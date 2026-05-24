Marathi kids detective novel : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांसाठी खास खजिना; भेटा मराठी साहित्यातील छोटा शेरलॉक होम्स 'समशेर कुलूपघरे'ला!

प्राची गावस्कर- prachi.gawaskar@esakal.comउन्हाळ्याची सुट्टीत अनेक मुलांचा एक आवडता कार्यक्रम असतो, तो म्हणजे पुस्तकांचे वाचन करणे. अशा वेळी आई-बाबांनाही मुलांना कोणती पुस्तके वाचनासाठी द्यायची याचा प्रश्न पडतो. यंदाच्या सुट्टीत मात्र एक छान पुस्तक मुले वाचू शकतात. ते म्हणजे, भारत सासणे यांची 'समशेर आणि राक्षसाचे पाऊल' ही कादंबरी! बुद्धिमान गुप्तहेर समशेर कुलूपघरे एका नव्या रहस्यमय कथानकासह मुलांच्या भेटीला आला आहे. एका गावातील मौल्यवान खजिना चोरण्याचा काही चोरांनी हुशारीने आखलेला कट समशेर आपल्या मित्रांच्या मदतीने कसा उधळून लावतो, हे उत्कंठावर्धक कथानक कादंबरीत मांडण्यात आले आहे.भारत सासणे यांचा हा मानसपुत्र समशेर कुलूपघरे यापूर्वी लांब मिशीवाल्या माणसाचं रहस्य, भूतबंगला, अफलातून प्रकरण चाळीस मिनिटांचं आव्हान अशा अनेक कादंबऱ्यामधून मुलांच्या भेटीला आला आहे. धाडसीवृत्ती आणि साहसी करामतींची आवड असलेला कुमारवयीन समशेर बुद्धिमान आहे. तो गणित सोडवतो, कोडी सोडवतो आणि संगणकही शिकतो आहे. तो बुद्धिबळ खेळतो, वेगवेगळ्या भाषा शिकतो. मुख्य म्हणजे व्यायामसुद्धा करतो. निरीक्षणशक्तीच्या, तर्कनिष्ठ विचारांच्या बळावर मोठ्या साहसाने अतिशय धूर्त, कपटी लोकांचे कारस्थान तो उधळून लावतो, त्यामुळे हा समशेर मुलांच्या मनात लगेच घर करतो. त्याच्या रहस्य उलगडण्याच्या आवडीमुळे त्याचे मित्र प्रेमाने त्याला 'शेरलॉक होम्स्' असं म्हणतात. त्याचे नावही 'शेरलॉक'मधील 'शर' म्हणजे समशेर, आणि 'लॉक' म्हणजे कुलूप, 'होम्स्' म्हणजे 'घरे'... म्हणजेच समशेर कुलूपघरे अर्थात शेरलॉक होम्स् असे साधर्म्य सांगणारे आहे. त्यामुळे हा छोटा शेरलॉक होम्स मुलांना आपला मित्रच वाटतो. त्याच्या साहसात त्याला मदत करणारी त्याची मित्रमंडळी म्हणजे सांकेतिक भाषेचा तज्ज्ञ हरी, नावाप्रमाणेच शक्तिमान असलेला भीमू, लीला आणि पिंकी या जुळ्या बहिणी. त्या दोघी या मित्रमंडळाच्या गुप्त बैठकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी पार पाडतात, तसेच नीलेश हा समशेरचा फॅन, गंपू आणि त्याचा कुत्रा मोती, गोट्या यांच्याबरोबर त्यांना मदत करणारा नंदूभैया म्हणजे सबइन्स्पेक्टर नंदकुमार, हा समेशरचा मावसभाऊ या कादंबरीतून आपल्या भेटीला आले आहेत. या सर्वांबरोबरच 'लांब मिशीवाल्या माणसांचं रहस्य' या कादंबरीमध्ये समशेरने जिला मदत केली, ती सुनंदाताईही आहे.या कादंबरीतील कथानक घडते ते सुनंदाताईच्या मामांच्या गावात म्हणजे आंबेगावात. समशेर आणि त्याची मित्रमंडळींची गँग सुट्टीसाठी या गावात मामांकडे जाणार असतात, पण त्याआधीच गावात एक भीतिदायक घटना घडते. मामांच्या शेतातील घराच्या मागे एक प्रचंड मोठे पाऊल उमटलेले आढळते, तसेच भीतिदायक ओरडणेही ऐकू येते. त्या घराच्या मागे असलेल्या डोंगराकडे जाणाऱ्या पायवाटेवरही पावले उमटलेली आढळतात. यामुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण होते.मुलांना धोका होऊ नये म्हणून त्यांनी येथे येऊ नये अशी सूचना मामा करतात; पण समशेरला काही तरी संशय येतो आणि तो तिथे जायचे असे ठरवतो, तेही कोणालाही काही खबरबात लागू न देता. तो वेषांतर करून तिथे पोहोचतो, त्यापूर्वी त्याच्या मित्रमंडळींनाही त्याने सूचना दिलेल्या असतात. अशा रीतीने एका नव्या रहस्याचा उलगडा करण्याची साहसी मोहीम सुरू होते. गावात गेल्यावर 'बिगफूट'सारख्या जगभर दिसणाऱ्या प्राण्यांचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीधर आणि त्यांची टीम, या प्राण्याला प्रत्यक्ष पाहिल्याचे सांगणारे गणपतराव आणि एम. मोहन हे वनअधिकारी अशी अनेक पात्रेही भेटीला येतात.डॉ. श्रीधर म्हणून समोर आलेले शास्त्रज्ञ तोतया असतात. त्यांनी आपल्या साथीदारांच्या साह्याने मामांच्या वाड्यातील सुवर्णमूर्ती आणि खजिना शोधण्यासाठी सर्व नाटक कसे रचले आहे, हे टप्प्याटप्प्याने अतिशय उत्कंठावर्धक शैलीतून आपल्या समोर येते. एकामागून एक रहस्यमय पद्धतीने घडणाऱ्या घटनांचे तर्कसंगतपणे धागेदोरे जुळवून सत्य समोर आणण्याचे समशेरचे कौशल्य वाचकाला गुंतवून टाकते. एकदा हातात घेतलेले हे पुस्तक पूर्ण केल्याशिवाय खाली ठेवावेसे वाटत नाही. कादंबरी वाचताना आता पुढे काय घडेल, ही उत्सुकता सतत मनात राहते. एक उत्तम रहस्यकथा वाचण्याचा आनंद या कादंबरीतून मिळतो. मुलांचा वाचनाचा आनंद यामुळे नक्कीच वाढेल आणि सुट्टीही मजेत जाईल.