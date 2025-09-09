सातारा

Phaltan Crime: 'फलटणमध्ये १३ लाखांचे मोबाईल हस्तगत'; हरविलेले मोबाइल मिळाल्याने नागरिकांमध्ये समाधान, पाेलिसांचे काैतुक

Phaltan Police Action: हरविलेले मोबाइल हे सीईआयआर पोर्टल व इतर तांत्रिक माहितीच्या माध्यमातून शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना सदर मोबाइल हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यातून परत मिळविण्यात यश आले.
Phaltan police recover mobile phones worth ₹13 lakh; citizens praise police after receiving lost phones.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
दुधेबावी ः फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरीला गेलेले सुमारे १३ लाख रुपये किमतीचे मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहेत. ते मूळ मालकांना परत केले. मागील काही महिन्यांपासून फलटण तालुका परिसरातून मोबाईल चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या.

