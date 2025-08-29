सातारा

karad News: 'कचरा वेचताना सापडलेली तीन तोळ्यांची अंगठी परत'; मलकापुरातील कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा

Inspiring Act of Honesty: कसलाही मोह न दाखवता त्यांनी संबंधित मालकाला फोन करून ती अंगठी परत केली. या प्रामाणिकपणाबद्दल त्यांना संबंधित मालकाने दिलेले बक्षीसही नाकारले. या कामगिरीबद्दल शहरातील मुस्लिम बांधवांनी त्‍यांचा सत्कार केला.
Inspiring Act of Honesty: Malkapur Worker Returns Gold Ring
Inspiring Act of Honesty: Malkapur Worker Returns Gold RingSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : येथील पालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी विश्राम हेडगे व जनार्दन कराळे यांनी दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाबद्दल शहरातील मुस्लिम बांधवांतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

