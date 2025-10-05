Shambhuraj Desai: शासन, जनतेतील दुवा म्हणून काम करावे: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; अनुकंपातील १७२, लोकसेवा आयोगाकडील २४८ जणांना नियुक्त्या

सातारा : शासन गतिमान असून, प्रशासकीय कामकाज गतिमान करणे हे आपल्या सर्वांचे ध्येय आहे. शासनाच्या धोरणाने अत्यंत सुलभपणे आपल्याला शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळाली आहे. याची जाणीव ठेवून चांगले काम करा. शासनाच्या कल्याणकारी ध्येय धोरणांचा सर्वसामान्य घटकांना सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून लाभ मिळवून द्या. शासन आणि जनता यामधला दुवा म्हणून काम करा. पालकमंत्री म्हणून मी सदैव तुमच्या पाठीशी राहीन, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे लिपिक टंकलेखक पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण कार्यक्रम पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात झाले. या वेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराज, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण, तहसीलदार शशिकांत जाधव उपस्थित होते..मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘गतिमान प्रशासनाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे हे लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शासनातील रिक्त असणारी पदे लवकरात लवकर भरावीत, अशी सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीचा अत्यंत सुटसुटीत शासन निर्णय केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. सातारा जिल्ह्यातही आपण ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अनुकंपा तत्त्वावरील धोरणानुसार १७२ आणि उर्वरित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील अशा जवळपास २४८ नियुक्त्या दिल्या आहेत.’’.श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘ज्याप्रमाणे तुम्हाला अत्यंत सुलभ व सुटसुटीत पद्धतीने शासकीय नोकरी मिळाली आहे. याची जाणीव ठेवून लोकांसाठी, समाजातील सर्व घटकांसाठी तत्परतेने काम करा. आपण शासकीय नोकरीत कसे आलो आहे याची जाणीव ठेवून संपूर्ण सेवा काळात लोकांनाही अशाच सुलभ व जलदगतीने सेवा द्या. आपण जनतेचे सेवक आहोत याची जाणीव ठेवा.’’.संतोष पाटील म्हणाले, ‘‘शासकीय नोकरी मिळाली, की आपण निर्धास्त होतो. एकदा नोकरी मिळाल्यानंतर आपल्याला कोणी काढणार नाही अशी भावना आपल्या मनात होते; पण या नियुक्तीमुळे आपल्यावरची जबाबदारी जास्त वाढली आहे. सर्वसामान्य जनते प्रती आपल्याला उत्तरदायीत्व राहिले पाहिजे.’’.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.कार्यक्रमास विविध विभागांचे अधिकारी, अनुकंपा उमेदवार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे लिपिक टंकलेखक पदावर निवड झालेल्या उमेदवार यांच्यासह त्यांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.