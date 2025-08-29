MlA Atul Bhosale : कऱ्हाडच्या विकासकामांसाठी १० कोटी; डॉ. अतुल भोसलेंचे प्रयत्न; शहरातील पायाभूत सुविधा विस्तारण्यास मदत होणार

कऱ्हाड : शहरातील विविध विकासकामांसाठी सुमारे १० कोटींचा निधी पालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेतून नगरविकासने मंजूर केला. त्यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी विशेष प्रयत्न केले. या निधीतून शहरात नवीन उद्यान, क्रीडांगण, सामाजिक सभागृहे, प्रशासकीय इमारतीचे नूतनीकरण, स्मशानभूमीचा विकास आदी पायाभूत कामांना गती मिळणार आहे. .Karad News: गटप्रवर्तकांची मानधनवाढ अद्याप कागदावरच; अध्यादेश काढून चार महिन्यांनंतरही हाती भोपळाच.शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार डॉ. भोसले विशेष प्रयत्नशील असतात. महायुती सरकारच्या माध्यमातून त्यांनी शहराच्या प्रगतीसाठी यापूर्वीही निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यावेळीही १० कोटींचा निधी त्यांच्या प्रयत्नाने मंजूर झाला. नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान या योजनेतंर्गत नगरविकासने १० कोटींचा निधी मंजूर केला. शासनाने त्याचा आज आदेशही दिला आहे. विकासकामांमुळे शहरातील पायाभूत सुविधा विस्तारण्यास मदत होणार आहे..शहरातील खुल्या जागांचा विकास होणार आहे. तेथे नव्या उद्यानांची भर पडणार आहे. खेळाच्या मैदानांचा विकास व अभ्यासिकाही उभारली जाणार आहे. या कामासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदार डॉ. भोसले यांना विशेष सहकार्य केले..भाजप-महायुती सरकारने मंजूर केलेल्या १० कोटींच्या निधीने शहराचा चेहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. त्यातून शहरात उद्याने, खुल्या जागांचा विकास, खेळाचे मैदान, अभ्यासिका, सभागृह व व्यापारी संकुलाची उभारणी होईल. त्यामुळे शहरात पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. यापुढेही कऱ्हाडसाठी शासनाच्या माध्यमातून भरघोस निधी मिळवून देण्यास कटिबद्ध आहे.- डॉ. अतुल भोसले, आमदार.Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल.अशी आहेत कामेपालिका इमारतीचे नूतनीकरण व फर्निचरसाठी - तीन कोटी ५० लाखस्मशानभूमी विकसित करण्यासाठी - एक कोटी २५ लाखशनिवार पेठेत आरक्षित भूखंडावर बाग विकसित करणे - एक कोटीमंगळवार पेठेत खुल्या जागेत बाग विकसित करणे - एक कोटीबुधवार पेठेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सभागृह व व्यापारी संकुल - एक कोटीबुधवार पेठेत नगर भूमापनच्या सार्वजनिक जागेत अभ्यासिका बांधणे - एक कोटीरविवार पेठेत कुंभार समाजाचे सामाजिक सभागृहासाठी - ५० लाखपालिकेचे आरक्षण क्रमांक १६ मधील खेळाचे मैदान विकसित करणे - ५० लाखनगरपरिषदेच्या आरक्षण क्रमांक १७ मध्ये बगीचा विकसित करणे - २५ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.