Koyna Earthquake: कोयनेतील ‘त्या’ काळरात्रीला ५८ वर्षे पूर्ण! 'भूकंपाच्या आठवणी आजही कायम'; निसर्गाच्या उद्रेकामुळे शेकडोंनी गमावले होते प्राण..

-जालिंदर सत्रे पाटण : काळेकुट्ट आभाळ दाटलेले आणि दिवसभर काम करून गाढ झोपेत असताना नैसर्गिक आपत्तीने घाला घालून होत्याचे नव्हते झाले. तो दिवस म्हणजे कोयनानगर परिसराला जमीनदोस्त करणारा ११ डिसेंबर १९६७ चा. ६.७ रिश्टर स्केलच्या प्रलयकारी विनाशकारी भूकंपाला आज तब्बल ५८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. निरपराध १७४ लोकांचा व ९२६ पाळीव जनावरांचा या आपत्तीत बळी गेला. निसर्गाच्या उद्रेकामुळे शेकडो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्या काळरात्रीच्या जखमा लोकांच्या मनात आजही कायम असून, त्यानिमित्त भूकंपाच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत..११ डिसेंबर १९६७ हा दिवस पाटण तालुक्याच्या विशेषतः कोयनावासीयांच्या काळजात धस्स करणारा आणि ५७ वर्षांपूर्वीच्या त्या कटू आठवणी पुन्हा जागे करणारा दिवस म्हणून ओळखला जातो. याचदिवशी पहाटे चार वाजून २१ मिनिटांनी ६.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाच्या जबरदस्त धक्क्याने होत्याचे नव्हते झाले. संपूर्ण कोयना भुईसपाट होऊन शेकडो लोकांना आपला हकनाक जीव गमवावा लागला. हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. हजारो घरे जमीनदोस्त झाली. हा विनाशकारी भूकंप संपूर्ण महाराष्ट्रात जाणवला असला तरी सर्वात जास्त जीवित व वित्तहानी मात्र पाटण तालुक्यात झाली होती. आज ५७ वर्षांनंतरही त्या हानीच्या जखमा कायम राहिल्या आहेत..शासन दरबारी नोंद असलेल्या आकडेवारीनुसार या भूकंपाच्या जबरदस्त तडाख्यामुळे कोयनानगर परिसरातील १७४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. ६० गावांतील ४० हजार ४९९ घरे आणि पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. ९३६ पशुधन प्राणाला मुकले होते. शैक्षणिक व औद्योगिक इमारती २८६, पंचायतगृहे १९, धर्मशाळा आठ, सार्वजनिक इमारती ८६६, विहिरी व बंधारे ७९ असे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले होते..संपूर्ण देश व देशातील जनता मदतीला धावली होती. के. के. मोदी, नॅशनल ख्रिश्चन कौशिल, कोयना पुनर्वसन सेवा समिती मनमाड, शेतकरी सेवा मंडळ, वालचंद ग्रुप, टाटा कंपनी व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स यांनी ७९९ घरे बांधणीसाठी मदत केली होती. त्यानंतर या परिसरात भूस्खलन होत असताना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व इकोसेन्सेटिव्ह झोन जनतेच्या माथी मारले आहेत. वन्य प्राण्यांचा सर्वात जास्त उपद्रव असलेल्या या परिसरात आता शासनाने वाघ आणून सोडले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीला खंबीरपणे तोंड देणारा भूमिपुत्र शासननिर्मित आपत्तीत कोलमडून पडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..काळा दिवस पाळणार११ डिसेंबर १९६७ रोजी पहाटे कोयना खोऱ्यात ६.७ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसला होता. या धक्क्यामुळे कोयना विभागात अस्मानी सुलतानी स्वरूपाचे संकट कोसळले होते. कोयना विभागातील निष्पाप लोकांचे बळी या भूकंपात गेले होते. या भूकंपाच्या धक्क्याने कोयना विभागात होत्याचे नव्हते केले होते. कोयनेच्या विनाशकारी भूकंपाचा स्मृतिदिन दरवर्षी कोयना विभागातील जनता एकत्रित येऊन तीन देऊळ परिसरात भूकंपात बळी गेलेल्या निष्पाप नागरिकांना श्रद्धांजली वाहून काळा दिवस म्हणून पाळला जाणार आहे.