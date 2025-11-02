सप्तरंग

ध्यास ‘विश्वजीत’चा!

कोल्हापूरच्या विश्वजीत मोरे या २१ वर्षीय मराठमोळ्या कुस्तीपटूने सर्बियातील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत २३ वर्षांखालील गटात ब्राँझपदक पटकावत महाराष्ट्राची मान उंचावली असून, आता त्याचे लक्ष्य लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक पदक आहे.
Vishwajit More: The New Wrestling Star from Kolhapur

Vishwajit More: The New Wrestling Star from Kolhapur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.com

खाशाबा जाधव यांनी हेलसिंकी येथील १९५२मधील ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावत इतिहास रचला; मात्र त्यानंतर महाराष्ट्राच्या एकाही कुस्तीपटूला ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावता आलेले नाही. कोल्हापूरच्या २१ वर्षीय विश्‍वजीत मोरे या मराठमोळ्या पठ्ठ्याने सर्बिया येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेतील २३ वर्षांखालील गटामध्ये ब्राँझपदक पटकावत महाराष्ट्राचा झेंडा दिमाखात फडकवला. विश्‍वजीत मोरे याला आता लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावण्याचा ध्यास लागला आहे. यासाठी तो प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
wrestler
Indian wrestler
Olympian Khashaba Jadhav
Wrestlers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com