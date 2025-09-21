भावव्यंजक बोली!

डॉ. रामदास चवरे- editor@esakal.comआपल्या खंडप्राय देशात अनेक भाषांची दयनीय अवस्था पाहिली, की मन व्यथित होते. एक भाषा मरते, तेव्हा एक इतिहास नष्ट होतो. ‘कलाली’ भाषेची आज तीच अवस्था आहे. परंतु या भाषेची आपली अशी वेगळी गोडी आहे. बोलींचे सौंदर्य आजच्या माणसापर्यंत पोहोचले, तर त्याविषयी कुतूहल निर्माण होईल असे वाटते. हे कुतूहल मागे पडणाऱ्या बोलीभाषांना पुनरुज्जीवित करायला उपयोगी पडेल..‘कलाल’ या जातीवाचक शब्दावरून ‘कलाली भाषा’ ही संज्ञा आली. खरेतर जी बोलली जाते व जिला लिपी नाही, ती ‘बोली’. त्या अर्थाने ‘कलाली बोली’ हे संबोधनही योग्य. इतर जातींमध्ये जशा अनेक पोटजाती आहेत, तशाच कलालांमध्येही आहेत. मरठे, साव, झरिया, डहरवाल, चौकसे, मालवीय, सूर्यवंशी, शिवहरे, सोनकर, जयस्वाल, कोसरे, जैन, इत्यादींचा त्यात समावेश होतो. ‘कलार’ आणि ‘कलाल’ हेही एकच. प्रदेशपरत्वे कलालांच्या बोलीभाषेत भिन्नत्व आहे. ‘दर कोसावर पाणी आणि बारा कोसांवर वाणी बदलते’ म्हणतात. कलालीच्या बाबतीतही त्याचा प्रत्यय येतो. ही बोली महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात बोलली जाते..Premium|Kolhapur: गुळापेक्षा गुळमाटझ्यार आमचं कोल्लापूर.! .कलालांचे जीवन पूर्वी निम्नस्तरीयच होते. ते प्रामुख्याने मोलमजुरी व शेतीमातीची काम करून जगत होते. आज ते इतर जातींप्रमाणेच आपापल्या परीने शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय करतात. महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तरी प्रदेशानुसार कलाली बोलीत वेगळेपणा आहे. विदर्भात वर्धा नदीच्या पूर्वेकडील भागाला ‘झाडीपट्टी’ आणि पश्चिमेकडील भागाला ‘वऱ्हाड’ म्हणतात. वऱ्हाडात यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. .वऱ्हाडातील कलाली बोली ही पूर्व विदर्भ- म्हणजे झाडीपट्टीतील बोलीपेक्षा काहीशी वेगळी आहे. पूर्व विदर्भातील कलाली बोलीत एखाद्-दुसरा झाडी बोलीतील शब्द, तसेच काही हिंदी शब्द येतात. तर वऱ्हाडातील कलाली बोलीत वऱ्हाडी शब्द डोकावतात. उदा. ‘वा छकळाने बठखे गावखे गयी’ (ती छकळ्यात बसून गावी गेली.) यातील ‘छकळा’ (लहान बैलगाडी) हा निखळ वऱ्हाडी शब्द. बैलगाडी किंवा बैलबंडीऐवजी, दोन-तीन माणसे बसू शकतील असा ‘छकळा’ हा वाहनाचा प्रकार. आज जागतिकीकरणाच्या झंझावातात अशा अनेक गोष्टी अनोळखी झाल्या आहेत. कलालांमध्ये तुलनेने शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. परंपरेचा पगडा अधिक. ‘स्त्री म्हणजे अशिक्षित. चूल आणि मूल हे तिचे विश्व. तर पुरूष उच्च, श्रेष्ठ,’ हा भाव काही वाक्प्रचार आणि म्हणींमध्ये दिसतो. या ओळी पहा-.‘सामसुंदर बेटी चुलो फुकन बठीउंदरोमुंदरो बेटा कंबरखे बांधय फेटाकचेरिने जायखे बैठा’याचा अर्थ असा- ‘सुंदर, तरूण मुलगी चूल फुंकते आणि मुलगा काळाकुट्ट असला, तरी तो जणू धैर्यधर कमरेला फेटा बांधून दिमाखाने कोर्टात जाऊन बसतो.’ंकिंवा ही नेहमीची म्हण बघा- ‘तोरो मरो जमत नई अन् तोरे सिवाय गमत नई!’ (तुझे माझे जमेना, तुझ्यावाचून करमेना).मराठी महिन्यांची नावे कलाली बोलीत ‘चईत, बैसाक, ज्येस्टो,’ अशी होतात.कलाली बोलीत साहित्यनिर्मिती झालेली नाही, परंतु लोकगीते व लोकसाहित्य आहे. लग्न किंवा उत्सवप्रसंगी ही लोकगीते म्हटली जातात. कलालांमध्ये रक्षाबंधनाचा सण दिवाळीपेक्षाही उत्साहात साजरा होतो. तेव्हा ग्रामीण भागांतील मुली व स्त्रिया डोक्यावर भुजल्यांच्या टोपल्या (गव्हाची रोपे असलेल्या टोपल्या) घेऊन पाणवठ्यांवर जातात. जाताना बोलीभाषेतील लोकगीते गातात. या दिवशी सर्वजण नृत्य करतात. हा एक आनंदोत्सवच असतो..हे कलाली गीत पहा-‘हातखे लग्यो चाकू त आखीने आयो आसूआखीने आयो आसू त हात लग्यो पुसूअसोच नाते रहोय लाळा अन् लुगाईनकोउनको नही भागय एकबिना दुसरेको’याचा अर्थ असा- ‘हाताला कापले, तर डोळ्यांत पाणी आले. डोळ्यांत पाणी आले अन् हात ते पुसू लागला. पती-पत्नीचे नाते असेच असते. त्यांना एकमेकांशिवाय जगणे शक्य नसते.’.स्थळकाळपरत्वे भाषांमध्ये जे स्थित्यंतर घडून येते तेसुद्धा या बोलीत झाले. काही इंग्लिश शब्द जसे मराठीत सर्रास वापरले जातात (उदा. पेन, टेबल), तसेच कलालीतही इंग्लिश शब्द आहेत. मध्यप्रदेशात इंदूर, उज्जेन, जबलपूर, भोपाळ, छिंदवाडा, बऱ्हाणपूर, रतलाम, सागर, सटणा, सिवनी, देवास, खंडवा, ग्वाल्हेर, पांढुर्णा इ. ठिकाणचे कलाल, हे कलाली बोलीइतकीच; किंवा काकणभर अधिकच हिंदीचा अवलंब करतात. तर महाराष्ट्रात नागपूर, भंडारा, गोंदिया, या जिल्ह्यांना लागून मध्यप्रदेशाची सीमा असल्यामुळे येथील कलालांच्या बोलीतही पुष्कळ हिंदी शब्द येतात. महाराष्ट्रातील शिक्षित कलाल माणूस प्रामुख्याने मराठीचा वापर करतो. त्यामुळे ही बोलीभाषा संकोच पावत आहे. वडीलधारी मंडळी आपसांत बोलताना कलालीत बोलतात..कलालांविषयी सात-आठशे वर्षांपूर्वीची माहिती दिसून येते. ‘लीळाचरित्र’ या मौलिक ग्रंथात त्याचे संदर्भ दिसतात. ‘प्रधान तो रात्री भाटी पोतीतु होता. तवं प्रकासा भरले. कालाळी उठीली. तव प्रकासा घर भरले असे. तिया कलाळाते उठविले.’ तत्कालीन व्यवहारात बोलल्या जाणाऱ्या मराठीतील ही रचना आहे. येथे ‘कलाल’ऐवजी ‘कालाळ’ शब्द दिसतो. कलाली बोली मराठी व हिंदीहून वेगळी आहे आणि तिच्यातील संवाद ऐकताना पुरेशी अर्थनिष्पत्ती होत नाही. तरी ती दुर्बोध नाही. महाराष्ट्रात कलालांचे स्थलांतर उत्तर भारतातून झाले आहे. त्यांच्या बोलीवरून व रितीरिवाजांवरून याची साक्ष पटते. हिंदी शब्द कलाली बोलीत येताना त्यांत कसा बदल झाला ते पाहू- ‘आवय’ (आती), कह्यो (कहा), उप्पर (उपर), लुगाईन (लुगाई), बळो (बडा), कायखे (क्यों) इ. हिंदीतील ‘हासेंगे, गायेंगे, खेलेंगे, कुदेंगे’ अशा शब्दांना कलाली बोलीत ‘हासबोन, गावबोन, खेलबोन, कुदबोन’ असे भविष्यार्थक भावाचे शब्द येतात. क्रियापदांत झालेला हा बदल रंजक आहे. मखे (मुझे/ मला), तोखे (तुझे/ तुला), आयीती (आयी थी/ आली होती), ओन्यांग (उधर/ तिकडे), एन्यांग (इधर/ इकडे), घरने (घर मे/ घरात), तुकळा (तुकडा) असे अनेक वेगळे शब्द कलालीमध्ये आले आहेत..कलाली बोली ही एक वेगळी आणि वैशिष्ट्यसंपन्न भाषा आहे. बागदेव, दुलादेव, भाकरदेव, महादेव, नारायणदेव, हे कलालांचे देव येथील आदिम संस्कृतीशी नाते सांगतात. कलालांचा लग्नसोहळा आणि त्यातील गाणीही या संस्कृतीच्या जवळ जाणारे आहे.़ ‘करावे तसे भरावे. कुणाचे मन दुखवू नये,’ हे एक आई मुलाला सांगते आहे, हा प्रसंग कलाली बोलीत कसा व्यक्त होईल बघा- ‘ ‘‘जसो आपुन करोन उसो भरोन. यो चुकय नई. कैखे सबने सबसे खरो बोलन लगय. दुसरेको मन दुखेन असो बोलनो बरो नाय,’’ असी एक माय आपले टुराके बताय रई ती. टुराबी कान देयके आयकत होतो.’ या लहान लहान बोली त्या-त्या जातीजमातींचा इतिहास आणि त्यांचे जीवन उराशी बाळगून आहेत. महाराष्ट्रातील बोलीभाषांच्या समृद्ध इतिहासात त्यांचे स्थान महत्त्वाचेच!.Premium|Kolhapur: गुळापेक्षा गुळमाटझ्यार आमचं कोल्लापूर.! कलाली भाषा भावव्यंजक आहे. वाक्प्रचार, म्हणी आणि शिव्याही भरपूर! एखादी घटना, प्रसंग किंवा व्यक्तीचे मोजक्या शब्दांत चित्रण करण्याची खुमारी तिच्यात आहे. या बोलीत साहित्यनिर्मिती झालेली नसली, तरी लोकसाहित्यातून आणि आपसांत आवर्जून कलालीत बोलणाऱ्या वडीलधाऱ्यांच्या माध्यमातून ती तग धरून आहे. 