेल काय ?भारताच्या विमा क्षेत्राने वर्ष २००० पासून ८२ हजार ८४७ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, ज्यामुळे विमा प्रसारात वाढ झाली आहे आणि कामकाजातही सुधारणा झाली आहे. परकीय गुंतवणूक आणि धोरणात्मक बदलांमुळे पुढील पाच वर्षांत हे क्षेत्र वार्षिक ७.१ टक्के दराने वाढेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक भारतातील कमी विमा व्याप्तीची समस्या सोडवू शकते, जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास गती देऊ शकते आणि नावीन्यपूर्ण योजना व सेवा सादर करू शकते असा कयास आहे. यामुळे दीर्घकालीन भांडवल सुनिश्चित होईल, तंत्रज्ञान सुधारेल, वितरण मजबूत होईल आणि स्पर्धात्मकता वाढेल. वाढीव परदेशी गुंतवणूक मर्यादा अशा कंपन्यांना लागू होईल, ज्या गोळा केलेल्या संपूर्ण प्रीमियमची गुंतवणूक भारतात करतील, ज्यामुळे भांडवल देशांतर्गतच राहील. नफ्यातील ५० टक्के रक्कम सामान्य राखीव निधीत ठेवण्याची जुनी अट रद्द करण्यात आली आणि संचालक मंडळाच्या रचनेवरील इतर निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे परदेशी कंपन्यांसाठी काम करणे सोपे झाले आहे.चीन - चीननेही आपली बाजारपेठ खुली केल्यानंतर लक्षणीय वाढ पाहिली. बाजारपेठेचा वेगाने विस्तार झाला, एकूण व्याप्ती ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त पोहोचली. जागतिक कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे बाजारपेठेत विविधता आणण्यास आणि प्रीमियमचे प्रमाण वाढविण्यात मदत झाली. चीनची विमा घनता (दरडोई खर्च) आता भारतापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, जे अधिक परिपक्व बाजारपेठ असल्याचे दर्शवते.थेट परकीय गुंतवणुकीचा परिणामभारत सरकारने विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगार निर्मितीवर, ग्राहकांच्या संरक्षणावर आणि वित्तीय स्थैर्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. हा बदल एकीकडे विमा क्षेत्रात नवसंजीवनी ठरू शकतो, तर दुसरीकडे काही संरचनात्मक जोखमी आणि सामाजिक आव्हानेही निर्माण करू शकतो..फायदे१. भांडवलाचा ओघ व तंत्रज्ञानाचा विकास१०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल भारतात येईल. विमा कंपन्या हे निधी वापरून आपले मौद्रिक भांडवल मजबूत करतील आणि डिजिटल दाव्यांचे विश्लेषण (AI-based claim analytics), ब्लॉकचेनद्वारे पारदर्शक व्यवहार आणि InsurTech प्लॅटफॉर्म्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवतील. उदाहरणार्थ, सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या वित्तीय केंद्रांनी परदेशी गुंतवणुकीच्या उदारीकरणानंतर विमा क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास अनुभवला होता.२. स्पर्धा आणि ग्राहकाभिमुख योजनाअधिक परदेशी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे व्यावसायिक स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी कमी प्रीमियम असणाऱ्या योजना तर जलद दावा निपटणारी प्रणाली आणि अधिक विविध भारतात नसलेल्या विमा योजना उपलब्ध होतील. उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरियात परदेशी गुंतवणूक वाढल्यानंतर सूक्ष्म-विमा (micro-insurance) आणि आरोग्य-तंत्रज्ञानावर आधारित पॉलिसींचे प्रमाण वाढले.३. विमा व्याप्तीचा विस्तारभारतामध्ये सध्या विमा व्याप्ती सुमारे ३.८ टक्के इतकी मर्यादित आहे. परदेशी कंपन्या ग्रामीण आणि अर्धनगरी भागात पोहोचण्यासाठी डिजिटल एजंट मॉडेल्स, मोबाइल ॲप्स आणि ई-केवायसी तंत्रज्ञान वापरू शकतात. आफ्रिकन देशांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीनंतर विमा व्याप्ती २-३ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची उदाहरणे आहेत. सध्या विमा प्रसार शहरापुरता मर्यादित आहे तो टियर १ आणि टियर २ शहरांसाठी प्रसार झाल्यास मुख्य उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.४. रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासपरदेशी गुंतवणुकीमुळे नवीन ऑफिस नेटवर्क्स, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि तंत्रज्ञान विभाग उभारले जातील. आयआरएडीआयच्या अंदाजानुसार, विमा क्षेत्रातील विस्तारामुळे पुढील ५ वर्षांत सुमारे ५-७ लाख नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतात. तसेच, विदेशी भागीदार प्रशिक्षण व कौशल्यविकास कार्यक्रमांद्वारे स्थानिक मनुष्यबळाची गुणवत्ता सुधारतील.५. जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि पारदर्शकताजागतिक कंपन्या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवासह कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, जोखीम मूल्यमापन आणि सीएसआर उपक्रमांमध्ये पारदर्शक कार्यपद्धती आणतील, ज्यायोगे भारतातील विमा क्षेत्र अधिक सुदृढ आणि विश्वासार्ह बनेल..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.तोटे आणि मर्यादा१. स्थानिक उद्योगांवरील दबावमोठ्या परदेशी कंपन्यांच्या वित्तीय आणि तांत्रिक ताकदीमुळे देशातील लहान स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धा करणे अवघड जाऊ शकते. याचा परिणाम विलीनीकरण, अधिग्रहण वाढण्यात आणि काही स्थानिक ब्रँड्स टिकून राहण्यात अडचणी निर्माण करण्यात दिसू शकतो.२. नफ्याचा बाहेरील ओघपरदेशी गुंतवणूकदार आपल्या नफ्यातील मोठा किंवा संपूर्ण हिस्सा देशाबाहेर पाठवू शकतात. दीर्घकालीनदृष्ट्या, यामुळे भारतात राहणारा निव्वळ आर्थिक लाभ घटू शकतो, विशेषतः जेव्हा स्थानिक गुंतवणूक पर्याय तुलनेने मर्यादित राहतात.३. धोरणात्मक नियंत्रणात घट१०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीमुळे काही महत्त्वाचे निर्णय - जसे की उत्पादन नियोजन, ग्राहक धोरणे किंवा प्रीमियम दर निर्धारण - परदेशी संचालक मंडळांच्या नियंत्रणात जाऊ शकतात. हे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील ठरू शकते, विशेषतः सामाजिक विमा योजनांबाबत.४. स्थानिक गरजांकडे दुर्लक्षपरदेशी कंपन्या नफा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात; परिणामी, ग्रामीण व कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी स्वस्त विमा योजनांची अंमलबजावणी दुर्लक्षित राहू शकते. उदाहरणार्थ, काही आफ्रिकन देशांत विदेशी विमा कंपन्यांनी उच्च प्रीमियमच्या योजना सुरू केल्यामुळे गरीब वर्ग विम्यापासून वंचित राहिला..मोठ्या प्रमाणावर विदेशी कंपन्या आल्यास बाजारात अत्यंत स्पर्धात्मक किंमत युद्ध सुरू होऊ शकते. त्यामुळे काही भारतीय कंपन्या नफा टिकवण्यात अयशस्वी ठरतील आणि क्षेत्रात अनिश्चितता वाढेल. शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक हा निर्णय भारतातील विमा क्षेत्रासाठी महत्त्वाची संधी आणि तितकेच मोठे आव्हान आहे. योग्य नियमन, स्थानिक भागीदारीची अट आणि सामाजिक विमा उत्पादने विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, तर हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि तंत्रज्ञानविकास मिळवून देणारा ठरेल. मात्र, योग्य नियंत्रण आणि स्थानिक हितसुरक्षिततेशिवाय तो परकीय वर 