Premium|US foreign policy shift : डोनाल्ड ट्रम्प यांचं जग

Donald Trump Russia policy : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाने (National Security Strategy) शीतयुद्धोत्तर अमेरिकी दृष्टिकोनात मूलभूत बदल घडवले आहेत, ज्यात रशियाला स्पर्धक न मानता, चीनला केवळ आर्थिक प्रतिस्पर्धी मानले आहे आणि अमेरिकी हितसंबंधांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे.
श्रीराम पवार
शीतयुद्धानंतर जगाकडं पाहण्याच्या अमेरिकी दृष्टिकोनात मूलभूत बदल करणारा दस्तऐवज म्हणून ताज्या अमेरिकी सुरक्षा धोरणाकडं पाहिलं जाईल. ज्या देशात ज्या प्रकारची राज्यव्यवस्था आणि ज्या प्रकारचे सत्ताधीश असतील, त्यांच्याशी अमेरिकी हितसंबंध जपले जातील, अशा रीतीनं व्यवहाराची हमी हे धोरण देतं. हे नवे धोरण रशियाला अमेरिकेचा शत्रू सोडा, स्पर्धकही मानत नाही. चीनकडं आर्थिक आघाडीवरचा स्पर्धक म्हणूनच पाहतं आणि युरोप-अमेरिका संबंध उलटेपालटे करण्याचे संकेत देतं.

