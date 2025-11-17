Ironman Competition: 'पांगरीच्या अजय दडस यांचे आयर्नमॅन स्पर्धेत यश'; गोव्यातील स्पर्धेत ३३ देशांतील सुमारे १३०० खेळाडू सहभागी

बिजवडी : गोवा येथे नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय आयर्नमॅन या स्पर्धेत पांगरी (ता. माण) येथील अजय दडस यांनी यश संपादन केले आहे. शारीरिक क्षमतेची आणि मानसिक संयमाची परीक्षा घेणाऱ्या आयर्नमॅन या स्पर्धेत ३३ देशांतील सुमारे १३०० खेळाडू सहभागी झाले होते. दडस हे सध्या वडोदरा (गुजरात) विमानतळ येथे असिस्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. ही नोकरी सांभाळत त्यांनी फिटनेससाठी वेळ काढत स्पर्धा पूर्ण केली. .गोवा येथे पार पडलेल्या या स्पर्धेत १.९ किमी समुद्रात पोहणे, ९० किमी सायकलिंग आणि २१.१ किमी धावणे या तिहेरी आव्हानात्मक टप्प्यात त्यांनी आपली क्षमता आणि दृढनिश्चय सिद्ध केला. ही स्पर्धा ७.४८ मिनिटांमध्ये पूर्ण करत आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात आयर्नमॅन हा किताब पटकावला. भारतीय विमानपतन प्राधिकरणमधील देशातील पहिलाच खेळाडू होण्याचा बहुमान देखील त्यांनी प्राप्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.