Phaltan Crime: 'फलटणमध्ये १३ लाखांचे मोबाईल हस्तगत'; हरविलेले मोबाइल मिळाल्याने नागरिकांमध्ये समाधान, पाेलिसांचे काैतुक

दुधेबावी ः फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरीला गेलेले सुमारे १३ लाख रुपये किमतीचे मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहेत. ते मूळ मालकांना परत केले. मागील काही महिन्यांपासून फलटण तालुका परिसरातून मोबाईल चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांच्या सूचनांनुसार पोलिस निरीक्षक सुनील महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जी. बी. बदने यांच्या पथकाने तपास केला. हरविलेले मोबाइल हे सीईआयआर पोर्टल व इतर तांत्रिक माहितीच्या माध्यमातून शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना सदर मोबाइल हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यातून परत मिळविण्यात यश आले. .जानेवारी २०२५ पासून ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १२ लाख ७० हजार रुपये किमतीचे एकूण ७४ मोबाईल हस्तगत करण्यात आलेले आहेत. त्यातील माहे जून ते ऑगस्ट महिन्यात दरम्यान एकूण ३९ मोबाइल हस्तगत करण्यात आले आहेत. काही मोबाइल हे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये हरविलेले होते. ते पोलिसांनी मूळ मालकांना परत केले. हरविलेले मोबाइल मिळाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.\rया कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक जी. बी. बदने, हवालदार नितीन चतुरे, श्रीनाथ जगदाळे, हनुमंत दडस यांनी सहभाग घेतला. या कारवाईबद्दल पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, फलटणचे उपअधीक्षक विशाल खांबे यांनी फलटण ग्रामीण पोलिसांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.