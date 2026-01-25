सप्तरंग

‘ऑलिंपिक’ आयोजनाची तालीम

भारतामध्ये ऑलिंपिक या क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जयेंद्र लोंढे

भारतामध्ये ऑलिंपिक या क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याआधी भारतातील क्रीडाक्षेत्रातील अंतर्गत वाद, भ्रष्टाचार व कामकाजात पारदर्शकता, यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पुढाकार घेण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला अंशत: मान्यताही देण्यात आली आहे.

त्यानुसार आता राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धांमधील सहभाग व पदक विजेत्या खेळाडूंना संधी दिली जाणार आहे. मेजर ध्यानचंद खेलरत्न व अर्जुन पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंनाही स्थान देण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे आगामी काळात भारतामध्ये मैदानाबाहेरही खेळाडूंच्या मतांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ही बाब सुखावणारी ठरली आहे.

