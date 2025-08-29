सातारा

MlA Atul Bhosale : कऱ्हाडच्या विकासकामांसाठी १० कोटी; डॉ. अतुल भोसलेंचे प्रयत्न; शहरातील पायाभूत सुविधा विस्तारण्यास मदत होणार

₹10 Crore Sanctioned for Karad Development: भाजप-महायुती सरकारने मंजूर केलेल्या १० कोटींच्या निधीने शहराचा चेहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. त्यातून शहरात उद्याने, खुल्या जागांचा विकास, खेळाचे मैदान, अभ्यासिका, सभागृह व व्यापारी संकुलाची उभारणी होईल.
कऱ्हाड : शहरातील विविध विकासकामांसाठी सुमारे १० कोटींचा निधी पालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेतून नगरविकासने मंजूर केला. त्यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी विशेष प्रयत्न केले. या निधीतून शहरात नवीन उद्यान, क्रीडांगण, सामाजिक सभागृहे, प्रशासकीय इमारतीचे नूतनीकरण, स्मशानभूमीचा विकास आदी पायाभूत कामांना गती मिळणार आहे.

