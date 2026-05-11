सातारा : पुण्यातील शनिवारवाड्यात छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांचा सिंहासनाधिष्ठ पुतळा उभारण्यासह मराठा साम्राज्याचा झेंडा अटकेपार फडकावणाऱ्या महादजी शिंदे आणि मल्हारराव होळकर यांचे भव्य पुतळेही वाड्यासमोर उभारण्याच्या ठराव सातारा येथील विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी रविवारी करण्यात आला..दरम्यान, याचठिकाणी वैदिक कर्मकांड, अंध रुढी परंपरांवर प्रहार करणाऱ्या हभप विकास लवांडे यांच्यावरील शाईफेकीच्या निषेधासह एकूण १९ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.दोन दिवस सातारा येथे सुरू असलेल्या विद्रोही साहित्य संमेलनाचा समारोप रविवारी झाला. यावेळी संमेलनाचे अध्यक्ष शाहीर संभाजी भगत, कवी वाहरू सोनवणे, डॉ. भारत पाटणकर, ॲड. वर्षा देशपांडे, कॉम्रेड बाबूराव गुरव, डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, ॲड. राजेंद्र गलांडे, विजय मांडके यांच्यासह विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते. कॉम्रेड बाबूराव गुरव यांनी ठराव वाचन केले. त्यास सर्वांनी हात उंचावून समर्थन दर्शवले..ठराव मंजुरीसाठी शासनाला मुदत द्याविद्रोही साहित्य संमेलनाच्या सांगतेदरम्यान करण्यात आलेले ठराव मंजूर करण्यासाठी शासनाकडे देण्याची तसेच त्यासाठी शासनास मुदत देण्याची सूचना डॉ. भारत पाटणकर यांनी मांडली. या सूचनेस उपस्थितांनी संमती देत मुदतीत ठरावांची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा निर्धार केला..एकच जिद्द... शक्तिपीठ रद्दसमारोपप्रसंगी उपस्थितांपैकी काहींनी शक्तिपीठ मार्ग शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठणारा असून, तो रद्द करण्यासाठीचा ठराव करण्याची मागणी करत 'एकच जिद्द... शक्तिपीठ रद्द' अशी घोषणाबाजी केली. घोषणाबाजी तसेच मागणीचा विचार करत शक्तिपीठ रद्द करण्याचा ठराव ऐनवेळी मंजूर करण्यात आला..इनसे नोट तो लेना रे भाई...संमेलनाच्या सांगतेदरम्यान कॉ. बाबूराव गुरव यांनी संभाजी भगत यांना गाणे सादर करण्याची मागणी केली होती. यानुसार त्यांच्या तसेच उपस्थितांच्या विनंतीचा मान राखत 'ये तो हिटलर के भाई है रे भाई... इनसे नोट तो लेना रे भाई...' हे गाणे सादर केले. यास उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात उत्स्फूर्त दाद दिली..प्रशांत आंबींचे आकर्षणकॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी हे देखील संमेलनाच्या समारोपासाठी आले होते. त्यांचे संमेलनस्थळी उपस्थितांना विशेष आकर्षण होते. त्यांना विचारमंचावर बोलवत कॉ. बाबूराव गुरव यांनी संपूर्ण बहुजन समाज पाठीशी असल्याचे सांगत उपस्थितांना तुम्ही साथ देणार का, अशी विचारणा केली. यावेळी उपस्थितांनी दोन्ही हात उंचावून श्री. आंबी यांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवून दिले..कोण काय म्हणाले..संभाजी भगत : सर्व माध्यमांचा प्रभावी वापर करत सांस्कृतिक अतिक्रमण रोखणारवाहरू सोनवणे : एक विचाराने समाज परिवर्तन करावे लागणारॲड. वर्षा देशपांडे : इतर विचारधारांनी घेरलेल्या युवकांना मुक्त करावे लागेल..झालेले प्रमुख ठराव असेअजिंक्यताऱ्यावर थोरले शाहू महाराज, महाराणी ताराबाई यांचे पुतळे, स्मारक उभाराकिल्ला संवर्धनात इतिहासाला महत्त्व देणेसाताऱ्यात प्रतिसरकारचे भव्य स्मारक उभाराएकही मराठी शाळा बंद न करणेपंढरपूरात विठ्ठलाची पूजा वारकरी अभंगाने करणेएसटीचे अर्थचक्र पूर्वपदावर आणण्यासाठी निधी द्याछत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणाऱ्या विश्वास पाटील यांचा निषेधछत्रपती शिवाजी, संभाजी महाराजांवरील बदमानीकारक लिखाण शासनाने पुराव्याच्या आधारे दुरुस्त करून तशा साहित्यावर बंदी आणावीभीमाबाई स्मारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साताऱ्यातील स्मारकांचा प्रश्न मार्गी लावावा.महात्मा जोतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, क्रांतिसिंहनाना पाटील, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न द्या.मुंबई विद्यापीठाला अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव देऊन वाटेगाव येथे संशोधन केंद्र उभारारायगडावर छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभाराआदिवासींची धर्मकोडच्या आधारे नोंदणी करासुरू असलेली जनगणना जातवार कराबेळगावसह सर्व मराठी मुलूख महाराष्ट्रात घेण्यासाठी प्रयत्न करा