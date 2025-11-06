सातारा

Satara Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने ३८ लाखांची फसवणूक'; रयत संस्थेमध्ये नोकरीचे आमिष,भाजप पदाधिकाऱ्याच्या पतीवर गुन्हा

Huge Job Scam Unearthed: नोकरी लागल्याची नियुक्तिपत्रे त्याने दिली; परंतु ही प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे समोर आले. त्यानंतर मागणी करूनही त्याने पैसे परत न देता फसवणूक केल्याचे पाटोळे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. उपनिरीक्षक राठोड तपास करत आहेत.
Satara Fraud

Satara Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: रयत शिक्षण संस्थेमध्ये विविध पदांवर नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून १९ जणांची ३८ लाख ४० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्याच्या पतीवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

