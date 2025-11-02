ध्यास ‘विश्वजीत’चा!

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comखाशाबा जाधव यांनी हेलसिंकी येथील १९५२मधील ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावत इतिहास रचला; मात्र त्यानंतर महाराष्ट्राच्या एकाही कुस्तीपटूला ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावता आलेले नाही. कोल्हापूरच्या २१ वर्षीय विश्वजीत मोरे या मराठमोळ्या पठ्ठ्याने सर्बिया येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेतील २३ वर्षांखालील गटामध्ये ब्राँझपदक पटकावत महाराष्ट्राचा झेंडा दिमाखात फडकवला. विश्वजीत मोरे याला आता लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावण्याचा ध्यास लागला आहे. यासाठी तो प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे..विश्वजीत मोरे हा मूळचा कोल्हापूरचा. सरवडे व राधानगरी येथे कुटुंबीयांसोबत त्याचे वास्तव्य. आई, वडील व भाऊ असे त्याचे कुटुंब. वडील फळे विकून घराचा उदरनिर्वाह करतात. विश्वजीतची पावले कुस्ती या खेळाकडे अगदी लहानपणापासूनच वळली. कोल्हापूरमध्ये जागोजागी तालीम आहेत. आजूबाजूची मुले कुस्ती खेळण्यासाठी या तालमीत जातात हे पाहून विश्वजीतही कुस्तीकडे आकर्षित झाला. सुरुवातीला विरंगुळा म्हणून तो कुस्ती खेळू लागला. सागर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने कुस्तीचे बारकावे आत्मसात केले.कुस्तीमध्ये तग धरण्यासाठी, यश मिळवण्यासाठी डाएट हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या खेळामध्ये खेळाडूच्या खुराकाला मोठे महत्त्व आहे. इयत्ता पाचवीपासून त्याने आपला मोर्चा जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे वळवला. या शाळेमधून कुस्तीचा सराव होत असे. याप्रसंगी विश्वजीत याला मित्रांचीही मोलाची मदत मिळाली. एनआयएस प्रशिक्षक संदीप पाटील यांच्याकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये कुस्तीत त्याला डावपेच कळत गेले..मेहनत अन् यशविश्वजीत मोरे याच्यासाठी गेली दोन वर्षे अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत. मागील वर्षी पुणे व जयपूर येथे झालेल्या दोन राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये त्याने ५५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले. तसेच जॉर्डन येथील आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये रौप्यपदक पटकावण्यात त्याला यश मिळाले. तसेच अल्बानिया येथील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये त्याने ब्राँझपदकावर मोहर उमटवली. विश्वजीत याने २३ वर्षांखालील वयोगटात व ५५ किलो वजनी गटात भव्यदिव्य यश संपादन केले. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देदीप्यमान कामगिरी केल्यानंतर त्याची आर्मीमध्ये हवालदारपदी नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर विश्वजीत याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आपल्या कुटुंबीयांसाठी खूप काही करायचे असल्याचे भावुक उद्गार त्याने काढले. अपार मेहनत केल्यानंतर यश आपोआपच मिळते, हे त्याने दाखवून दिले..२३ मराठा युनिटचा सदस्यविश्वजीत मोरे हा आर्मीतील २३ मराठा युनिटचा सदस्य आहे. याबाबत तो अभिमानाने सांगतो. तसेच सुभेदार विनायक दळवी, फिरोज मकानदार, राम पवार यांसारख्या आणखी काही प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन त्याला आर्मी स्पोर्ट्स केंद्रामध्ये लाभते. आई-वडील यांच्यासह आतापर्यंत त्याला लाभलेल्या प्रशिक्षकांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनामुळे त्याला इथपर्यंत झेप घेता आल्याचे तो आवर्जून सांगतो; मात्र अजूनही त्याला मोठी मजल मारायची आहे..Crime: स्वतःला देव समजणारा राक्षस! ३५० जणांना संपवलं, ११० अल्पवयीन मुलींचा समावेश, कारण... वाचा सर्वात कुख्यात सिरीयल किलरची कहाणी.ऑलिंपिकसाठी अथक परिश्रमविश्वजीत मोरे याने लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे स्वप्न बाळगले आहे; मात्र ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरण्याचा प्रवास खडतर आहे. तो सध्या ५५ किलो वजनी गटात खेळत आहे. ऑलिंपिकमध्ये ६० किलो वजनी गटापासून सुरुवात होते. याबाबत तो म्हणाला, ‘‘माझे वजन सहसा ६२ ते ६३ इतके असते. स्पर्धेआधी मी मेहनत करतो व ५५ किलोपर्यंत वजन आणतो. ऑलिंपिकसाठीही तसेच करणार आहे. २०२८मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याआधी दोन वर्षे मी ६० किलो वजनी गटात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सराव व डाएटवर मेहनत घेतल्यास सर्व काही शक्य होईल..पदकविजेत्या यादीत स्थान मिळवायचेय...भारताला ऑलिंपिकमध्ये आतापर्यंत आठ पदके प्राप्त झाली आहेत. यामध्ये दोन रौप्य व सहा ब्राँझपदकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या खाशाबा जाधव यांनी ब्राँझपदक पटकावत कुस्ती या खेळामध्ये भारताला पहिलेवहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर सुशीलकुमार याने २००८ मध्ये ब्राँझ व २०१२ मध्ये रौप्यपदक पटकावत एक पाऊल पुढे टाकले. २०१२ मध्येच योगेश्वर दत्त याने ब्राँझपदकावर नाव कोरले. २०१६ मध्ये साक्षी मलिक हिने ब्राँझपदकाची माळ गळ्यात घातली. २०२०मध्ये रवीकुमार दहियाने रौप्य अन् बजरंग पुनियाने ब्राँझपदक पटकावले. २०२४ मध्ये अमन सेहरावत याने ब्राँझपदक जिंकत भारताला ऑलिंपिकमधील कुस्ती या खेळातील आठवे पदक मिळवून दिले. आता या ऑलिंपिक पदकविजेत्यांच्या यादीत विश्वजीत मोरे याला स्थान मिळवायचे आहे. यासाठी तो अहोरात्र मेहनत करायला तयार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.