Satara fraud:'बहुलेतील एकाची १३ लाखांची फसवणूक'; बनावट कागदपत्रांद्वारे माेटारीची विक्री, सहा जणांवर गुन्हा

Bahule Village Fraud: संगनमत करून गाडीची बनावट कागदपत्रे तयार केली. स्वतःचे बनावट ओळखपत्र तयार करून ते वापरत जयवंत पाटील यांना माेटार (एमएच ०३ डीके ०५२१) विकून या व्यवहारापाेटी त्यांनी १३ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याबाबतची तक्रार पोलिसात दिली आहे.
Fraud of ₹13 lakh in Bahule through fake car documents; six accused booked by police.

मल्हारपेठ: गाडीची बनावट कागदपत्रे तयार करून व स्वतःचे बनावट ओळखपत्र तयार करून माेटार विकून १३ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सहा जणांवर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जयवंत हनुमंत पाटील (वय ४२, रा. बहुले, ता. पाटण) यांनी याबाबतची फिर्याद दिली.

