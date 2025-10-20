AbhaySingh Jagtap: म्हसवड पालिकेच्या मतदार यादीमध्ये ४६० बोगस मतदार: अभयसिंह जगताप; निवडणूक आयोगाकडे हरकती दाखल

म्हसवड : म्हसवड पालिकेच्या मतदार यादीमध्ये ४६० असे मतदार आहेत, की ज्यांची नावे विविध प्रभागांत लावण्यात आलेली असून, ही नावे काही प्रभागांत दोन वेळा आहेत, तर काही प्रभागांत तीन वेळा लावली गेली असून, ती ओळखू येऊ नयेत, यासाठी त्यांच्या फोटोत छेडछाड केली आहे. अशी संख्या मोठी असल्याने ४६० मतदार असे आहेत. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.त्यावर हरकत न घेतल्यास ९४३ वेळा ते मतदान करू शकतात. हा आकडा फार गंभीर असा असून, यामुळे निकाल कधीही बदलू शकतो, असे मत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सरचिटणीस अभयसिंह जगताप यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे मांडले. यावेळी आनंदा मासाळ, पिंटू लिंगे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते..श्री. जगताप म्हणाले, ‘‘राज्यातील महायुती सरकारने प्रशासनाला हाताशी धरून म्हसवड पालिकेच्या निवडणुकीसाठी बोगस व दुबार मतदारांची नावे वाढवली आहेत, गतवेळी झालेल्या निवडणुकीत हेच बोगस मतदार अनेकांसाठी आधार ठरले होते, अशा बोगस मतदारांविरोधात आपण निवडणूक आयोगाकडे हरकती दाखल केल्या आहेत, ही बोगस नावे मतदार यादीतून वगळावीत, यासाठी आमचा लढा सुरू असून, वेळप्रसंगी आपण उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागणार आहे.’’.एकाच मतदारांची दोन प्रभागांत नावे आल्याचे स्पष्ट केले, तर काही प्रभागांत सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या विरोधातील मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक त्या प्रभागातून वगळली आहेत, तर आपल्या मर्जीतील इतर प्रभागातील नावे आपल्या प्रभागात लावली आहेत. एवढेच काय तर एकाने प्रशासनाला हाताशी धरून ग्रामीण भागातील जनतेची नावेही आपल्या प्रभागात लावली आहेत, ती नावे आम्ही शोधून काढली असून, यावर हरकत घेताना संबंधित ग्रामीण भागातील जनतेचे आधारकार्ड आम्ही सोबत जोडले आहे. ज्यांना स्वतःच्या प्रभागात पडण्याची भीती वाटते, अशांनीच हे उद्योग केले असले तरी त्यांची डाळ आता शिजणार नसल्याचे श्री. जगताप यांनी सांगितले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गतवेळी एका मताने पराभवगतवेळी झालेल्या पालिका निवडणुकीत एका मताने व सहा मताने काही मतदार विजयी झाले आहेत, हा अशा बोगस मतांचाच तो परिणाम होता. आता मात्र आम्ही शांत बसणार नसून याविरोधात आमचा लढा सुरूच ठेवणार आहोत. जोवर मतदार यादीतील बोगस मतदार वगळले जात नाहीत, तोवर पालिका निवडणूक आयोगानेही घेऊ नये. आम्हाला अपेक्षित न्याय न मिळाल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.