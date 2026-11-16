सातारा

Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस

Adani Tarale Pumped Storage Project latest news : पाटण तालुक्यातील अदानी समूहाच्या तारळे पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नसल्याने वनविभागाने थांबवले असून संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
Adani Maharashtra Project Controversy

Adani Maharashtra Project Controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सचिन शिंदे

कराड : राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची अनिवार्य पूर्वपरवानगी न घेताच पाटण तालुक्यातील तारळे परिसरात सुरू असलेल्या अदानी समूहाच्या तारळे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टचे सर्व कामकाज तात्काळ थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश वनविभागाने दिले (Adani Tarale project stop work order Maharashtra) आहेत. प्रचलित वन व वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

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