जीवनाचं भान देणारी मंजू

आतापर्यंत मी केलेल्या चित्रपटांपैकी सर्वात आव्हानात्मक आणि कायम लक्षात राहणारी भूमिका म्हणजे महेश मांजरेकर सरांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'लालबाग परळ'मधील 'मंजू'. या चित्रपटात मी गिरणी कामगाराच्या मुलीची भूमिका साकारली होती, जे माझ्यासाठी खूप मोठं आव्हान होतं. ही भूमिका मिळायच् या मागे एक सुंदर आठवण आहे. मी रुपारेल कॉलेजमध्ये शिकत असताना विजय तेंडुलकरांची 'काळोख' ही एकांकिका केली होती. त्या मृगजळ स्पर्धेत मला पुरस्कार मिळाला होता आणि त्याचे आयोजक सचिन खेडेकर सर होते. त्यांनी माझा अभिनय पाहिला आणि दुसऱ्याच दिवशी हॉस्टेलवर मला फोन करून सांगितलं, ''आजच महेश मांजरेकर सरांना भेटून ये.'' तेव्हा पहिल्यांदाच मी महेश सरांना मेहबूब स्टुडिओमध्ये भेटले. त्या वेळी ते अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 'विरुद्ध' या चित्रपटाचं शूटिंग करत होते. तिथेच मला पहिल्यांदा अमिताभ बच्चन, शर्मिला टागोर, संजय दत्त यांसारख्या दिग्गज कलाकारांना प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली. .महेश सरांशी मी बोलले; पण कोणता चित्रपट आहे याबद्दल त्यांनी काही सांगितलं नाही. त्यानंतर बराच काळ त्यांच्याकडून संपर्क झाला नाही; पण त्याचं मला काही वाईटही वाटलं नाही. मी तो विषय तसाच सोडून दिला. काही वर्षांनी मी बेळगाव येथे नाटक करत असताना महेश मांजरेकर सरांचा कॉल आला होता. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, ''मी अधांतर या नाटकावर आधारित चित्रपट करतोय आणि त्यातल्या 'मंजू'च्या भूमिकेसाठी तुझी निवड झाली आहे.'' मी क्षणाचाही विलंब न करता होकार दिला. नंतर मी रवींद्र नाट्यमंदिरात त्यांना प्रत्यक्ष भेटले तेव्हा सचिन खेडेकर सरही उपस्थित होते. मी त्यांना विचारलं, ''चार वर्षांपूर्वी तुम्ही महेश सरांकडे बोलावलं होतं, ती हीच फिल्म होती का?'' तेव्हा ते हसून म्हणाले, ''हो...'' अशी ही भूमिकेच्या मागची आठवण आहे. आणि खरं सांगायचं तर 'लालबाग परळ'मुळेच मला पुढे अनेक संधी मिळू लागल्या..एकेकाळी एक मराठी वाहिनी होती, जी फक्त नाटकं दाखवायची. मी शाळेत असताना 'अधांतर' हे नाटक पाहिलं होतं. त्यात लीना भागवत यांनी 'मंजू'ची भूमिका साकारली होती. तसेच अंकुश चौधरी, भरत जाधव, ज्योती सुभाष, सविता मालपेकर आणि राजन भिसे यांसारखे दिग्गज कलाकार होते. त्या काळात मी गिरगाव आणि अभ्युदयनगरच्या चाळीत वाढले होते. गिरणी बंद झाल्यानंतर कामगारांचं बदललेलं आयुष्य मी जवळून अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे त्या सगळ्या आठवणी आणि निरीक्षणं मला या भूमिकेसाठी खूप उपयोगी पडली..दुसरं म्हणजे, एक नाटक माझ्या आयुष्यात खूपच आव्हानात्मक ठरलं ते म्हणजे 'दलपतसिंग येती गावा'. हे अतुल पेठे यांनी दिग्दर्शित केलेलं नाटक मी अनेक ठिकाणी सादर केलं. त्या काळी सतत चर्चा असायची, काही नाटकं एका ठिकाणी चालतात; पण दुसरीकडे नाहीत. मुंबई-पुण्याच्या शैलीचं नाटक विदर्भात चालत नसे, कोकणात वेगळेपणा जाणवायचा. हे ऐकून माझ्या मनात विचार यायचे की जर आपल्याकडे भाषा, शैली आणि लहेजा वेगळा असेल तर नाटकांचाही तसाच स्वभाव असायला हवा. एकाच प्रकारच्या कलाकृती बनवल्या तर त्या प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणार नाहीत..याच काळात 'रंगमळा' या ग्रुपसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. राजकुमार तांगडे आणि संभाजी तांगडे यांनी स्थापन केलेल्या या ग्रुपने 'शिवाजी अंडरग्राउंड भीमनगर मोहल्ला'सारखं गाजलेलं नाटक उभं केलं होतं. या ग्रुपने माहिती अधिकार कायदा या विषयावर आधारित नाटक करताना अरुणा रॉय यांच्या भूमिकेसाठी अभिनेत्री शोधत होते. अरुणा रॉय या मोठ्या ॲक्टिविस्ट आहेत. ती भूमिका करण्यासाठी मी रंगमळात सामील झाले. मुंबई-पुण्यातील व्यावसायिक रंगभूमी सोडून मी दोन महिने जालन्यात राहिले. एका हौशी पण प्रयोगशील ग्रुपसोबत तालमी केल्या. कधी शेतात, कधी मळ्यात, तर कधी पत्रकार भवनात आम्ही सराव केला. .शाहिरी परंपरेतील गाणी, सामाजिक भान, माहिती अधिकार कायद्याचं महत्त्व अशा अनेक पैलूंतून हे नाटक साकारलं गेलं. ही भूमिका करताना मी माहिती अधिकार कायदा, त्या चळवळी, ॲक्टिविस्ट यांचा अभ्यास केला. मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही नंदुरबारच्या एका आदिवासी पाड्यातही गेलो होतो. अशा पद्धतीने प्रत्यक्ष अनुभव घेत मी या भूमिकेची तयारी केली. आज मागे वळून पाहताना असं वाटतं की या भूमिका फक्त अभिनयापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. त्या माझ्यासाठी शिक्षण होत्या, जीवनाचं भान देणाऱ्या होत्या. मला आजही छान वाटतं आणि गर्वही वाटतो की अशा भूमिका मला साकारायला मिळाल्या..