सातारा

Friendship Story: रक्ताच्या नात्यांपेक्षाही मैत्री श्रेष्ठ! देश-विदेशातून 54 डॉक्टर मित्र एकवटले; दिवंगत मित्राच्या कुटुंबासाठी 18 लाख जमवले

54 Doctors Raise 18 Lakh for Late Friends Family: देश-विदेशातील 54 डॉक्टर मित्रांची हृदयस्पर्शी एकजूट; दिवंगत डॉ. लक्ष्मण कोडलकर यांच्या कुटुंबाला कर्जमुक्त करत 18 लाखांची मानवी मदत
Doctors Show True Friendship as 54 Friends Raise 18 Lakh for Late Doctors Family and Support Them Financially

Doctors Show True Friendship as 54 Friends Raise 18 Lakh for Late Doctors Family and Support Them Financially

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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म्हसवड : प्रत्येकाच्या जिवनात काही नाती रक्ताची नसतात, तरी ती रक्ताच्या नात्यांपेक्षाही घट्ट असतात. मैत्रीच्या नात्यात गुफलेली असतात ,अशीच माणुसकीची आणि संवेदनशीलतेची प्रचिली येथील माणदेशी महिला सहकारी बँकेत नुकतीच आली.

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