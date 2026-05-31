Indian theatre legacy : डॉ. श्रीराम लागूंची प्रगतिशील रंगपरंपरा; उंबरठ्यावरच्या समतेच्या अवकाशातून भारतीय रंगभूमीला नवसंजीवनी

आशुतोष पोतदारभारतीय रंगभूमीची चर्चा होत असताना मराठी रंगभूमीचा आणि डॉ. श्रीराम लागू यांचा गौरव होणं साहजिकच आहे. पण डॉ. लागूंच्या नाट्यकर्तृत्वाचा प्रवास फक्त भारावून टाकणाऱ्या नाट्यपरंपरेच्या चौकटीत पाहता येणार नाही. तर, तो महाराष्ट्रातील समृद्ध अशा प्रागतिक परंपरेतही शोधावा लागेल. स्मरणरंजनाच्या पलीकडे जात, सर्जनशील नाट्यतत्त्व आणि लोकशाहीवर दृढ श्रद्धा असणाऱ्या उंबरठ्यावरल्या रंगावकाशी समतेच्या अवकाशात घडणारी, विचारास प्रवृत्त करणारी त्यांची नाटके या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतात.बहुचर्चित श्रीराम लागू राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाचा सोहळा पुण्यात सुरू झाला आहे. महोत्सवाची सुरुवात झाली ती आपल्यापैकी अनेकांना सहजी विसरता येणार नाही त्या परेश रावल आणि नसीरुद्दीन शाह यांच्यातील संवादाने. हे दोघे जण आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचे असे अभिनेते, परस्परभिन्न नाट्यविषयक धारणा असणारे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं नाटक करणारे. दोघांची अभिनयाकडे पाहण्याची दृष्टी आणि अभिनयशैलीही वेगळी. एका भाषेत जे म्हणता येत नाही ते दुसऱ्या भाषेत सापडतं आणि एका परंपरेत जे मिळत नाही ते दुसऱ्या परंपरेतून दिसतं. अगदी असं या दोघांच्या संवादातून जाणवलं. नाट्यमहोत्सवाचे संचालक प्रसाद वनारसे आपल्या मार्मिक आणि समयोचित प्रास्ताविकात म्हणाले तसं हा महोत्सव ‘सांस्कृतिक संवाद’ आहे आणि असा संवाद या दोन अभिनेत्यांनी केला..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .संवाद एखाद्या नाटकाने प्रेक्षकांशी केलेला असो वा विचारपूर्वक गुंफलेल्या महोत्सवाचा – ते एकट्यादुकट्याचं बोलणं नसतं. विविध संस्कृतींमधला, वेगवेगळ्या काळांमधला आणि वैविध्यपूर्ण जगण्यांमधील ती देवघेव असते. ऑगस्ट विल्सन या थोर अमेरिकन नाटककाराने ‘पिट्सबर्ग सायकल’ नावाची आफ्रिकन-अमेरिकन समाजाचा शंभर वर्षांचा इतिहास मांडणारी दहा नाटकांची महाकाव्यात्म मालिका लिहिली. इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर वंचित समाजाची कथनं मांडताना रंगभूमीच्या माध्यमातून समाजात चेतना निर्माण करणं हे विल्सन यांच्या सांस्कृतिक संवादाचं ध्येय होतं.नाटकातून संवाद कसा होतो ? तर, एखादं नाटक आपण बघायला जातो ते नाटक आधीच ठरलेलं असतं. कलाकारांनी सराव केलेला असतो. नाट्यमहोत्सवाचा सोहळा तर काही दिवसांसाठी केलेली नियोजनबद्ध गुंफण असते. एवढं सगळं आधी ठरलं असलं, तरी नाटक ‘बंद’ झालेलं नसतं किंवा हे ‘असंच व्हावं’ असही ठरवणं मुश्कील असतं. एखाद्या रसिक मनाला नाटकात करमणूक दिसते, कुणाला नाट्यरूपातलं सौंदर्य दिसतं, कुणी त्यात राजकीय विधान पाहिलं, तर काहींना त्यात जुनाच मुद्दा नव्यानं मांडलेला दिसेल. जो-तो, आपापल्या समजुतीप्रमाणे, स्वतःच्या अनुभवांतून नाटकाचे अर्थ लावत असतो. म्हणजे, नाटक किंवा नाट्यमहोत्सवाची ‘घटना’ स्थिर नसते. त्या क्षणी, विशिष्ट जागी, कलाकारांनी आणि प्रेक्षकांनी मिळून ती घटना ‘घडवलेली’ असते. घडून गेलेली घटना परत तशीच घडेल असे नाही. पुढच्या खेपेस निराळ्याच रूपांत ती दिसून येईल..रंगावकाशात होणारा संवाद फक्त प्रेक्षकांशी होत नाही. तो समाजाशीही होत असतो. अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ व्हिक्टर टर्नर विधीपासून रंगभूमीपर्यंतचा प्रवास मांडणाऱ्या आपल्या महत्त्वपूर्ण ग्रंथात म्हणतात, की आजूबाजूला ‘सामाजिक नाटकं’ घडत असतात. म्हणजे, समाजात संघर्ष होतात, एकमेकांना दुखावलं जातं, आपसात फूट पडते आणि पुन्हा लोक कधीतरी एकत्र येतात. हे ‘सामाजिक’ दृश्य नाटकातही दिसतं कारण नाटक हे भवतालाचं प्रतिबिंब असतं. नाटक आणि समाज एकमेकांना प्रभावित करत असतात. नाटक सादर करण्याच्या ज्या स्थळी प्रेक्षक प्रवेश करतो ते स्थळ, टर्नरच्या शब्दात, ‘लिमिनल’ असते. म्हणजे, तो स्थळावकाश थिएटरच्या आत आणि बाहेर यांमध्ये असतो. नाट्यानुभव देणाऱ्या या अधल्या-मधल्या - लिमिनल स्थळास आपण ‘उंबरठ्यावरचा अवकाश’ म्हणू. इथं जे घडतं ते एकाचवेळी नाटकात दिसणारं आणि नाटकाच्या बाहेर घडणारं यातल्या मिसळीतून आलेलं असतं. तसेच, जरी ते वेगवेगळं असलं तरीही एकत्र असतं. अशा ह्या सीमेवरल्या उंबरठा-नाट्यावकाशात रोजचे नियम आणि ताणतणाव, जगण्यातल्या उतरंडी आणि आपापल्या भूमिका काही काळापुरत्यातरी बाजूला पडतात. नेहमीच्या जगातील जात-पात-धर्म-लिंग-रंग-भाषा याआधारे तयार झालेले भेदाभेद बाजूला ठेवून कलाकार आणि प्रेक्षक एकाच अवकाशात स्थिरावतात आणि काही काळासाठी, व्यक्ती आणि समुदाय एकाच स्तरावर येऊन नाटकात जे घडतं त्याला प्रतिसाद देतात. आपण असे म्हणू, की उंबरठ्यावरच्या अवकाशात रंगावकाशी ‘समते’चे क्षण अनुभवता येतात. असे क्षण, व्यक्ती तसेच समाजाला एक वेगळी जाणीव देऊ शकतात.अधल्या-मधल्या सीमारेषीय रंगावकाशात उंबरठ्यावर घडणारे नाटक आपल्याला वेळोवेळी पाहायला मिळते. काही जणांना, ते श्रीराम लागू नाट्यमहोत्सवात सौरभ नायर दिग्दर्शित ''नाम में का रखवो है'' या नाटकाच्या रूपात पाहायला मिळाले. एका काल्पनिक गावात स्त्रियांना आपली स्वतःची निवड करण्याच्या अधिकाराबद्दल गुंतागुंतीचं नाट्यात्म भाष्य हे नाटक करते. मिथक आणि वास्तव, सत्ता आणि समाज, खरे आणि खोटे, फँटसी आणि रियॅलिटी यामधल्या सीमारेषेवर घडणारे ‘नाम में का रखवो है’ हे नाटक विनोद, गाणी, आणि कोडी - असे नाट्यात्म फॉर्म्स हाताळत सत्ताकारण आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था यांचे वेगवेगळे पदर उलगडून दाखवते..Marathi Theatre Festival : नाट्यमहोत्सव: सामूहिक जगण्याचा उत्सव आणि मराठी रंगभूमीला लाभलेली ऐतिहासिक नवसंजीवनी.उंबरठ्यावरला रंगावकाश प्रगल्भ जाणिवेचा करावयाचा असेल, तर वर्तमानाशी संवाद साधण्याबद्दल कलाकारांनी जागरूक असणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी, नाटक जुने किंवा नवे असावे किंवा एखाद्या विशिष्ट भाषेत वा शैलीत सादर होणे महत्त्वाचे नसते. तसेच, नाटकाला किती हशा आणि टाळ्या पडल्या किंवा ते पाहत असताना लोकांना कसं भरून आलं यावर तो रंगावकाश जोखला जात नाही. तर, प्रेक्षक अस्वस्थ होऊन स्वतःबद्दल आणि भवतालाबद्दल नव्याने विचार करू लागला की नाही यामध्ये उंबरठ्यावरला रंगावकाशाची प्रगल्भ जाणीव असते. या संदर्भात, लागू महोत्सवात नसीरुद्दीन शाह यांनी जे अनुभव शेअर केले ते महत्त्वाचे आहेत. ख्रिस्तोफर हॅम्प्टन यांचं ‘द फादर’ हे नाटक सादर करतानाच्या अनुभवांबद्दल बोलताना शाह म्हणाले, की नाटकानंतर प्रेक्षक भारावून जातात. पण, शाह यांच्यासाठी प्रेक्षक कसे भारावून जातात यापेक्षा महत्त्वाचे असते नाटकातून व्यक्त होणारा ‘वडील’ या नात्याबद्दल आणि वडिलकीच्या नातेसंबंधाबद्दलचा विचार. नाटक पाहून विचार करण्यास प्रवृत्त होणारा प्रेक्षक शाह यांच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. नाट्यानुभवातून प्रेक्षकाला भावनांच्या उत्कटतेत वाहून न देता स्वतःबद्दल आणि भवतालाबद्दल बहुपदरी भान देणे शाह यांच्यासारख्या प्रगल्भ कलाकारासाठी महत्त्वाचे असते.भारतीय रंगभूमीवर आपल्या नाट्यकर्तृत्वातून, अभिनयातून आणि प्रगतिशील वैचारिकतेतून उंबरठ्यावरल्या रंगावकाशाला डॉ. श्रीराम लागू यांनी सशक्त असे भान दिले. त्यांच्या स्मृती जागवत उभं असलेलं नाट्यगृह आणि तिथे होणारा राष्ट्रीय महोत्सव ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. एखादं नाटक सादर होण्याच्या कृतिपलीकडे रंगावकाशी उंबरठ्यावरल्या समता-अवकाशात विचारपूर्वक सर्जनशील भान देण्याच्या जबाबदारीची सूचकता अशा महोत्सवाच्या सोहळ्यात अधोरेखित होते. कारण, डॉ. लागू वैचारिक आवाहकतेची जाणीव करून देणारे नटसम्राट होते. हे लिहीत असताना, ‘नटसम्राट’ या नाटकाबरोबरच ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ (ले. गो. पु. देशपांडे), ‘किरवंत’ (ले. प्रेमानंद गज्वी) आणि मकरंद साठे लिखित आणि अतुल पेठे दिग्दर्शित ''सूर्य पाहिलेला माणूस'' अशा नाटकांची आणि त्यांनी साकारलेल्या भूमिकांची आठवण आता होणे अपरिहार्य आहे. लोकप्रिय नटांनी इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावरून रीळा करून जाहिरातबाजी करण्याची टूम प्रसिद्धीस पावत असताना नाटकाच्या चौकटीच्या बाहेर सर्जनशीलता आणि प्रगतिशील प्रगल्भता यांची सांगड घालण्याचे डॉ. लागूंचे व्यापक भान विचारी समाजासाठी महत्त्वाचे आहे..नाटक पाहण्यासाठी नाट्यगृहाच्या परिसरात पोहोचण्यापासून ते नाटक पाहून, बाहेर येऊन जिथून आलो तिथे तो नाट्यानुभव घेऊन परत पोहोचणे असा हा सकल रंगावकाशी प्रवास असतो. तो उत्कटतेचा आणि भावविश्वाचा असतो तसाच विचारविश्वाचा असतो. भारतीय रंगभूमीची चर्चा होत असताना मराठी रंगभूमीचा आणि डॉ. लागूंचा गौरव होणं साहजिकच आहे. पण डॉ. लागूंच्या नाट्यकर्तृत्वाचा प्रवास फक्त भारावून टाकणाऱ्या नाट्यपरंपरेच्या चौकटीत पाहता येणार नाही. तर, तो महाराष्ट्रातील समृद्ध अशा प्रागतिक परंपरेतही शोधावा लागेल. स्मरणरंजनाच्या पलीकडे जात, सर्जनशील नाट्यतत्त्व आणि लोकशाहीवर दृढ श्रद्धा असणाऱ्या उंबरठ्यावरल्या रंगावकाशी समतेच्या अवकाशात घडणारी, विचारास प्रवृत्त करणारी त्यांची नाटके या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतात.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.