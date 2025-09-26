Satara News: 'प्रदर्शने, साहसी खेळांचा प्रसार'; नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी साडेसात कोटींचा निधी, लेक वाचवा अभियानही राबविणार

सातारा: नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या साडेतीन टक्के निधी नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यावर्षी नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी तब्बल साडेसात कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. आता यातून विज्ञान प्रदर्शने, साहसी खेळांचे आयोजन, अनाथ मुलांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, प्राथमिक शाळेतील प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, लेक वाचवा अभियान, गावचा झोन प्लॅन सर्व्हे, तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी कृषी प्रदर्शने, तीर्थस्थळांची माहिती देणारे पोर्टल तयार करणे आदी कामे घेता येणार आहेत. यातून तीन कोटींपर्यंतची कामे होणार आहेत. एका वर्षात केवळ चार ते पाच प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण योजना राबवता येणार आहेत. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.जिल्हा नियोजन समितीतून नावीन्यपूर्ण योजनांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी साडेतीन टक्क्यांप्रमाणे साडेसात कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. या कामांसाठी काही बंधनेही घालण्यात आली आहेत. यामध्ये तीन कोटी रुपयांपर्यंतची कामे या निधीतून करता येणार आहेत. जास्त रकमेच्या कामांसाठी शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यावर भर देणारीच कामे होतील. यातून शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करावे लागेल. आता नावीन्यपूर्ण कामांना निधी उपलब्ध झाल्यामुळे यातून होणाऱ्या कामांना गती मिळणार आहे..‘नावीन्य’तून असे कार्यक्रम होणारअनाथ मुलांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका बांधकाम, लेक वाचवा अभियान, क्षारपड जमीन सुधारणा, कृषी विकास परिषद, गावचा झोन प्लॅनसाठी सर्वेक्षण, जिल्हा परिषद शाळांत प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, मातामृत्यू प्रमाण घटविणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा, खेळांच्या मैदानाच्या ठिकाणी शौचालये सुविधा, साहसी खेळांचे आयोजन, विज्ञान प्रदर्शन भरविणे, अवकाश निरीक्षण, पर्यटन व तीर्थक्षेत्र ठिकाणी कृषी प्रदर्शने, तीर्थस्थळांची माहिती देणारे पोर्टल करणे असे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.‘नावीन्य’तून हे होणार नाहीकार्यालयीन खर्चाच्या योजना, दुरुस्ती-देखभाल योजनेतर खर्च, वैयक्तिक अनुदान योजना, दोन वर्षांत पूर्ण न होणाऱ्या योजना, वाहन खरेदी, मेळावे, कार्यक्रम, उत्सव, संमेलने, स्पर्धा आदी बाबी, खासगी जागेवर मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या योजना, पदनिर्मिती किंवा कराराने पदे भरणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.