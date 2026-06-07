New Marathi Book : ‘बाय डिझाईन: वर्क्स+थॉट्स’; प्रा. सुधाकर नाडकर्णी यांच्या डिझाइन प्रवासाचे प्रेरणादायी कर्तृत्वचित्रण

डॉ. प्रदीप पेंडसे - saptarang@esakal.comबाय डिझाईन : वर्क्स+थॉट्स हा ‘डिझाइन गुरू’ प्रा. सुधाकर नाडकर्णी यांचा शैक्षणिक-व्यावसायिक प्रवास, त्यांचे वैविध्यपूर्ण कार्य व त्यामागील तत्त्वविचार मांडणारा ग्रंथ आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतात ‘इंडस्ट्रियल डिझाइन’ हा विषय रुजवणाऱ्या, जोपासणाऱ्या, त्याला शिक्षणप्रणाली आणि कार्यक्षेत्रात विकसित करत नेण्याच्या त्यांच्या मोलाच्या भूमिकेचा वृत्तांत करणारा महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. ‘डिझाइन’ ही समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकणारी एक प्रगल्भ विचारप्रणाली आहे हे तत्त्व रुजवण्यासाठी नाडकर्णी सरांनी यांनी जवळपास सहा दशके अथक प्रयत्न केले आहेत. आपल्या प्रेरणादायी प्रवासातले सर्व सहकारी, मित्र आणि मार्गदर्शकांना त्यांनी पुस्तकातही जे श्रेय व स्थान दिले आहे, त्या स्पर्शामुळे मूलतः गंभीर प्रकृतीच्या या दस्तावेजाला एक रसरशीत जिवंतपणा प्राप्त झाला आहे . .Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक.पुस्तकात नाडकर्णी सरांनी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस आणि जर्मनीतील प्रतिष्ठित उल्म स्कूल ऑफ डिजाइनमधील विद्यार्थीदशा, तसेच त्यांच्या व्यावसायिक जीवनात आयआयटी, मुंबईमध्ये इंडस्ट्रियल डिझाइन सेंटरची (आयडीसी) झालेली स्थापना, आयआयटी- गुवाहाटी येथील डिझाईन विभागाचा प्रारंभ, व्यवस्थापनाच्या शिक्षणात ‘डिझाइन थिंकिंग’ रुजवण्यासाठी मुंबईतील ‘प्री वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’मधील त्यांचा कार्यकाळ अशा तीन टप्प्यांचा पुस्तकात घेण्यात आलेला वेध वाचकाला थक्क करून जातो.या विवेचनातल्या दृश्य संप्रेषण (व्हिज्युअल कम्युनिकेशन) आणि प्रदर्शन रचना (एक्झिबिशन डिझाइन) या विभागांमध्ये त्यांच्या प्रत्येक डिझाइनला कथनात्मकतेसह दृष्यात्मकतेची मोठी जोड देत सादरीकरण केले आहे, तसेच त्याचे निष्कर्ष आणि परिणामही दर्शवले आहेत. त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये ‘क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज’साठी पंखा आणि रेग्युलेटरसारख्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांपासून ‘लार्सन अँड टुब्रो’ लिमिटेडसाठी स्विच गिअर्ससारख्या औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश आहे. जगप्रसिद्ध वास्तुविशारद चार्ल्स कोरिया यांच्यासह ‘सॉल्ट लेक’च्या सिटी सेंटरचे डिझाइन करताना काली घाट चित्रकलेसारख्या पारंपरिक कलामूल्यांचा वापर करून बंगाली जनतेला आपलीशी वाटावी अशी केलेली रचना, चेन्नईमधल्या महिंद्रा रिसर्च व्हॅलीसाठी पर्यावरणाचा विचार करून साकारलेली रचना अशा अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टी पुस्तकातून उलगडत जातात.नाडकर्णी सरांनी शासनासाठी अनेक मोठ्या प्रदर्शनप्रकल्पांच्या माध्यमातून व्यापक समाजावर मोठा प्रभाव पाडला. ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ हे प्रदर्शन, फेस्टिवल ऑफ इंडियासाठी ‘विस्तारा’ हे दालन आणि ‘गांधी स्मारक संग्रहालय’ यांसारखे प्रकल्प, आधुनिक संदर्भात भारतीय संस्कृतीचे नाविन्यपूर्ण पद्धतीने प्रतिनिधित्व करण्याच्या क्षमतेसाठी विशेष उल्लेखनीय आहेत. हे प्रकल्प सुलेखन, शिल्पकला, व्हिज्युअल डिझाइन, वास्तुकला आणि अभियांत्रिकीसारख्या डिझाइनच्या विस्तृत क्षेत्रातील संशोधन आणि समन्वयाचे दर्शन घडवत.नाडकर्णी सरांचे अत्यंत दूरदर्शी व आगळेवेगळे चिंतन त्यांच्या आयआयटी गुवाहाटी येथील कामातून दिसून आली. तिथे त्यांनी आसाममध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या बांबूला सामाजिक परिवर्तनात्मक प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू बनवून, विविध उत्पादने विकसित करण्यामध्ये स्थानिक समाजाला या प्रकल्पात सहभागी करून घेत त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे साधन तयार केले. लोकसहभागातून त्यांनी ब्रम्हपुत्रेवरील ‘तरंगत्या हॉस्पिटल्स’साठी निर्माण केलेले फर्निचर हे खरोखर अद्भुत आहे.हे पुस्तक त्यांचे केवळ चरित्र नव्हे, तर ते त्यांचे आणि त्याच्या प्रवासातल्या साथीदारांचे कर्तृत्वचित्रण आहे. त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक शैलीमुळे डिझाइनचे एक ‘घराणे’ जोपासले आहे असे आज स्वतः प्रथितयश डिझायनर म्हणून काम करणारे त्यांचे अनेक विद्यार्थी म्हणतात. हेच वाक्य त्या विद्यार्थ्यांनी पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी सांगितले. या पुस्तकाला लाभलेला वास्तुविशारद चार्ल्स कोरिया यांचा ‘ब्लर्ब’ही मुळातून वाचण्यासारखा आहे.‘बाय डिझाईन : वर्क्स+थॉट्स’ हे पुस्तक एआयच्या युगात रमलेल्यांसाठी उपयुक्त आहे त्याच्या मदतीने समस्यांची उत्तरे शोधू पाहणाऱ्या ‘जेन-झी’ला त्यामधून मार्गदर्शनही मिळू शकते..पुस्तक : बाय डिझाइन : वर्क्स+थॉट्सलेखक : प्रा. सुधाकर नाडकर्णीप्रकाशक : प्रा. सुधाकर नाडकर्णीपृष्ठे : २१८, मूल्य : २३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.