Maratha Reservation: 'कुणबी दाखल्यांबाबत प्रशासनाची उदासीनता'; कऱ्हाड, पाटणच्या मराठा समन्वयकांनी घेतली मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट !

विजयनगर : कऱ्हाड व पाटण तालुक्यात हजारो कुणबी नोंदी मिळून आल्या असल्या तरी तशा आशयाचे दाखले मिळण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. यासाठी मनोज जरांगे- पाटील यांनी याबाबत लक्ष घालावे, अशी मागणी दोन्ही तालुक्यांच्या वतीने करण्यात आली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.पनवेल येथे मराठा भवन उद्घाटनासाठी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे- पाटील आले असता कऱ्हाड व पाटण तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी मराठा समन्वयक शिवाजी पाटील व संतोष मुटल उपस्थित होते..निवेदनात म्हटले, की कुणबी नोंदींचा मराठा समाजाच्या गरजवंत तरुणांना, विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि नोकरीसाठी फायदा होत आहे. कऱ्हाड व पाटण तालुक्यातून कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ही प्रक्रिया प्रशासकीय दिरंगाई, अनास्था तसेच इतर अनेक कारणांमुळे अतिशय संत गतीने सुरू आहे. दाखले काढण्यासाठी अनेक अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे, तसेच कर्मचाऱ्याकडून दिरंगाई व अडवणूक केली जात आहे. .परिणामी, कुणबी दाखले निघण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यातच दाखला निघाल्यानंतर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून सुद्धा अनेक अनावश्यक कागदपत्रांची व पुराव्यांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने कुणबी नोंदणी मिळून देखील समाजाला म्हणावा तसा फायदा होताना दिसत नाही..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला . जरांगे- पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, जात पडताळणी समिती, प्रांताधिकारी व तहसीलदार कऱ्हाड व पाटण यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभपणे व गतीने राबवण्यास सूचित करावे, अशी विनंती दोन्ही तालुक्यांच्या सकल मराठा समाज व समन्वयक यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. श्री. जरांगे- पाटील यांनी याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.