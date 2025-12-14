Zeni mizoram girl story : मिझोरमची झेनी आणि मीराची मैत्री; वेगळेपणातून उमललेली सहवेदना

‘‘ए, ती बघ ती मुलगी!’’, ‘‘ए ती नवी मुलगी आपल्या बसमध्ये येणारे?’’, ‘‘ती अशी का दिसतीय?’’ त्या दिवशी शाळेच्या बस स्टॉपवर मुलांमध्ये अशी कुजबुज सुरू होती. हा होता मीराच्या शाळेचा बस स्टॉप आणि तिच्या स्टॉपवर एक नवी मुलगी आली होती. सगळे तिच्याकडेच पाहत होते. तिच्याविषयी बोलत होते, पण तिच्याशी मात्र कोणीच बोललं नाही. स्कूलबसमध्येही सगळे आपापल्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर बसले. ती नवी मुलगी मात्र एकटीच बसली. शाळेत गेल्यावर सलमा मॅडम यांनी वर्गात सगळ्यांना सांगितलं की, त्यांच्या वर्गात आजपासून एक नवीन मैत्रीण येणार आहे. अच्छा! म्हणजे आज बस स्टॉपवर दिसलेली ती नवीन मुलगी आपल्या वर्गात आहे तर! वर्गातल्या पंचवीस मुलांच्या नजरा तिच्या दिशेने वळल्या आणि त्यांच्या डोक्यात एकच विचार आला - ‘जरा वेगळीच दिसते नाही ही!’.Premium|Rare Earth Metals Geopolitics : ऐसी रत्ने मेळवीन!.सलमा मॅडमने सगळ्यांना सांगितलं की, त्यांनी झेनीला लागेल ती मदत करायची आहे आणि सगळ्यांनी तिच्याशी प्रेमाने वागायचं आहे.अच्छा! म्हणजे या नव्या मुलीचं नाव ‘झेनी’ आहे!झेनीकडे पाहताना मीराला आठवलं की, जेव्हा ती अशीच एक ‘नवी मुलगी’ होती तेव्हा कसं तिच्याशी कोणी बोलायचं नाही, खेळायचं नाही आणि तिला या गोष्टीचं किती वाईट वाटलं होतं, हेही आठवलं तिला.मग मीरा झेनीकडे पाहून हसली. तीही हसली. मग कलेच्या तासाला मीरानं तिला आपले रंगीत खडू दिले, मधल्या सुट्टीत दोघींनी एकत्र बसून जेवणाचा डबा खाल्ला. त्यादिवशी बसमध्ये एकटी बसून आलेली झेनी, घरी परत जाताना मात्र मीराच्या शेजारी बसली होती. त्यानंतर संध्याकाळी त्या एकत्र खेळल्यासुद्धा! लवकरच दोघी जणी घट्ट मैत्रिणी झाल्या.मीराने दिलेली एक स्माइल केवढं काही करून गेली!.वर्गातली काही मुलं झेनीला चिडवायची. ती म्हणायची, ‘‘ती बघा ती परदेशी दिसणारी मुलगी’’ झेनीला खूप वाईट वाटायचं. मीरानं एकदा त्या चिडवणाऱ्या मुलांना रागानं सांगितलं की, ती भारतीयच आहे, पण ती मुलं नुसतीच हसायची. झेनीचा उतरलेला चेहरा बघून मीराला कसं तरी व्हायचं. झेनीचा मूड ठीक करण्याचा ती सर्वतोपरी प्रयत्न करायची.‘‘अगं वेगळं असलं म्हणून कुठे बिघडलं?’’ती एकदा झेनीला म्हणाली. हे वाक्य खरं तर मीराच्या आईचं होतं. तिच्या भावाला त्याच्या चश्म्यावरून मुलं सारखी चिडवायची, तेव्हा तिच्या आईने हेच म्हंटलं होतं त्याला.एक दिवस सलमा मॅडम यांनी मुलांना एक नवीन प्रकल्प करायला सांगितला. सगळ्यांच्या अंगात उत्साह संचारला - झेनी सोडून. ती काळजीत पडली.‘मी कोणता प्रकल्प करू?’‘मी केलेला कोणाला आवडेल का?’‘मी काही केलं आणि मला नेहमीप्रमाणे सगळे हसले तर?’पण तिच्याकडे तिची बेस्ट फ्रेंड होती ना! झेनी तिचे हे प्रश्न घेऊन गेली मीराकडे आणि मग मीराने तिला एक मस्त कल्पना सांगितली..अखेर तो खास दिवस उजाडला. वर्गात सगळे जण खूपच उत्सुक होते. सलमा मॅडमने वर्गातल्या सगळ्यांचे रंगीबेरंगी कपड्यांमध्ये फोटो काढले. पण झेनी कुठंय?मीराला झेनी कुठेच दिसेना. ती आज बस स्टॉपवरही नव्हती. आजचा हा प्रकल्प सादर करायचा दिवस झेनीनं बुडवू नये असं तिला मनापासून वाटलं.कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. पार्थने पारंपरिक गुजराती पद्धतीचा अंगरखा-चोर्नो घातला होता आणि त्याच्या जुळी बहीणने - पूजाने चनिया चोळी घातली होती. त्या दोघांनी मिळून गरबा नृत्य केलं. वीणाने तिच्या तमीळ भाषेत एक सुंदर स्वातंत्र्यगीत म्हणून दाखवलं. बाकीच्या मुला मुलींनी वेगवेगळे सणवार, परंपरा खाण्याच्या चालीरीती, देशातल्या प्रसिद्ध व्यक्ती याविषयी किती तरी छान नवीन गोष्टी सांगितल्या.आपल्या मीराने ‘स्लाइड शो’ तयार केला होता. तो होता राजस्थान राज्याविषयी. हो! कारण तिचा जन्म राजस्थानमधे झाला होता ना! तेवढ्यात तिला काहीतरी दिसलं. डोक्यावर एक उंच टोप चढवलेलं कोणीतरी वर्गात आलं होतं.अरे ही तर झेनी!तिने घातलेला तो सुंदर अनोखा पोशाख आणि मेकअप बघून मीराला तर ती ओळखूच आली नाही आधी!.Solapur Crime : ‘हलगी का वाजवत जातोस?’ म्हणत हल्ला; बार्शीच्या वांगरवाडीत चार जणांविरोधात 'ऍट्रॉसिटी गुन्हा दाखल!.झेनीने तिच्या सादरीकरणाला सुरुवात केली.‘‘मी मिझोरामची आहे. भारतातलं हे एक राज्य आहे.’’ तिने बोलायला सुरुवात केली तसे सगळे जण लक्षपूर्वक तिचं बोलणं ऐकू लागले. याआधी तिचं बोलणं फारसं कोणी ऐकलेलंच नव्हतं. तिने घातलेल्या ड्रेसला ‘पुवानचेई’ असं म्हणतात असं तिने सांगितलं. त्यानंतर तिने ‘छि:लम’ नावाचा एक मिझोनाचही दाखवला. सलमा मॅडम यांनी तिच्यासाठी गाणं लावलं.किती सुंदर लयबद्ध हालचाली करत नाचत होती झेनी! तिला नाचताना मिळणारा आनंद तिच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. त्याहीवेळेला काही वात्रट मुलं हसत होतीच, पण त्यांचं हसणं तिच्या हालचालींमध्ये विरून गेलं. नृत्यातून मिळणाऱ्या आनंदात तिला ते दिसेनासं झालं. ती इतकी रंगून गेली होती की, तिला आता थांबवणं कठीण होतं..हे काय?चक्क सलमा मॅडमही तिच्याबरोबर नाचू लागल्या. मग मुलं थोडीच ऐकणार होती? तीसुद्धा त्यांना सामील झाली. सगळेच धमाल करू लागले. गाणं थांबलं तसं झेनी नाचायची थांबली आणि सगळ्या वर्गांने टाळ्यांच्या कडकडाटात तिचं कौतुक केलं.झेनीची ही गोष्ट लिहिलीय श्रीविद्या वेंकट यांनी. यातली मिझोरमची झेनी आणि इतर सुंदर चित्र काढली आहेत सयान मुखर्जी यांनी. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद मीरा जोशी यांनी केला असून, 'प्रथम बुक्स'ने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. त्यादिवशी बस मधून घरी परत जाताना झेनी खूप आनंदात होती. तिने मीराला 'थँक यू' म्हटलं. तिच्या संस्कृतीविषयी तिने सांगावं ही तिनेच दिलेली तर कल्पना होती!झेनी म्हणाली, ''तू सांगितलंस ते बरोबर होतं मीरा. आपण वेगळे असलो तर काय हरकत आहे?'' झेनीला नंतर मुलांनी चिडवणं बंद केलं. ती त्यांच्यातलीच एक झाली!खरंच! एखाद्याचं वेगळेपण अबाधित राखून आपल्याला त्याला प्रवाहात सामावून घेता येतंच की! आपल्या ओळखीची नसणारी एखादी गोष्ट किंवा व्यक्ती याविषयी मनात कुतूहल निर्माण होणं ठीकच, पण त्या गोष्टीला किंवा व्यक्तीला एकटं पाडणं हे चूकच, नाही का? बागेतलं प्रत्येक फूल सुंदर आणि त्या बागेची शोभा वाढवण्यासाठी गरजेचं असतं. वेगळेपण हे मैत्रीच्या कधीच आड येऊ शकत नाही हे मीराने सिद्ध केलं. आपल्यालासुद्धा नेहमी मीरासारखं सहवेदनेने वागता येवो. 