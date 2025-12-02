सातारा

Vaduj Crime: 'दरोड्यातील फरारी संशयितास अटक'; वडूज पोलिसांची कारवाई; नायकाचीवाडीत एकास लुटले

absconding suspect : तक्रार नोंद होताच पोलिसांनी तपासाची दिशा ठरवत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिकांकडील माहिती आणि गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने आरोपीचा ठावठिकाणा शोधण्याचा प्रयत्न तीव्र केला. अखेर वडूज परिसरात सापळा रचून आरोपीला अटक करण्यात आली.
Vaduj police arrest absconding suspect involved in Nayakachiwadi robbery incident.

वडूज : गेल्या सात वर्षांपासून दरोडा प्रकरणात फरारी असलेल्या संशयिताला पाठलाग करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अक्षय पवार असे संशयिताचे नाव आहे. त्यास येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात हजर करण्यात आले.

