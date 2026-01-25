‘ऑलिंपिक’ आयोजनाची तालीम

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.comभारतामध्ये ऑलिंपिक या क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याआधी भारतातील क्रीडाक्षेत्रातील अंतर्गत वाद, भ्रष्टाचार व कामकाजात पारदर्शकता, यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पुढाकार घेण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला अंशत: मान्यताही देण्यात आली आहे.त्यानुसार आता राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धांमधील सहभाग व पदक विजेत्या खेळाडूंना संधी दिली जाणार आहे. मेजर ध्यानचंद खेलरत्न व अर्जुन पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंनाही स्थान देण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे आगामी काळात भारतामध्ये मैदानाबाहेरही खेळाडूंच्या मतांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ही बाब सुखावणारी ठरली आहे..भारतामध्ये क्रिकेट या खेळाला उदंड प्रतिसाद लाभतो. त्यामुळे आर्थिक बाबींमध्ये हा खेळ केव्हाच कमी पडत नाही. भारतातील क्रिकेट हे रॉकेटप्रमाणे सुसाट वेगाने पुढे जात आहे. भारतातील इतर खेळांची तुलना क्रिकेटशी होऊ शकत नाही; मात्र ऑलिंपिक, जागतिक, आशियाई, राष्ट्रकुल यांसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धांमधील भारतीय खेळाडूंच्या गेल्या काही वर्षांतील कामगिरीनंतर इतर खेळांनाही नावलौकिक मिळू लागला आहे.विविध खेळांमधील खेळाडूंनाही क्रीडाप्रेमींचे प्रेम लाभत आहे. केंद्र व राज्य सरकार अन् कॉर्पोरेट सेक्टरकडून आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. तसेच पायाभूत सुविधा, अव्वल दर्जाचे प्रशिक्षण, परदेशात ट्रेनिंग याकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यामुळे इतर खेळ व त्यामधील खेळाडूंचा ठसा उमटताना दिसत आहे..भारतीय खेळाडूंची मैदानातील उंचावणारी कामगिरी युवा खेळाडूंना क्रीडाक्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. २०३६मधील ऑलिंपिक भारतामध्ये आयोजित करण्यात यावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. भारताकडून तशाप्रकारचा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला पाठवण्यातही आला आहे.भारतामध्ये २०३०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. त्याआधी भारतातील क्रीडाक्षेत्र भ्रष्टाचार, डोपिंग, वाद यापासून दूर असायला हवेत. कारण क्रीडा क्षेत्राला डाग लागल्यास मोठ्या स्पर्धा आयोजनापासून दूर राहावे लागणार आहे. हाच धागा पकडून केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून कडक धोरण अवलंबण्यात येत आहे. नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला अंशत: मान्यता देण्यात आली आहे..केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून भारतातील विविध खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमध्ये खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारतातील खेळांच्या विकासासाठी खेळाडूंची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत. ही बाब लक्षणीय ठरली आहे. भारतातील खेळांच्या समितीमध्ये गेली अनेक वर्षे राजकारणी, व्यावसायिक यांसारख्या व्यक्ती प्रमुख पदांवर कार्यरत होत्या.भारतातील बहुतांशी क्रीडा संघटनांमधील वादाचा फटका खेळाडूंनाही बसला आहे. पदाधिकारी व खेळाडू यांच्यामधील वादही चव्हाट्यावर आले आहेत. बृजभूषण शरण सिंह व भारतीय कुस्तीपटू यांच्यामधील वाद अनेक महिने सुरू होता. आंदोलन, न्यायालय, निवडणुकीला ब्रेक अशा बाबीही या दरम्यान घडल्या. भारतातील राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमधील गैरव्यवहाराकडे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांचे लक्ष असते. त्यामुळे निलंबन, बंदी अशा शिक्षांनाही सामोरे जावे लागते..असे झाल्यास मग आशियाई, ऑलिंपिक, जागतिक या स्पर्धांपासून आपले खेळाडू दूर राहतात. मोठ्या स्पर्धा दर चार वर्षांनी होत असतात. काही स्पर्धा दर दोन वर्षांनी होतात. अशा वेळी काही वेळा खेळाडूंचे वय निघून जाते. ऑलिंपिक, जागतिक स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करून पदक जिंकून देण्याचे त्यांचे स्वप्न अधुरेच राहते. अर्थात देशाचेही त्यामध्ये मोठे नुकसान झालेले असते.असो, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून सध्या तरी योग्य पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. ऑलिंपिक, जागतिक स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेला किंवा पदक पटकावलेला खेळाडू असो किंवा मेजर ध्यानचंद खेलरत्न किंवा अर्जुन पुरस्कारावर मोहर उमटवलेला खेळाडू, त्याच्यासाठी खेळ व खेळाडूचे महत्त्व अधिक असणार आहे. खेळाडू वयाने लहान असताना त्याला काय हवे असते..जसाजसा तो मोठा होत असतो तेव्हा त्याला कशाची गरज असते. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या स्पर्धांप्रसंगी मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असण्यासाठी काय करायला हवे, या सर्व बाबींची त्याला इत्थंभूत माहिती असेल.याशिवाय प्रशिक्षकांची विचारसारणी कशी असायला हवी. परदेशातील सरावाचे महत्त्व, पदोपदी मिळणारे मार्गदर्शन, जिममधील सराव, मानसशास्त्राची गरज या गोष्टींकडे खेळाडू कार्यकारिणीत आल्यानंतर विशेष लक्ष दिले जाईल, यात शंका नाही..केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संबंध वाढवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना देण्यात आली आहे. यामुळे नव्या समितीद्वारे जागतिक क्रीडा संघटनांसोबत चांगले संबंध ठेवून संयुक्तपणे ट्रेनिंग प्रोग्राम व महत्त्वाच्या स्पर्धा आयोजनासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीत संघटनांचे वरिष्ठ सदस्य, माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, प्रशिक्षक आणि ‘जागतिक क्रीडा प्रशासन आणि अनुभवी विषयतज्ज्ञ’ यांचा समावेश असावा, असेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आगामी काळात भारत व इतर देशातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांच्यामधील दुवाही खेळाडूच असणार आहेत.‘मेक इन इंडिया’साठीही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्येही माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि क्रीडा उपकरणे किंवा तंत्रज्ञानात अनुभव असलेला किमान एक सदस्य यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे..मतांना प्राधान्य द्यायला हवेकेंद्र सरकारकडून खेळाडूंच्या समावेशाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. या वेळी मात्र त्यांच्याकडून आणखी एका गोष्टीकडे कटाक्ष टाकणे गरजेचे असेल. कोणत्याही समितीतील खेळाडू यांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर त्याच्या मताला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. एखाद्या खेळाडूच्या मतावर चर्चा, तपासणी, चौकशी होऊ शकते; पण त्याच्या मताला डावलून पुढे जाणे टाळावे. सध्या भारताची महिला धावपटू पी. टी. उषा या ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदी विराजमान आहेत.माजी खेळाडू बायचुंग भुतिया याला फुटबॉलला निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढावयाचे आहे. सुमा शिरुर, दीपाली देशपांडे या माजी नेमबाजांच्या मार्गदर्शनात आंतरराष्ट्रीय पदकविजेते खेळाडू निर्माण होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर खेळाडूंच्या हातामध्ये क्रीडाक्षेत्र सोपवल्यास भारत उंच भरारी घेईल, अशी आशा करायला हरकत नाही..राष्ट्रीय संघटनांमधील समावेशासाठी निकषउन्हाळी किंवा हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये सुवर्ण, रौप्य किंवा ब्राँझपदक जिंकलेले खेळाडू असावेत.दोन किंवा अधिक उन्हाळी ऑलिंपिक/हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये सहभागी झालेले खेळाडू असावेत.किमान एका उन्हाळी ऑलिंपिक/हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये सहभागी झालेले खेळाडू असावेत.मेजर ध्यानचंद खेलरत्न किंवा अर्जुन पुरस्कार विजेते खेळाडू अनिवार्य.जागतिक किंवा समकक्ष स्पर्धेत पदक किंवा समतुल्य कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना संधी.दोन महिलांचा समावेश अनिवार्य असणार आहे..आठवड्यात क्रीडांगणावर...महिला लीग साखळी फेरीचा अखेरचा टप्पामहिला लीग क्रिकेट स्पर्धा सध्या भारतामध्ये सुरू आहे. सोमवार (२६ जानेवारी) ते रविवार (१ फेब्रुवारी) या आठवड्यात या स्पर्धेतील साखळी फेरीचा अखेरचा टप्पा पार पडणार आहे. याचा अर्थ या प्ले ऑफमध्ये पोहोचणारे संघ निश्चित होणार आहेत. याआधी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाने यंदाच्या आठवड्यात (१९ जानेवारी) प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याच मान संपादन केला आहे. यंदाच्या मोसमात प्ले ऑफमध्ये पोहोचणारा तो पहिला संघ ठरला आहे..अखेरच्या दोन टी-२० लढतीभारतामध्ये फेब्रुवारी ते मार्च या कालावधीत टी-२० क्रिकेट विश्वकरंडकाची धूम पाहायला मिळणार आहे. त्याआधी भारत - न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच टी-२० सामन्यांची मालिका पार पडत आहे. या मालिकेतील अखेरच्या दोन लढती पुढील आठवड्यात खेळवण्यात येणार आहेत. दोन देशांमधील चौथा टी-२० सामना २८ जानेवारीला विशाखापट्टनम येथे, तर पाचवा टी-२० सामना ३१ जानेवारीला तिरुअनंतपूरम येथे पार पडणार आहे. त्यानंतर भारतासह न्यूझीलंडही टी-२० विश्वकरंडकाकडे आपला मोर्चा वळवतील.ऑस्ट्रेलियन 