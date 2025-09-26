कातरखटाव: नवरात्रोत्सव उपवासासाठी खाल्ल्या जाणाऱ्या वरई पिठाच्या भाकरीमुळे खटाव तालुक्यातील वडूज परिसरात सुमारे ३८ जणांना विषबाधा झाली, तर माण तालुक्यातील गोंदवले, वाघमोडेवाडी, किरकसाल, नरवणे, शिरवली आदी गावांमध्येही काही जणांना याचा फटका बसल्याची घटना घडली. अनेक रुग्णांवर वडूज येथील डॉ. बी. जे. काटकर हॉस्पिटल, तसेच वडूज ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा परिषद प्राथमिक आरोग्य केंद्र व अन्य काही खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.बुधवारी दुपारपासून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. वरईच्या तयार पिठाची भाकरी खाल्ल्यानंतर सायंकाळपासून यातील बहुतांशी रुग्णांना चक्कर येणे, मळमळ होणे, हातपाय थरथर कापणे, तर काही रुग्णांना उलट्या, जुलाबाचा त्रास होऊ लागला आहे. अशा प्रकारची लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांमध्ये मांडवे येथील मीना खाडे, शोभा खाडे, सुवर्णा डोईफोडे, सीमा यादव, वंदना पाटील, मारुती फडतरे, सागर फडतरे, मीना राऊत, सीमा यादव, अर्चना खाडे, लक्ष्मण खाडे, मनीषा जाधव, सुनीता पाटील, अलका फडतरे, सुभद्रा खरात, सुभद्रा गुरव (किरकसाल), शांता पवार (उंबर्डे), केदार तोडकर, .संजीवनी तोडकर, अश्विनी तोडकर (तिघेही रा. वडूज), गंगाबाई निंबाळकर, शोभा घार्गे (पळशी), लता खाडे, रंजना खाडे (तडवळे), जयश्री शेटे (कोकराळे), अंजना जाधव, ऋतुजा जाधव (गुरसाळे), संगीता गुरव (बनपुरी), माया फडतरे (वाकेश्वर), सुवर्णा पवार (उंबर्डे), जयश्री लोहार (वडूज), वैशाली गलांडे (बोंबाळे), अक्काताई मदने, रेखा हिरवे (गुरसाळे) यांचा समावेश आहे. यापैकी २० रुग्णांवर डॉ. काटकर यांच्या हॉस्पिटलमध्ये, १० रुग्णांवर वडूज ग्रामीण रुग्णालयात, सात रुग्णांवर डॉ. मोरे यांच्या सदिच्छा क्लिनिकमध्ये, तर डॉ. शुभांगी काटकर यांच्या दवाखान्यात एका रुग्णावर उपचार सुरू आहेत..याबाबत तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. युन्नुस शेख, ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांनी अधिकृत दुजोरा दिला आहे, तसेच ते दोघे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. यापैकी अनेक रुग्णांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत असून, काहींना डिस्चार्जही मिळाला असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पोलिसांचा पत्रव्यवहारअद्याप कोणत्याही रुग्णाने पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दिलेली नाही, तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हॉस्पिटलमध्ये समक्ष जाऊन रुग्णांची विचारपूस केली. रुग्णांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या दुकानातून भाजणी पीठ खरेदी करण्यात आले, त्या वैभव ट्रेडर्स, अरिहंत ट्रेडर्स, साई बाजार या तीन मालकांना समजपत्र काढण्याबरोबरच अन्न व भेसळ विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर डॉ. काटकर हॉस्पिटलकडून एमएलसी प्राप्त होताच दोषी दुकानदारांविरोधात गुन्हा नोंद करणार असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.