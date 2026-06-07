Premium|Trinamool Congress Crisis : सत्तांतरानंतर तृणमूल काँग्रेससमोर उभे राहिले अस्तित्वाचे संकट

पश्चिम बंगालमधील नाट्यमय घडामोडीत ममता यांची हम करेसो थाटाची निर्णय प्रक्रिया, अभिषेक बॅनर्जी याच्या उदयातून पक्षात आलेली अस्वस्थता, खास करून त्यांनी पक्षाच्या केडरपेक्षा आय पॅकसारख्या सल्लागार संस्थेवर ठेवलेला भरवसा आणि पक्षात कथित कार्पोरेट शैली आणायचा प्रयत्न, यावरची प्रतिक्रिया, बंडवाल्यांमधील अनेकांवर यंत्रणांची टांगती तलवार अशा अनेक घटकांचा वाटा आहे. अर्थात तरीही हे प्रत्यक्षात येऊ शकते याचं सगळ्यात महत्त्वाचे कारण या सगळ्याला हवा देण्यात भाजपचं राज्यात आणि देशपातळीवरचं राजकीय गणित आहेएक विजय, एक पराभव काय उलथापालथी घडवू शकतो, याचे दर्शन पश्चिम बंगालमधील चक्रावून टाकणाऱ्या घडामोडीत घडत आहे. पश्चिम बंगालचा गड भाजपनं जिंकला, तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांचं राज्य उलथवलं, तेव्हाच तृणमूल कॉँग्रेसचं पुढं काय होणार याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. मुख्यमंत्री झालेल्या सुवेंदू अधिकारी यांनी तृणमूलचं विघटन होत तो संपेल, असं भाकीत निकालादिवशीच केलं होतं. बंगालमध्ये एकदा सत्तेत मांड ठोकून असेलला पक्ष सत्ताहीन होतो, तेव्हा त्याचं राजकीय पतन गतीनं होतं. याचा अनुभव आधी कॉँग्रेस नंतर डाव्यांनी घेतला आहे. डाव्यांनी स्वातंत्र्यापासूनची कॉँग्रेसची सत्ता संपवली आणि ३४ वर्षे पश्चिम बंगालवर राज्य केलं. कॉँग्रेसकडे नंतर कधीच सत्तेचा दावेदार म्हणावी अशी ताकद उरली नाही. डाव्यांची ही सत्ता ममता बॅनर्जी यांनी संपवली आणि क्रमानं डावे निष्प्रभ होत गेले. ममता यांनी डाव्यांचा प्रमुख विरोधक हे स्थान आधी मिळवलं. ते करताना कॉँग्रेसचा जनाधार खेचून घेतला. नंतर डाव्यांना सत्ताभ्रष्ट करत त्यांनी १५ वर्षे निर्विवाद बंगालवर सत्ता गाजवली. अलीकडं भाजपनं तृणमूलचा प्रमुख विरोधक असे स्थान आधी मिळवलं. ते करताना डाव्यांचा जनाधार हिसकावला आणि नंतर ममतांना सत्तेतून पायउतार केलं..Premium|West Bengal Election 2026 : बंगालचा गड सर आणि तामिळनाडूत 'विजय' उदय; ममता-स्टॅलिन यांच्या प्रादेशिक राजकारणाचा अस्त?.बंडखोरी कायद्याच्या चौकटीतचमुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेतून गेल्यानंतर काॅंग्रेस आणि डाव्यांचं जे झालं, तेच तृणमूलच्या वाट्याला येईल काय हा होता. पराभवानंतरही ममता आक्रमकपणे भाजपला विरोध करत राहतील, असं दिसत होतं. त्यांनी इंडिया आघाडी बळकट करण्याची भाषा सुरू केली होती. मात्र पक्षातूनच बंडाचा झेंडा उभारला गेला आणि आता तृणमूल काॅंग्रेस कोणाची, ममता यांची की पक्षातून वेगळी चूल मांडणाऱ्या ५८ आमदारांच्या गटाची, असा अस्तित्वाचा मुद्दा पुढं आला. यासाठी निमित्त, कारणं काहीही असली, तरी ममता बॅनर्जी पक्षातील नाराजीवर नियंत्रण ठेवू शकल्या नाहीत आणि या नाराजीला हवा देत त्याचं बंडात रूपांतर करण्यात भाजप यशस्वी झाला हे वास्तव आहे. यातूनच ममता आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांनी ठरवलेल्या विरोधी पक्षनेते पदासाठीच्या शोभेनदेव चट्टोपाध्याय यांची उमेदवारी अमान्य करत ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली ५८ आमदारांनी वेगळी वाट पकडली. सत्ता भाजपची, विधानसभेचे अध्यक्ष भाजपनं निवडलेले. साहजिकच ऋतब्रत यांनी आपलाच पक्ष खरा तृणमूल असा दावा केला तो अध्यक्षांनी मान्य केला, त्यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली. हे विरोधी नेते - त्यांचे बंडकरी सहकारी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतिसुमनं उधळताहेत. सरकारच्या आढावा बैठकांना हजर राहतात. अलीकडंपर्यंत सत्तेसाठी फोडाफोडी होत असे. बंगालमध्ये विरोधी पक्ष कोण असावा आणि विरोधी पक्षनेता कोण असावा, हेही सत्ताधारी म्हणजे भाजपच ठरवेल असं एक आगळं चित्र साकारतं आहे. मत कोणालाही द्या, सत्ता आमचीच. इथंपासूनचा प्रवास सत्ताही आमचीच आणि विरोधी पक्षही आमचाच, असं सगळ्या लोकशाही मूल्यांना वाकुल्या दाखवणारं तरीही कायदेशीर चौकटीत बसवता येणारे वास्तव बनत आहे. यातून ममता यांच्या नेतृत्वाचं काय होणार, तृणमूलच्या संसदीय पक्षातही असंच बंड घडवून भाजप लोकसभेत आणि राज्यसभेतही बहुमताकडं वाटचाल करणार का, हे प्रश्न आहेतच, तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याचे आणखी किती प्रकारे धिंडवडे काढता येतात, असा प्रश्नही आहे.ममता यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेपतृणमूल काॅंग्रेस म्हणजे ममता बॅनर्जी हे समीकरण. त्यांच्याखेरीज इतर कोणाला स्वतंत्र असं स्थान या पक्षात नव्हतं. तृणमूल हा ममता यांच्या मेहनतीतून आणि त्यांच्या विशिष्ट प्रकारच्या राजकीय शैलीतून आकाराला आलेला आणि टिकलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात होते तोवर त्यांचं जे शिवसेनेत निर्विवाद स्थान होतं, ते तृणमूलमध्ये ममतांचं. असं असूनही विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानं अचानक सारं कसं बदललं. याचं एक उत्तर ममता यांच्या शैलीतच सापडतं. भाजपनं मुख्यमंत्री बनवलेले सुवेंदू अधिकारी हे ममता यांचे निकटवर्तीय होते. ममता यांच्यानंतर पक्षात स्थान आपलंच असं ते मानत होते. पक्षात अभिषेक बॅनर्जी यांचा प्रवेश झाला आणि प्रभाव वाढू लागला तसं अस्वस्थ झालेल्यांमध्ये सुवेंदू होते. त्याचा लाभ भाजपने घेतला. ममता यांच्यासोबत होते तोवर सुवेंदू अधिकारी हे भाजपसाठी भ्रष्टाचाराचे प्रतीक होते, कॅमेऱ्यासमोर पैसे घेताना त्यांच्या स्टिंग ऑपरेशनचे व्हिडिओ प्रसिद्ध झाले होते. त्याचा समाचार खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी घेतला होता. ते भाजपमध्ये आल्यानंतर चौकशी वगैरे सारं थंड झालं. यथावकाश ते भाजपचा बंगाली चेहराही बनवले, जसे आसाममध्ये भाजपवाल्याचे आरोप झेलणारे हिमांता बिस्वा सरमा काॅंग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले आणि असेच भाजपचा चेहरा बनले..Mamata Banerjee: पक्षात माझाच शब्द अंतिम.अभिषेक यांच्यावर नाराजीसुवेंदू अधिकारी बाहेर जाण्यात त्यांच्या विरोधातील आरोप, चौकशांचं शुक्लकाष्ट ही कारणं असूही शकतील मात्र पक्षांतर्गत वर्चस्वाची लढाई हे एक कारण होतंच. आता पक्षातील ८० पैकी ५८ आमदारांनी स्वतंत्र चूल मांडून आमचं घरच मूळ असा दावा केला, तेव्हाही ममता यांचा अभिषेक बॅनर्जी यांना पाठीशी घालण्याचा हट्ट हे एक कारण आहेच. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत ममता यांनी, अभिषेक यांनी पक्षासाठी खूप मेहनत घेतली. त्यांचे सगळ्यांनी उठून उभं राहून अभिनंदन करावं, असं सांगितलं. तिथून पराभवानंतरही त्याच अभिषेक यांच्या मर्जीनं पक्ष चालणार असेल, तर वेगळा विचार करू या भावनेला बळ मिळालं. अर्थात असं कोणाला वाटलं म्हणून लगेच वेगळा पक्ष तोही पक्षांतरबंदीच्या तांत्रिकतेतून सुटका होईल इतपत संख्याबळासह उभा करणं इतकं सोपं नसतं. तृणमूलचे विजयी आमदारही ममता यांचा चेहरा समोर ठेवूनच जिंकले होते. साहजिकच ते आणखी कठीण.केंद्राची ताकद लाभलीइथं महाशक्तीचा महाखेळ सुरू होतो. जसा महाराष्ट्रात शिवसेनेतून एकनाथ शिदे यांनी बंड केलं, तेव्हा महाशक्ती पाठीशी असणं हेच संरक्षण आणि आधार होता. पश्चिम बंगालमध्येही उच्चभ्रू वर्तुळापलीकडं जनसामान्यात स्थान आणि कामही नसलेल्या ऋतब्रत यांना बंडाचं धाडस करताना हाच आधार मिळाला. लोक ममतांना मतं देतात आपल्याला नाही, याची जाणीव बंडातही ऋतब्रत आणि कंपनीला आहे म्हणूनच त्यांचा सगळा रोख अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडं आहे. बंडानंतरही आपलं नेतृत्व ममता याच असल्याचे ते सांगतात. हे बंड घडण्यात आणखी एक घटक आहे, तो आता सत्तेचं कवच गेलं. केंद्रात आणि राज्यातही सत्ता भाजपची आहे, सत्ताबदलानंतर लगेचच तृणमूलच्या अनेक नेत्यांवर निरनिराळ्या तपास यंत्रणांचा फेरा आला आहे. तेव्हा चौकशी, यंत्रणाचा ससेमिरा याचं भय आणि त्यापासून वाचण्याची सोय हेही इतक्या झटपट ५८ आमदार एका बाजूला होण्याचं एक कारण असेल. खुद्द ऋतब्रत यांच्यासाठीही जुनी प्रकरणे उकरली जाण्याचं भय असल्याचं सांगितलं जातं. गडबडी करणाऱ्यांना सत्तेचं संरक्षण आणि सत्तेला अशांची साथ हे किती मुरलेलं प्रकरण आहे, याचं हे उदाहरण ठरावे. ऋतब्रत हे मुळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी त्यांना पक्षात पुढं आणलं. त्यांच्यावर २०१७ मध्ये महिलेवर अत्याचाराचे आरोप झाले. त्याआधी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना नैतिक अधःपतन, पक्षविरोधी कारवाया आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत श्रीमंती जीवनशैली असे आक्षेप घेऊन पक्षातून काढून टाकलं. त्यानंतर ते यथावकाश डेरेक ओब्रायन आणि मुकुल रॉय यांच्या मदतीनं तृणमूलच्या आश्रयाला गेले. डाव्यांच्या वतीने बंगाली भद्र लोकात वावरणारा हा चेहरा तृणमूलच्या वतीनं तेच काम करू लागला. सत्ता गेल्यानंतर ते आता तृणमूलला खोड्यात टाकून विरोधी पक्षनेते बनले, त्यामागं भाजपची मर्जी न लपणारी आहे. त्यांच्यावरील आरोपांचा तपास करणारे सीआयडी अधिकारीही सध्या भाजपमध्ये आहेत. क्रोनोलॉजी समझिए..खासदारांना वळवण्याचे प्रयत्नपश्चिम बंगालमधील नाट्यमय घडामोडीत, ममता यांची हम करेसो थाटाची निर्णय प्रक्रिया, अभिषेक बॅनर्जी याच्या उदयातून पक्षात आलेली अस्वस्थता, खास करून त्यांनी पक्षाच्या केडरपेक्षा आय पॅकसारख्या सल्लागार संस्थेवर ठेवलेला भरवसा आणि पक्षात कथित कार्पोरेट शैली आणायचा प्रयत्न, यावरची प्रतिक्रिया, बंडवाल्यांमधील अनेकांवर यंत्रणांची टांगती तलवार अशा अनेक घटकांचा वाटा आहे. अर्थात तरीही हे प्रत्यक्षात येऊ शकते याचं सगळ्यात महत्त्वाचे कारण या सगळ्याला हवा देण्यात भाजपचं राज्यात आणि देश पातळीवरचं राजकीय गणित. तृणमूलमधील अनेक जण भाजपमध्ये सामील व्हायला इच्छुक आहेत. भाजपला मात्र आता लगेच नवी भर नको आहे. अशा घाऊक आयातीला पक्षातील मोठ्या गटाचा विरोध तसंच ममतांचा पक्ष असा भाजपमध्ये घेऊन संपवला, तर विरोधाची स्पेस व्यापण्यासाठी पुन्हा डावे किंवा काॅंग्रेस पुढं येऊ शकतात. हे भाजपच्या बंगालमधील गणितात बसणारं नाही. त्यापेक्षा सोयीचा तृणमूल गट विरोधात हे अधिक लाभाचं. या शिवाय या खेळाला देशपातळीवरील राजकारणाचेही परिमाण आहे. बंगालपाठोपाठ तृणमूलच्या लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांत फुटीची तजवीज लवकरच झाली तर आश्चर्याचं नाही. तृणमूलकडे लोकसभेत २९ आणि राज्यसभेत १३ खासदार आहेत. राज्यसभेतील येतील तितक्यांना राजीनामे देऊनही भाजप सामावून घेऊ शकतो. त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवणं आता अशक्य नाही. लोकसभेत मात्र दोन तृतीयांश म्हणजेच २० सदस्यांची फूट आवश्यक असेल. तशी पडली तर भाजप लोकसभेतील बहुमताकडं वाटचाल करेल. तमिळनाडूत द्रमुक आणि काॅंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. या पक्षानं इंडिया आघाडी सोडून भाजपला बाहेरून पाठिंब्याची भूमिका घ्यावी, असेही भाजपचे प्रयत्न असतील. द्रमुकच्या आक्षेपांचं निराकरण करून हे घडवता आलं तर पुढचा भाग महिला आरक्षण आणि परिसीमन किंवा मतदारसंघ फेररचनेचं विधेयक पुन्हा रेटता येईल.विरोधकही आमचेचहे सारं अंतिमतः तृणमूलमधील फुटीकडं जाईल की अजूनही ममता जोडकाम करतील का, असा प्रश्न जरूर असू शकतो, मात्र ५८ आमदारांनी वाटचालीची दिशा दाखवली आहे. ती भाजपला पूरक आहे. खरा पक्ष म्हणून निदान पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत ऋतब्रत आणि कंपनीला मान्यता मिळाली आहे. यावर अर्थातच ममता गप्प बसणार नाहीत. त्या रस्त्यावरच्या लढाईत उतरतील. तसेच कायदेशीर आव्हानही देतील. मूळ पक्ष कोणाचा, हा महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसमधील फुटीनंतरचा पेच पश्चिम बंगालमध्येही येईल. हे कसं भिजत घोंगड पडतं हेही दिसलं आहे. मुद्दा दोन तृतीयांश सदस्य फुटल्यानंतरही नव्या गटाला स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही. कोणत्या तरी अस्तित्वात असलेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागतं ही घटनात्मक तरतूद आहे. त्याचं काय करायचं. फुटलेला मूळ पक्ष असेल तर शिल्लक पक्षाला ही तरतूद लावायची का ती कोणालाच लावायची नसेल तर घटनेतील पक्षांतरबंदी रोखण्याचा हेतूच पराभूत होतो त्याचं काय, हे लोकशाहीसाठी अधिक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. कधीतरी त्याची तड न्यायालयाला लावावी लागेल, तोवर महाशक्तीचे खेळ सुरू राहतील, सत्तेत आम्ही - विरोधकही आमचेच, हा त्यातील नवा बंगाली अंक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra 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