सातारा: शहरातील महाविद्यालयाबाहेर टवाळखोर तरुणांच्या वाढत्या गैरप्रकारामुळे विद्यार्थिनींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून निर्भया पथके निष्क्रिय झाल्याने या समस्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत. महाविद्यालयीन तरुणी सुरक्षित राहण्यासाठी ती सक्रिय करून, महाविद्यालये सुटण्याच्या वेळेस तैनात असावीत, अशी अपेक्षा शहरातील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी व्यक्त केली. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘सकाळ’च्या कार्यालयात मोठ्या उत्साहात सुरू असलेल्या ‘आम्ही नवदुर्गा’ संवाद सत्रात ‘सकाळ यिन’च्या सदस्या आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी आज अनेक मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. समाजात स्त्री सबलीकरणासह महिलांनी स्व:त सक्षम होत कुठल्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी स्वरंक्षणाचे धडे घेतले पाहिजेत, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले..महाविद्यालयीन मुलींकडे शैक्षणिक गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, महाविद्यालयांनी त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुलींचे वसतिगृह नसल्याने अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांचे स्वत:चे वसतिगृह असणे गरजेचे आहे. समाजात वावरताना मुलींना छेडछाडीसह अनेक गैरप्रकारांना सामोरे जावे लागते.या संकटांचा सामना करण्यासाठी मुलींनी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. मुली शाळा व महाविद्यालयात शिक्षण घेताना कुटुंबीयांनीही खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. स्त्री सक्षम राहिली, तरच समाज सक्षम होणार असल्याचेही तरुणींनी सांगितले..आयटी पार्क झाल्यास निश्चित फायदासाताऱ्यात आयटी हब नसल्याने बहुतांश विद्यार्थी नोकरीसाठी पुणे, हैदराबाद, मुंबई, बंगळूर या ठिकाणी जातात. साताऱ्यात आयटी सेक्टरमधील एखादा मोठा प्रकल्प आल्यास स्थानिक तरुणांना येथेच नोकरीची संधी मिळेल, तसेच साताऱ्याच्या विकासासाठी मोठा फायदाहोईल. त्यामुळे लवकरात-लवकर साताऱ्यात आयटी प्रकल्प येणे आवश्यक असल्याचे तरुणींनी सांगितले..सोशल मीडिया गरजेपुरताच वापरासध्याच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. समोरच्याला ब्लॅकमेल करणे, पैसे उकळणे, चोरी करणे यासारखे प्रकार वारंवार होत असून, या माध्यमातून अनेकांचा गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाढत असलेला सायबर क्राईम रोखण्यासाठी प्रत्येकाने दक्ष राहा आणि सोशल मीडियाचा वापर आवश्यक तेवढाच करा, असे आवाहन तरुणींनी केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यांनी घेतला सहभागसिद्धेश्वरी जाधव, प्रतिमा घोरपडे, पायल जाधव, संपदा शिंदे, वैभवी घोरपडे, सिमरन शेख, साक्षी फडतरे, रूपाली भाटिया.चर्चेत महत्त्वाचे...एसटी बसची संख्या वाढविण्याची गरजसोशल मीडिया वापरताना काळजी घ्या.मुले व मुलींच्या बेजबाबदार वर्तणुकीला पालकही तेवढेच जबाबदारमहाविद्यालयाबाहेरील टवाळखोर मुलांवर कारवाईची गरजमुलींनी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.