Karad News: ...तर ऑक्टोबरमध्ये प्रकल्पाचे काम बंद; अदानी- तारळी प्रकल्पविरोधी कृती समितीचा निर्णय; पालमध्ये मेळावा

तारळे: अदानीच्या कळंबे येथील हायड्रो वीज प्रकल्पाचे अनधिकृत काम लवकर बंद करावे, असे निवेदन येत्या २८ तारखेला जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रशासनाने हे काम बंद न केल्यास ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वांनी एकत्र येऊन प्रकल्पाचे काम कायमचे काम बंद करण्याचा निर्णय आज सर्वानुमते घेण्यात आला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .पाल (ता. कऱ्हाड) येथे अदानी- तारळी प्रकल्प विरोधी कृती समितीच्या वतीने मेळावा झाला. त्या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, सह्याद्री कारखान्याचे उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील, देवराज पाटील, बाळासाहेब सपकाळ, प्रदीप निकम, सुहास पाटील आदी उपस्थित होते..मेळाव्यात हा प्रकल्प विभागाच्या दृष्टीने हितकारक नाही नसून, अदानींचे हे संकट आपल्याला हद्दपार करायचे आहे. त्यासाठी २८ सप्टेंबरला एकत्र येऊन काम बंद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत. संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अनधिकृत काम लवकर बंद करावे, अशी विनंती करू. .Satara News:'सासुर्वेत हुतात्मा प्रवीण वायदंडेंना निरोप'; हजारोंच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार; शोकाकूल वातावरण.त्यानंतरही प्रशासनाने हे काम बंद न केल्यास ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वांनी एकत्र येऊन प्रकल्पाचे काम कायमचे काम बंद करू, असे सर्वानुमते ठरले. लवकरच तारळे खोऱ्यातील १०२ गावांत या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करून वेगवेगळ्या ठिकाणी मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.