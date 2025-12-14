Premium|US foreign policy shift : डोनाल्ड ट्रम्प यांचं जग

शीतयुद्धानंतर जगाकडं पाहण्याच्या अमेरिकी दृष्टिकोनात मूलभूत बदल करणारा दस्तऐवज म्हणून ताज्या अमेरिकी सुरक्षा धोरणाकडं पाहिलं जाईल. ज्या देशात ज्या प्रकारची राज्यव्यवस्था आणि ज्या प्रकारचे सत्ताधीश असतील, त्यांच्याशी अमेरिकी हितसंबंध जपले जातील, अशा रीतीनं व्यवहाराची हमी हे धोरण देतं. हे नवे धोरण रशियाला अमेरिकेचा शत्रू सोडा, स्पर्धकही मानत नाही. चीनकडं आर्थिक आघाडीवरचा स्पर्धक म्हणूनच पाहतं आणि युरोप-अमेरिका संबंध उलटेपालटे करण्याचे संकेत देतं..डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं नवं सुरक्षा धोरण जाहीर केल्यानंतर जगभर त्यावर चर्चा झडते आहे. अमेरिकेच्या दीर्घकाळच्या वाटचालीत ट्रम्प एक वळण आणू पाहताहेत. किमान दाखवण्यापुरत्याही आदर्शवादाला सोडचिठ्ठी देत ट्रम्प यांची अमेरिका जगाकडं अत्यंत रोकड्या, हे दिलं - हे घेतलं, अशा दृष्टीनं पाहील याचं दर्शन हे अत्यंत काळजीपूर्वक लिहिलेलं धोरण घडवतं आहे. दहशतवादाचा उल्लेख करावा इतकाही तो महत्त्वाचा उरलेला नाही. अमेरिकेला आता लोकशाही, निर्यातीसारख्या गोष्टीत रस नाही. जिथं ज्या प्रकारची राज्यव्यवस्था आणि ज्या प्रकारचे सत्ताधीश असतील, त्यांच्याशी अमेरिकी हितसंबंध जपले जातील अशा रीतीनं व्यवहाराची हमी हे धोरण देतं. रशियाला अमेरिकेचा शत्रू सोडा - स्पर्धकही मानत नाही, चीनकडं आर्थिक आघाडीवरचा स्पर्धक म्हणूनच पाहतं आणि युरोप-अमेरिका संबंध उलटेपालटे करण्याचे संकेत देतं. मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरणावर अनाठायी भर देण्याचं धोरण अमेरिकेला महागात पडल्याचंही निदान यात केलं आहे. कच्चा माल ते अंतिम उत्पादन सारं अमेरिकेतच झालं पाहिजे, असा स्वदेशीचा नाराही यात दिला आहे. अमेरिकी वर्चस्व सोडायची ट्रम्प यांची तयारी नाही मात्र ते कुठं आणि कोणत्या किमतीवर या विषयीच्या कल्पना बायडेन किंवा ट्रम्प यांच्याच आधीच्या कारकिर्दीहून मूलभूत बदल आणणाऱ्या आहेत..Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन.संबंधाची नवी भाषाडोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष दुसऱ्यांदा झाल्यानंतर ही अध्यक्षपदाची शेवटची संधी असल्याचं समजून घेत त्यांनी ज्या काही धारणा आयुष्यभर जोपासल्या, त्या प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली. यातून अमेरिकेचे जगाशी असलेले संबंध ते नव्यानं परिभाषित करताहेत. यातील सर्वांत मोठा बदल आहे तो अमेरिकेनं जगाचा मक्ता घेतला नाही. अमेरिका आपल्यापुरतं पाहील. बाकी ज्याचं त्यानं पाहावं. हे शीतयुद्धोत्तर अमेरिकेच्या वर्चस्वाच्या रचनेशी विसंगत आहे. ट्रम्प यांच्या या विचारांचं स्पष्ट दर्शन त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूहनीतीमध्ये दिसतं. ट्रम्प यांच्या मागच्या काळातील व्यूहनीतीहून या वेळी वेगळी माडंणी ताज्या अहवालात केली आहे. अमेरिकेला युरोपचा भार नको आहे शिवाय युरोपनं स्थलांतरितांवर निर्बंध आणावेत. ते केलं नाही तर काही काळातच युरोप ओळखू येणार नाही इतका बदलेल, असं ही व्यूहनीती सांगते. अगदी अलीकडंपर्यंत अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धी म्हणून रशिया आणि चीनकडं बोट दाखवलं जात होतं. आता अमेरिका रशियाला प्रतिस्पर्धी समजत नाही. उलट युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठीच्या रशियाच्या बहुतेक अटी मान्य करण्याच्या तयारीत आहे. चीन हा सगळ्यात मोठा स्पर्धक आहे हे आताही मान्य केलं पण ही स्पर्धा प्रामुख्यानं आर्थिक आघाडीवर आणि चीनचा शिरकाव अमेरिकेच्या लगतच्या प्रभावक्षेत्रात होऊ देणार नाही, या प्रकारची आहे. लोकशाहीची निर्यात करण्याची अमेरिकी खुमखुमी ट्रम्प यांना मान्य नाही. हे पुतीन यांच्यापासून सगळ्या मध्य पूर्वेतील राज्यकर्त्यांना दिलासा देणारं. युरोपची चिंता वाढवणारं. ट्रम्प यांच्यासाठी भारताची आवश्यकता प्रामुख्यानं इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रापुरती, त्यातही या क्षेत्रातील देशांनी सुरक्षेसाठी अधिक भार उचलावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारी आहे.हे सुरक्षा धोरण एका अर्थानं अधिकृतपणे चीनला जगाच्या अर्थव्यवस्थेत जोडून घेण्यात अमेरिकेचं हित सामावलेलं आहे, या अमेरिकी धोरणातील पोकळपणा मान्य करणारं आहे. चीन जगाचा कारखानदार आणि वितरण साखळीतील प्रमुख घटक बनला तो अमेरिकेच्या सक्रिय पाठिंब्यानंच. अमेरिकी भांडवल चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गेलं, तंत्रज्ञानही दिलं गेलं. त्यातून होणारं स्वस्त उत्पादन अमेरिकी ग्राहकांना लाभाचं तसेच अमेरिकी भांडवलदारांना यातून अधिकचा नफा मिळेल आणि चीन अमेरिकी नेतृत्वाखालील जागतिक रचनेत सामावून जाईल. त्याचा परिणाम चीनमध्ये अधिक मुक्तपणा येण्यात होईल ही गृहीतकं फोल ठरवत चीननं अमेरिकेच्या मदतीचा लाभ घेत अमेरिकेचा स्पर्धक म्हणून उभा राहण्याची किमया केली. आपल्या आधीच्या अध्यक्षांचं यात चुकलंच, असं ट्रम्प या धोरणातून सांगताहेत. अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशात चीननं आपला प्रभाव कमालीचा वाढवला आहे. २०२० ते २०२४ या काळात या देशातील चीनची निर्यात दुपटीनं वाढली. अमेरिकेनं चिनी आयातीवर बंधनं लादली तर डझनवारी देशांच्या माध्यमातून चिनी माल अमेरिकेत येतो, असं वास्तवदर्शनही हे धोरण घडवतं आणि यात बदलासाठी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२० पर्यंत ३० ट्रिलियनवरून ४० ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचा संकल्प मांडतं..Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.चीनकडे बघण्याच्या दृष्टीत बदलचीनला रोखण्याची कल्पनाही ट्रम्प यांनी बदलल्याचं दिसतं. पूर्वी ओबामा, बायडेन यांच्या काळात किंवा आधीच्या ट्रम्पकाळात चीनचा उल्लेख पहिल्या क्रमांकाचा धोका, सर्वांत मोठं आव्हान किंवा गतीनं वाढत चाललेला धोका असा केला गेला होता. आता चीनचा उल्लेख आर्थिक स्पर्धक असा केला आहे. जवळपास समकक्ष देश असं चीनकडं ट्रम्प यांची अमेरिका पाहते आहे. याचा अर्थ चीनला रोखायचं नाही असं नाही मात्र दृष्टिकोन बदलला आहे. याच वेळेस चीननं इतिहासात पहिल्यांदाच एक ट्रिलियन डॉलर व्यापार नफ्याचा विक्रम नोंदवला आहे. अमेरिकी टेरिफनंतरही चीनचा नफा वाढतो हेच खरं तर ट्रम्प यांच्या धोरणांपुढचं आव्हान आहे. मात्र म्हणून ट्रम्प आपल्या धोरणांचा फेरआढावा घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. तैवानविषयी ट्रम्प याचं धोरण - बळानं आहे ती स्थिती बदलण्यास विरोध करू असं आहे, यात किंवा दक्षिण चिनी समुद्रात चिनी वर्चस्व रोखण्यासाठी त्यांना इतर देशांनीही जबाबदारी उचलली पाहिजे असं वाटतं.युरोपला नवा धडायुरोपविषयी ट्रम्प यांचं आकलन हे अमेरिकी धोरणातील कदाचित सगळ्यात मोठं वळण आणणारं ठरू शकतं. युरोपिअन सभ्यताच पुढच्या वीसेक वर्षांत लयाला जाईल, असा धोक्याचा इशारा या धोरणातून दिला आहे. यासाठी दोन कारणं यात सांगितली आहेत - एकतर मोठ्या प्रमाणातील युरोपमध्ये होणारं स्थलांतर या देशात काही मूलभूत बदल करतं आहे. हे बदल प्रामुख्यानं लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहेत. दुसरीकडं युरोपीय महासंघाचा प्रभाव युरोपातील देशांच्या सार्वभौमत्वावरच आघात करणारा आहे. हे अर्थातच ट्रम्प यांचं मत आहे आणि ते युरोपातील बहुतेक देशांना मान्य नाही. आतापर्यंत युरोपिअन देशांनी अमेरिकेला सुरक्षेसाठी गृहीत धरलं आहे. नाटो करार ही यापुढं युरोपच्या सुरक्षेची शंभर टक्के हमी असेलच असं नाही, असं हे धोरण सुचवतं आहे. जे संपूर्ण पाश्चात्त्य देशात नवं वळण आणणारं ठरू शकतं. युरोपातील देशांनी जीडीपीच्या पाच टक्के संरक्षणावर खर्च केला पाहिजे असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. थोडक्यात तुमच्या सुरक्षेची जाबाबदारी तुम्ही घ्या, असं ते सांगताहेत. हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर बव्हंशी युद्धसज्जेतपासून दूर असलेल्या युरोपसाठी प्राधान्यक्रम बदलायला लावणारं ठरू शकतं. एका बाजूला रशियाशी ट्रम्प जुळवून घेऊ पाहत असताना युरोपविषयीची ही भूमिका या देशांना सुरक्षेचा नवा विचार करायला लावणारी असेल. ट्रम्प या धोरणाच्या निमित्तानं युरोपला पारंपरिक मूल्यव्यस्थेवरही व्याख्यान देऊ पाहताहेत. उघडपणे युरोपात वाढत चाललेल्या उजव्यांचा कैवारही घेताहेत. हे सारं त्या देशांच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप म्हणावं असं आहे पण ट्रम्प यांच्यासारखा धटिंगण अमेरिकेचा अध्यक्ष असेल आणि युरोपातील देश अमेरिकेवरच सुरक्षेसाठी अवलंबून असतील तर हे सहन करण्याशिवाय, त्यांच्यापुढं पर्याय काय. याचा एक अर्थ असाही आहे, की आपलं सार्वभौमत्व प्रिय असेल, तर आपल्या देशाच्या संरक्षणाची तयारी असलीच पाहिजे. हे काम आउटसोर्स करणं शहाणपणाचं नाही. ट्रम्प यांच्या जागतिक नीतीचा हा धडा सर्वांसाठीच..श्वेतवर्णीयांच्या प्रभावाची काळजीअमेरिकेनं नव्या सुरक्षा धोरणात अमेरिकेसाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा मामला वेस्टर्न हेमिस्फीयर किंवा अमेरिकेच्या लगतच्या भागातील निर्विवाद अमेरिकी वर्चस्व कायम राखायचा आहे. जगाची फौजदारी करण्यापेक्षा शेजारी निर्विवाद वर्चस्व ठेवण्याची ही कल्पना आहे. १९ व्या शतकातील मन्रो सिद्धांताला ट्रम्प यांची जोड देत अमेरिका खंड आणि लगतच्या कॅरेबियन देशांतील प्रभावाविषयी हे धोरण बोलतं. मन्रो सिद्धांत १८२३ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष मन्रो यांनी मांडला होता, तेव्हा अमेरिका ही जागितक महाशक्ती नव्हती. मात्र आपल्या शेजारी अन्य कोणी म्हणजे त्या काळात प्रामुख्यानं युरोपीय शक्तींनी नाक खुपसू नये. अमेरिका बाहेर लक्ष देणार नाही हे त्याचं सूत्र होतं. नंतर रुझवेल्ट यांनी त्यात अमेरिकेची भूमिका वाढवणारा बदल केला होता. ट्रम्प आता या क्षेत्रात अमेरिकेखेरीज कोणाचाही कसलाच हस्तक्षेप मान्य नाही अशी भूमिका घेत आहेत. हा रोख प्रामख्यानं चीनकडं आहे. जगभरातील विविध भागांत चीन आपला प्रभाव वाढवयाचा प्रयत्न करतो आहे मात्र आपल्या शेजारी अशी कोणतीही आघाडी अमेरिका उभी राहू देणार नाही, असं हे धोरण सांगतं. कर्ज, पायाभूत सुविधांद्वारे किंवा विमानतळ, बंदरं यांच्यावर ताबा मिळवण्यासारख्या बाबींतून चीनला या भागात शिरकाव करू दिला जाणार नाही. हे या धोरणाचं एक वैशिष्ट्य. याशिवाय अमली पदार्थांचं आणि गुन्हेगारी रॅकेट या भागातून उद्ध्वस्त करण्याचंही जाहीर करते, लॅटिन अमेरिेकेतून होणारं हिस्पॅनिक लोकांचं स्थलांतर रोखलं जाईल, हाही इशारा त्यात आहे. हिस्पॅनिक हा अमेरिकेतील सर्वांत मोठा अल्पसंख्य समुदाय आहे. अमेरिका श्वेतवर्णीयांच्या प्रभावाखाली राहिली पाहिजे हे ट्रम्प यांचं उद्दिष्ट उघडपणे दिसतं. हाच सल्ला ते न मागता युरोपीय देशांनाही देतात. लगतच्या देशांतून होणारा ड्रग्जचा व्यापारही ते अमेरिकेच्या अस्तित्वाला धोका मानतात आणि अमेरिकी नाविक दल यासाठी समुद्रात अनेक जहाजांवर हल्ले करते आहे..मूलभूत बदलाचा दस्तऐवजअमेरिकेच्या या नव्या धोरणामुळं सर्वाधिक खूश होण्याची संधी रशिया आणि मध्य पूर्वेतील देशांना आहे. याचं कारण अमेरिका आता लोकशाही प्रसाराच्या अघोषित ध्येयापासून पूर्णतः बाजूला होते आहे. युरोपीय देशांशी रशियाच्या संबंधासाठी मध्यस्थ बनू इच्छिते, नाटोच्या विस्ताराचे स्वप्न सोडून द्यायला सांगते. युक्रेनचं युद्ध संपवण्याविषयी सूतोवाच करते. नेमकं हेच तर पुतीन मागत होते. या धोरणात भारताचा विचार प्रामुख्यानं इंडो-फॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक् Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.