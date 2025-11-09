सातारा

Satara News: सातारा जिल्ह्यात २२३ शाळा मॉडेल करणार: जिल्हा परिषदेचा पुढाकार; विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न

Major Educational Reform in Satara:अंतर्गत शाळांना भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व लोकसहभाग या तीन बाबींचा समावेश करून मॉडेल स्कूल बनवले जाणार आहेत. यासाठी भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीसह मनरेगा, जलजीवन मिशन, १५ वा वित्त आयोगातील निधीची मदत घेतली जाणार आहे.
सातारा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून जिल्ह्यातील २२३ शाळा मॉडेल करण्यात येत असून, या अंतर्गत शाळांना भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व लोकसहभाग या तीन बाबींचा समावेश करून मॉडेल स्कूल बनवले जाणार आहेत. यासाठी भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीसह मनरेगा, जलजीवन मिशन, १५ वा वित्त आयोगातील निधीची मदत घेतली जाणार आहे.

