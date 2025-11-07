Rahimatpur Politics: 'प्रभाकर देशमुख, सुनील माने घड्याळाच्या प्रेमात'; पाटील बंधूंकडून बेरजेचे राजकारण, राष्ट्रवादीच्या गळाला दोन नेते लागले?

सातारा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांनी बेरजेचे राजकारण करण्यावर भर दिला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात पुन्हा जोरदार मुसंडी मारण्यासाठी सरसावलेल्या राष्ट्रवादीच्या गळाला दोन नेते लागले आहेत. बहुचर्चित माणचे नेते प्रभाकर देशमुख, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने लवकरच राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहेत. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यापैकी सुनील माने समर्थकांसह पक्ष प्रवेशासाठी श्री. पवार यांचा येत्या रविवारी (ता. ९) रहिमतपूरला कार्यक्रम घेतल्याचे खासदार नितीन पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हाध्यक्षच साथ सोडून जाणार असल्याने प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांना धक्का बसणार आहे..\rजिल्ह्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी येत्या सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष पालिकेच्या निवडणुकीत आपली ताकद आजमविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी काही जण स्थानिक आघाड्यांच्या माध्यमातून, तर काही जण स्वबळाची ताकद यामध्ये लावणार आहेत. त्यासाठी राजकीय खल सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या जिल्ह्यात पक्ष प्रवेशाचे जोरदार वारे वाहू लागले आहे. काही जण सत्तेसोबत राहण्यासाठी तर काही जण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळावी, यासाठी प्रवेश करत आहेत. .काही जण आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत होणाऱ्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर आमदार होण्याची संधी मिळेल, या आशेने प्रवेश करत आहेत. यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेनेला प्राधान्य दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुभंगलेली ताकद पुन्हा वाढविण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांनी जिल्ह्यात बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे. यामध्ये त्यांच्या गळाला जिल्ह्यातील अनेक नेते लागले आहेत. यामध्ये माणचे नेते प्रभाकर देशमुख, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांचा समावेश आहे. हे नेते लवकरच हातात घड्याळ बांधणार आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.यामुळे राष्ट्रवादीची ताकद माण तालुक्यात वाढणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी हे प्रवेश महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. २०२९ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय होत असल्याचे सांगितले जात आहे. सुनील माने यांच्यामुळे रहिमतपूर पालिकेसह सह्याद्री कारखान्यातील काही संचालकांची ताकद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला मिळणार आहे. श्री. माने हे मूळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.