Karad Crime: सोन्याचे १५ तोळे दागिने लंपास; पवारवाडीतील प्रकार, तीन तासांत हातसफाई

Big Gold Heist in Pawarwadi: पवारवाडी येथील दिनकर कृष्णा पवार (वय ७४) हे गावात पत्नीसमवेत राहतात. काही दिवसांपासून त्यांच्या पत्नी आजारी असल्याने कऱ्हाड येथील रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल केले आहे. पंधरा दिवसांपासून दिनकर पवार घरी एकटेच होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : घरातील वृद्ध व्यक्ती दरवाजा कुलूपबंद करून मंदिरात गेल्यावर चोरट्यांनी घराचा दरवाजा उचकटून सोन्याच्या १५ तोळे दागिन्यांसह रोकड लंपास केल्याची घटना पवारवाडी (कुठरे, ता. पाटण) येथे काल रात्री घडली. साडेसहा ते पावणेदहाच्या दरम्यान हा प्रकार झाला. येथील पोलिसात त्याची नोंद झाली आहे.

