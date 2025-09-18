सातारा

Karad News: ...तर ऑक्टोबरमध्ये प्रकल्पाचे काम बंद; अदानी- तारळी प्रकल्पविरोधी कृती समितीचा निर्णय; पालमध्ये मेळावा

Mass Opposition to Adani–Tarali Project: मेळाव्यात हा प्रकल्प विभागाच्या दृष्टीने हितकारक नाही नसून, अदानींचे हे संकट आपल्याला हद्दपार करायचे आहे. त्यासाठी २८ सप्टेंबरला एकत्र येऊन काम बंद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत.
Villagers in Pal gather to oppose the Adani–Tarali Project, declaring work will stop from October.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा


तारळे: अदानीच्या कळंबे येथील हायड्रो वीज प्रकल्पाचे अनधिकृत काम लवकर बंद करावे, असे निवेदन येत्या २८ तारखेला जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रशासनाने हे काम बंद न केल्यास ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वांनी एकत्र येऊन प्रकल्पाचे काम कायमचे काम बंद करण्याचा निर्णय आज सर्वानुमते घेण्यात आला.

