Satara News: सातारा जिल्ह्यात २२३ शाळा मॉडेल करणार: जिल्हा परिषदेचा पुढाकार; विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न

सातारा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून जिल्ह्यातील २२३ शाळा मॉडेल करण्यात येत असून, या अंतर्गत शाळांना भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व लोकसहभाग या तीन बाबींचा समावेश करून मॉडेल स्कूल बनवले जाणार आहेत. यासाठी भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीसह मनरेगा, जलजीवन मिशन, १५ वा वित्त आयोग यातील निधीची मदत घेतली जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित शाळांमध्ये मॉडेल स्कूल ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. सध्या २२३ शाळांचा यामध्ये समावेश केला असून, उर्वरित शाळांचाही टप्प्याटप्याने समावेश होणार आहे. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये जिल्हा निधीच्या मदतीने, तसेच लोकसहभागाच्या मदतीने जि. प. शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी मॉडेल स्कूल उपक्रम राबवला जाणारा आहे.

लोकसहभागासाठी गावातील दानशूर व्यक्ती, जिल्हा परिषदचे माजी विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, मंडळे यांचे दोन शैक्षणिक मेळावे वर्षातून घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या मॉडेल स्कूलमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वाढणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शाळा मॉडेल स्कूलमध्ये समाविष्ट शाळांमध्ये काल व्यवस्थापन समितीची विशेष सभा घेण्यात आली आहे.

मॉडेल स्कूल अंतर्गत भौतिक सुविधा गुणवत्ता व लोकसहभागाच्या माध्यमातून २२३ शाळा मॉडेल करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.- याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.