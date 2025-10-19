Book review: जगणं अर्थपूर्ण करणारी पुस्तकं

प्रियदर्शनsaptrang@esakal.comखूप वर्षांपूर्वी एका गाजलेल्या मालिकेसंदर्भात हे घडले होते. दूरचित्रवाणीवरच्या एका मालिकेत म्हणजे नेमकं सांगायचं तर ‘मिर्झा गालिब’ या मालिकेत गालिबची भूमिका साकारणाऱ्या नसीरुद्दीन शाह यांना एक लेखिका सुमिता देशमुख यांनी ‘दीवान-ए-गालिब’ हे आपले पुस्तक भेट दिले आणि त्यावर लिहिले होते, ‘‘मिर्झा गालिब या मालिकेत गालिबची व्यक्तिरेखा सादर करणाऱ्या महान कलाकाराला आदरपूर्वक अर्पण.’’काही काळानंतर हेच पुस्तक हिंदी भाषेतील कवी बोधिसत्त्व यांना मुंबईत विलेपार्ले स्टेशनसमोरच्या जुन्या पुस्तकांच्या दुकानात मिळाले. यावरून एका बाब पक्की आहे, की नसीरुद्दीन शाह किंवा त्यांच्या घरच्यांपैकी, कर्मचाऱ्यांपैकी कुणालाही हे पुस्तक जपून ठेवावे असे वाटले नाही आणि त्यांच्याकडून ते पुस्तक रद्दीत टाकले गेले. एक शक्यता अशी, की त्यांनी हे पुस्तक कोणाला तरी दिले असेल आणि त्या व्यक्तीमार्फत ते पुस्तक रद्दीच्या दुकानापर्यंत पोहोचले असेल. काहीही असो, सोशल मीडियावर त्याचे पडसाद उमटले गेले की ‘‘नसीरुद्दीन शाह यांनी या पुस्तकाचा अपमान केला का?’’.या सगळ्यात एका बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की नसीर केवळ उत्तम अभिनेतेच नाहीत तर पुस्तकप्रेमीही आहेत आणि सतत वाचन करत असतात. त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक असे केले असण्याची शक्यता खूपच कमी. जवळजवळ नाहीच.या निमित्ताने एक प्रश्न मनात येतोच तो म्हणजे, ‘जुन्या पुस्तकांचे काय करावे?’ अनेक लेखक, वाचक यांच्यासमोर हा प्रश्न कधी ना कधी उभा राहतो. पुस्तकप्रेमी व्यक्ती सतत नवी पुस्तके विकत घेते, पण अनेकदा सर्व पुस्तके वाचूनही होत नाहीत. ही पुस्तके घरातली जागा व्यापतात. तरी यात भेटस्वरूपात मिळालेली पुस्तके धरलेली नाहीत. त्यांची जागा वेगळीच असते. पुस्तक कुठलेही असो, प्रत्येकाशी एक भावनिक नाते जोडलेले असते. काही काळाने मात्र पुस्तकांसाठी घर छोटं पडायला लागतं अशा वेळी ती पुस्तके इतरांना देणे, एखाद्या वाचनालयाला दान करणे किंवा थेट रद्दीत विकणे अर्थात हा शेवटचा पर्याय उरतो..पुस्तकांविषयी विचार करताना अन्य गोष्टी विशेष जाणवतात. अनेक लोक पुस्तके उधार घेतात पण परत करत नाहीत. अर्थात हे फक्त दुसऱ्यांनाच लागू आहे असे नाही, आपल्या जवळसुद्धा दुसऱ्यांची अशीच काही पुस्तके पडलेली असतात. आपले पुस्तकप्रेम असते की निष्काळजीपणा?आपण जर कोणाकडून शंभर रुपये घेतले, तर लगेच परत देण्याचा विचार करतो. कोणी आपल्याकडून घेतले असले, तरी तेही लवकर परत करतात. पण पाचशे रुपयांचे पुस्तक मात्र लोक परत करत नाहीत किंवा ते देण्याचे विसरून जातात. .हे सगळे कशामुळे घडते, खूप विचार केल्यावर जाणावते ते म्हणजे आपल्याकडे अजूनही पुस्तकाला आर्थिक देवघेवीच्या व्यवहारासारखे पाहिले जात नाही. ती आर्थिक विनिमयाची किंवा अर्थव्यवहारातली एक विक्रीयोग्य वस्तू नसून सांस्कृतिक निर्मिती आहे, ज्याची देवाणघेवाण आपण सहजगत्या करतो. आपण एखाद्याला पुस्तक का देतो? कारण त्या पुस्तकामुळे आपल्याला आलेला अनुभव आपण इतरांना सांगून आपल्या आनंदात आपण त्यांना सहभागी करू इच्छितो. पुस्तकाची किंमत त्याच्या छापलेल्या दरात नसते, ती त्याच्या आशयात असते. हीच गोष्ट पूर्वीच्या कॅसेट्सबद्दलही म्हणता येईल. या कॅसेट्स आपण आपल्या मित्रांमध्ये वारंवार अदलाबदल करत असू.या सगळ्या चर्चेमध्ये मूळ प्रश्न कायम आहे, आपल्याकडे असलेल्या जुन्या पुस्तकांचे काय करायचे? घरात जागा नाही म्हणून कपाटात किंवा ट्रंकेत अथवा जुन्या पेट्यांमध्ये भरून ठेवायची? पण हे सगळे करताना एका बाब आपण विसरतो, की पुस्तके आपण कपाट किंवा ट्रंकेत ठेवली तरी त्याला कसर लागून शकते, त्याला किड लागते, पाने पिवळी होतात आणि काही वेळा पाने खराब होऊन वाचण्यायोग्य राहत नाहीत. त्यामुळे कालांतराने काही पुस्तके विकून टाकणे, वाटणे किंवा जुन्या पुस्तकांच्या दुकानात देणे हाच योग्य मार्ग ठरतो. निदान तिथे तरी त्यांना नवा वाचक मिळतो.आपल्यापैकी प्रत्येकाकडे अशी अनेक पुस्तके असतात, जी जुन्या पुस्तकांच्या दुकानांतून घेतलेली असतात, त्यावर एखाद्या अनोळखी व्यक्तीची सही, काही ओळीखालील अधोरेखित चिन्हे, कधी त्यांचे अर्थ, टिपणेही दिसतात. हे पाहणेही एक रोमांचक अनुभव असतो. कारण आपण वाचण्यापूर्वी कोणीतरी हेच पुस्तक जगात कुठेतरी वाचलेले असते, तोच अनुभव जगलेला असतो. त्यांच्या ओळी कधी मदत करतात, कधी अडथळा होतात, पण एक भावना कायम राहते - लेखन-वाचनाची परंपरा, पुस्तकांची मैत्री, ही शतकानुशतकांची आहे आणि पुस्तके हातोहात फिरत राहतात..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.आता एक बाब खरी आहे, की आपल्या काळात वाचन कमी झाले आहे. 'स्मार्टफोन'मुळे केवळ पुस्तकांवर नव्हे, तर आपल्या संपूर्ण जीवनावरच आक्रमण केले आहे. जीवन आणि जग समजून घेण्याची इच्छा सुद्धा कमी झाली आहे. तरीसुद्धा पुस्तके आपली सर्वांत विश्वासू मित्र आहेत.या सगळ्यात एक बाब आपण विसरता कामा नये, एक लेखिका आपले एक पुस्तक नसीरुद्दीन शाह यांना भेट देते, त्यांच्या घरातून ते पुस्तक अनेकांच्या हातातून शेवटी एका हिंदी कवीकडे पोहोचते. मग ही घटना आपल्या सगळ्यांना, आपल्या हरवलेल्या, विसरलेल्या पुस्तकांची आठवण देते.नसीर यांनी जे केले ते त्यांनी नक्कीच जाणूनबुजून केले नाही, नकळत ते घडले. पण आता विचार करताना असे वाटते, की झाले ते योग्यच झाले. एखाद्या धुळीच्या कोपऱ्यात ते पुस्तक खराब होण्यापेक्षा ते दुसऱ्या वाचकाच्या हातात गेले, हे केव्हाही चांगलेच झाले.सर्व पुस्तकांना असे भाग्य लाभत नाही, पुस्तके एका हातातून दुसऱ्या हातात फिरत राहावीत. कारण शेवटी वाचकांच्या, समाजाच्या आणि पुस्तकांच्या ते भल्यासाठीच आहे.. 