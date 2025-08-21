सातारा

Satara News: डॉ. दाभोलकरांच्या खुनामागील सूत्रधार शोधा; कोरेगावात ‘अंनिस’तर्फे बाराव्या स्मृतिदिनी मागणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

Find the Conspirators: कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे खून खटलेही अजून सुरू असल्याने या चारही खुनामागील सूत्रधारांवरही अद्याप कारवाई होऊ शकली नाही. जोपर्यंत हे सूत्रधार पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत विवेकवादी कार्यकर्त्यांना असलेला धोका कायम आहे.
Updated on

कोरेगाव : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचे मूळ सूत्रधार शोधावेत. या खून प्रकरणातून सुटका झालेल्या तिघांविषयी उच्च न्यायालयात दाद मागावी. जादूटोणाविरोधी कायदा देशभरात लागू करावा, अशा मागण्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कोरेगाव शाखेने केल्या आहेत. याबाबत आज डॉ. दाभोलकरांच्या बाराव्या स्मृतिदिनी येथील प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

