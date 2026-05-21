Satara Crime: जावळी तालुक्यात खळबळ! मजुरीच्या वादातून ५७ वर्षीय व्यक्तीची हत्या; आठ आरोपींना अटक

कास: आर्डे (ता. जावळी) येथे मजुरीचे पैसे मागितले, या कारणावरून आठ संशयितांनी आगतराव बाबूराव जाधव (वय ५७, रा. आर्डे) यांचा कुऱ्हाडीने वार करून खून केला. याप्रकरणी मेढा पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली. .रोहिदास ज्ञानेश्वर जाधव, ऋतिक प्रकाश जाधव, आदिनाथ तुकाराम जाधव, अलंकार विलास जाधव, ओंकार विलास जाधव, विलास शामराव जाधव, अश्विनी दीपक जाधव, सुनीता विलास जाधव (सर्व रा. आर्डे) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..याबाबत सविता आगतराव जाधव (रा. आर्डे) यांनी पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सविता या शेतमजुरीचे काम करतात. मंगळवारी सायंकाळी ७.१५ वाजण्याच्या सुमारास मजुरी केलेल्या कामाचे पैसे मागण्यासाठी त्या अश्विनी जाधव व सुनीता जाधव यांच्या घरी गेल्या. त्यावेळी तिघींमध्ये भांडण झाले. .त्याचा राग मनात धरून अश्विनी, सुनीता यांच्यासह रोहिदास जाधव, ऋतिक जाधव, आदिनाथ जाधव, अलंकार जाधव, ओंकार जाधव, विलास जाधव यांनी मिळून सविता व आगतराव यांच्या घरात येऊन शिवीगाळ, दमदाटी करुन काठीने मारहाण केली, तसेच कुऱ्हाडीने डोक्यात वार केले. यात आगतराव गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. .या प्रकरणी मेढा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्व आठ संशयितांना अटक करण्यात आली असून, आज न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत (ता. २५) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील करत आहेत.