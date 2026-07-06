Ahilyabai Holkar: अहिल्यादेवींवरील ‘स्कॉटिश’ काव्याला उजाळा; पाटणच्या गटशिक्षणाधिकारी दीपा बोरकर यांच्याकडून अनुवाद, १७७ वर्षांनी उलगडा..

-सुनील शेडगे नागठाणे: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींवर एका स्कॉटिश कवयित्रीने लिहिलेल्या दुर्मीळ दीर्घकाव्याचा अनुवाद साहित्यिका दीपा बोरकर यांनी केला आहे. त्यातून अहिल्यादेवींची तेजस्वी गाथा १७७ वर्षांनी उलगडण्याचा प्रयत्न होत आहे. दीपा बोरकर या सध्या पाटण पंचायत समितीत गटशिक्षणाधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. त्यापलीकडे जात एक उत्तम साहित्यिका म्हणून त्यांची स्वतंत्र ओळख आहे. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.एक प्रगल्भ कवयित्री अन् इंग्रजी साहित्याच्या अभ्यासक असाही त्यांचा वेगळा लौकिक आहे. अलीकडेच स्कॉटिश कवयित्री जोआना बेली यांनी १८४९ मध्ये अहिल्यादेवींवर लिहिलेले एक दुर्मीळ दीर्घकाव्य बोरकर यांच्या हाती आले. त्याचा त्यांनी आपल्या दैनंदिन व्यस्ततेतून अत्यंत परिश्रमपूर्वक अनुवाद केला आहे. त्यातून अहिल्यादेवींच्या कर्तबगारीचे, कर्तृत्वाचे वैविध्यपूर्ण पैलू उलगडण्यास मदत होणार आहे. नुकताच हा अनुवाद पूर्णत्वास पोचला आहे..सोबतीला अहिल्यादेवींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल वेध घेणारा ‘अपराजिता’ हा ग्रंथही बोरकर यांच्या लेखणीतून साकारला गेला आहे. अहिल्यादेवींच्या राज्यकारभारावर, दानशूरतेवर अन् लोककल्याणकारी कार्यावर आजवर विपुल लेखन झाले आहे. मात्र ‘अपराजिता’मध्ये त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील अंतर्मनाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बोरकर यांनी नमूद केले. लवकरच या ग्रंथाचे प्रकाशन होणार आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\r‘अपराजिता’ हा केवळ चरित्रग्रंथ वा काव्यानुवाद नाही. तो अहिल्यादेवी होळकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील करुणा, प्रज्ञा, आत्मसंयम अन् लोककल्याणाच्या मूल्यांचा शोध घेणारा चिंतनशील दस्तऐवज आहे. इतिहासातील ‘राणी’ ते लोकांच्या मनातील ‘लोकमाता’ असा त्यांचा प्रवास या पुस्तकातून नव्या दृष्टीने उलगडतो. - दीपा बोरकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.