Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस

-सचिन शिंदेकराड : राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची अनिवार्य पूर्वपरवानगी न घेताच पाटण तालुक्यातील तारळे परिसरात सुरू असलेल्या अदानी समूहाच्या तारळे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टचे सर्व कामकाज तात्काळ थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश वनविभागाने दिले (Adani Tarale project stop work order Maharashtra) आहेत. प्रचलित वन व वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. .पाटण वनपरिक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातील तारळे परिसरात अदानी समूहाच्या वतीने तारळे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टचे काम सुरू आहे. ती गोष्ट वन विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीत, प्रकल्पासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे..वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ आणि महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ मधील तरतुदींचे थेट उल्लंघन करणारी असल्याचा ठपका वनविभागाने ठेवला आहे. याच प्रकल्पाच्या विरोधात तारळी धरणावर अभिनेते सयाजी शिंदे व सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी पाहणी करून त्या विरोधात अल्गार पुकारला होता..Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड.त्या लढ्यात स्थानिक बाळासाहेब सपकाळ, ॲड. सिध्देश पवार, सखाराम सपकाळ, नवनाथ माने, विठ्ठल खरात, भानुदास सावंत, राजाराम सपकाळ आदींसह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र सरकारची धोरणे नपुंसक असून फायद्याचे व मोठे प्रकल्प गुजरातला आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणारे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या माजी मारले जात आहेत. सह्याद्री डोंगर रांगेत तारळी पंप स्टोरेजसारखे तेवीस प्रकल्प येऊ घातले आहेत. प्रकल्प हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा प्रसिद्ध श्री. शिंदे व श्री. पाटील यांनी दिला होता..तारळी पंप स्टोरेजमध्ये खर्च कमी दाखवून फसवणूक केल्याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यात उत्खनन, झाडे तोडण्यासह अनेक गोष्टींचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख केला आहे. काल तारळी धरणावर झालेल्या या प्रकारानंतर आज वन विभागाने काढलेली नोटीस समोर आली आहे. त्याव्दारे वन विभागाने आदानी कंपनीला थेट कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. त्याचा खुलासा तीन दिवसांच्या मुदतीत करावा तो समाधानकारक खुलासा व आवश्यक परवानगीची कागदपत्रे सादर न केल्यास किंवा काम सुरू ठेवल्याचे आढळून आल्यास वन कायद्यांनुसार प्रकल्पाविरोधात सक्तीची कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करेल, असे स्पष्ट इशाराही वनविभागाने नोटिसीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे या नोटीशीने खळबळ उडाली आहे..Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास.नोटिसीत काय आहे?तारळे प्रकल्पाचे काम तात्काळ बंद ठेवावे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची रीतसर पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरू असलेले सर्व प्रकारचे कामकाज तात्काळ थांबवावे.नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत लेखी खुलासा करावा. कामासाठी वैध पूर्वपरवानगी नसताना कोणाच्या अधिकारात व कशाच्या आधारे प्रकल्पाचे काम सुरू केले, त्याचा सविस्तर लेखी खुलासा तीन दिवसांत वन कार्यालयात समक्ष करावा.प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात वृक्षतोड करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घेतली आहे का, ती असल्यास त्याच्या तोडीची परवानगी, किती तोड होणार त्याची माहिती मूळ किंवा साक्षांकित परवानगी पत्र व सर्व वैधानिक मंजुरीची कागदपत्रे व नकाशे तीन दिवसांत सादर करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.