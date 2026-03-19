loan Waiver Update:माहिती अपलोडचे ९० टक्के काम पूर्ण! कर्जमाफीच्या निकषांकडे लक्ष; शासन निर्णयानंतर होणार आणखी बदल..

-उमेश बांबरे सातारा : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. जिल्ह्यातील विविध बँकांकडील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया ९० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहे. प्रशासकीय स्तरावर आता उर्वरित १० टक्के काम अंतिम आठवड्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कोणाला आणि किती लाभ मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम गेल्या महिनाभरापासून युद्धपातळीवर सुरू आहे.यामध्ये प्रामुख्याने आधार प्रमाणीकरण आणि खात्यांची पडताळणी या तांत्रिक बाबींमुळे सुरुवातीला काही अडचणी आल्या होत्या. मात्र, सहकार विभागाने बँकांना दिलेल्या कडक सूचनांनंतर आता डेटा अपलोडिंगचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. मार्चअखेरपर्यंत सर्व याद्या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..तालुकानिहाय डेटा अपलोडिंग स्थितीतालुका शेतकरी संख्या टक्केवारीकऱ्हाड ४८,००० ९२सातारा ४२,५०० ९०फलटण ३९,००० ८८खटाव ३५,००० ९१माण ३२,००० ८७कोरेगाव ३०,५०० ९३या आकडेवारीत निकषानुसार आणखी बदल होणार आहे..निकषांकडे डोळेडेटा अपलोडची प्रक्रिया पूर्ण होत असतानाच दुसरीकडे शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या अंतिम निकषांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि धाकधूक दोन्ही आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार की सरसकट कर्जमाफी होणार, याबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे, तसेच कुटुंबातील किती सदस्यांना लाभ मिळेल आणि उत्पन्नाची मर्यादा काय असेल, यावरच कर्जमाफीचे यश अवलंबून असणार आहे..बँकस्तरावरील हालचालीजिल्ह्यातील सातारा, कऱ्हाड आणि फलटण यांसारख्या मोठ्या तालुक्यांमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या भागातील बँकांनी आपले स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून माहिती भरण्याचे काम पूर्ण केले आहे. दुर्गम भागातील सोसायट्यांचा डेटा संकलित करताना काही ठिकाणी कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र, त्यावरही मात करण्यात आली आहे. उर्वरित १० टक्के कामात प्रामुख्याने त्रुटी असलेल्या खात्यांची दुरुस्ती केली जात आहे.