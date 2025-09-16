Satara fraud:'बहुलेतील एकाची १३ लाखांची फसवणूक'; बनावट कागदपत्रांद्वारे माेटारीची विक्री, सहा जणांवर गुन्हा

मल्हारपेठ: गाडीची बनावट कागदपत्रे तयार करून व स्वतःचे बनावट ओळखपत्र तयार करून माेटार विकून १३ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सहा जणांवर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जयवंत हनुमंत पाटील (वय ४२, रा. बहुले, ता. पाटण) यांनी याबाबतची फिर्याद दिली. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पोलिसांच्या माहितीनुसार, फिर्यादी जयवंत पाटील यांना जुनी माेटार घ्यायची असल्याने १३ डिसेंबर २०२४ मध्ये सकाळी अकराच्या सुमारास येथील मार्केट कमिटीसमोर बाबूराव ज्ञानेश्वर आस्कट (रा. शिराळा), आशिष किसन जाधव (रा. बनपुरी, ता. पाटण, सध्या रा. यशोदानगर ठाणे), अनिल मारुती खरात (रा. कोपर्डे हवेली, ता. कऱ्हाड), रामेश्वर मोहन गरुड (रा. इंदिरानगर आयटी मार्केट सतीश ग्रीनस्टार्स पोवई मुंबई), युवराज बाळासो पाटील (रा. केशवनगर फ्लोरिडा स्टेट जवळ शिवाजी चौक, पुणे, सध्या रा. कऱ्हाड) .व मोहम्मद सलीम मेहेमदुल्ला शेख (रा. नीलसिद्धी अमराते डी मार्टजवळ, कळंबोली रस्ता, पाली सेक्टर, कळंबोली) यांनी संगनमत करून गाडीची बनावट कागदपत्रे तयार केली. स्वतःचे बनावट ओळखपत्र तयार करून ते वापरत जयवंत पाटील यांना माेटार (एमएच ०३ डीके ०५२१) विकून या व्यवहारापाेटी त्यांनी १३ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याबाबतची तक्रार पोलिसात दिली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.येथील पोलिस ठाण्यात १२ सप्टेंबरला तक्रार दाखल केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चेतन मछले यांच्या मार्गदर्शनानुसार पोलिस हवालदार पगडे-पाटील, सहाय्यक फौजदार राजेंद्र अंकुशी तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.