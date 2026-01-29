Ajit Pawar: ग्रामीण राजकारणावर २३ वर्षे गारूड; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील झेडपी अध्यक्ष

जिल्हा परिषदेची स्थापना १९६२ मध्ये झाल्यानंतर सुरुवातीची ३५ वर्षे कॉँग्रेसचे वर्चस्व होते. ग्रामीण भागातील राजकारणावर कॉँग्रेसची पकड घट्ट असताना १९९९ मध्ये कॉँग्रेसमध्ये फूट पडून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची स्थापना झाली आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले. याच कालावधीपासून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सलग २३ वर्षे जिल्हा परिषदेवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली. हा कालखंड केवळ सत्तेचा नसून, नेतृत्व, संघटन आणि रणनीतीचा होता. प्रशांत घाडगे, सातारा.Ajit Pawar: प्रीतिसंगम अन् यशवंतरावांची ऊर्जा.अजित पवार यांच्या दुर्दैवी मृत्यूने सातारा जिल्ह्यात शोककळा पसरली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधानसभेसह लोकसभेत अजित पवारांचा कामाचा माणूस म्हणून दबदबा होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात २३ वर्षे अखंड प्रभाव ठेवणाऱ्या नेत्याच्या अचानक जाण्याने जिल्हा परिषदेत हळहळ व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत त्यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रातील दीर्घ काळात भाजप, कॉँग्रेस, शिवसेना तसेच विविध स्थानिक आघाड्यांनी राष्ट्रवादीला जोरदार आव्हाने दिली. .मात्र, ती आव्हाने टिकू शकली नाहीत. यामागे अजित पवारांचा दांडगा जनसंपर्क, कार्यकर्ते ओळखण्याची अचूक नजर आणि विकासकामांना दिलेला प्राधान्यक्रम निर्णायक ठरला. गावपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांचे मजबूत जाळे उभे करून त्यांनी सत्तेची घडी घट्ट बसवली होती..अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील झेडपी अध्यक्षनारायणराव पवार १९९९ ते २००२, गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी २००२ ते २००५, हेमलता ननावरे २००५ ते २००७, भाग्यश्री भाग्यवंत २००७ ते २००९, ज्योती जाधव २००९ ते २०१२, अरुणादेवी पिसाळ २०१२ ते २०१४, माणिकराव सोनवलकर २०१४ ते २०१६, रवी साळुंखे २०१६, सुभाष नरळे २०१६ ते २०१७, संजीवराजे नाईक-निंबाळकर २०१७ ते २०२०, उदय कबुले २०२० ते २०२२.Ajit Pawar: औंधमध्ये रस्ते, चौक सुन्न; कार्यकर्त्यांकडून अजितदादांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा!.आधारवड हरपलाजिल्हा परिषदेच्या राजकारणात अजित पवार हे केवळ नेते नव्हते, तर संपूर्ण यंत्रणेला दिशा देणारे केंद्रबिंदू होते. कार्यकर्त्यांचे चेहरे लक्षात ठेवणारा, अडचणी थेट ऐकणारा आणि विकासकामांवर ठाम राहणारा असा नेता आज अचानक काळाच्या पडद्याआड गेला. २३ वर्षे अखंड प्रभाव ठेवणाऱ्या या नेतृत्वाच्या जाण्याने झेडपी राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सत्ता, रणनीती आणि संघटन या तिन्ही आघाड्यांवर मजबूत पकड असलेला नेता हरपल्याच्या भावना जिल्हा परिषदेचा अनेक माजी सभापती व सदस्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.