सातारा : जिल्हा बॅंकेच्या पदाधिकारी निवडी आज खेळीमेळीच्या वातावरणात झाल्या. महायुती म्हणून तिन्ही पक्षांनी एकत्रितरीत्या या निवडी बिनविरोध पार पाडल्या आहेत. यातून जिल्ह्यात चांगला संदेश सामान्यांपर्यंत गेला आहे. आता यापुढे बॅंकेचा कारभार राजकारणविरहितपणे चालवणार आहे, असे मत मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पदाधिकारी निवडीनंतर मंत्री मकरंद पाटील यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. त्यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्हा बॅंकेच्या पदाधिकारी निवडी खेळीमेळीच्या वातावरण झाल्या आहेत. महायुती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी एकत्रितरीत्या ही निवड बिनविरोध पार पाडली आहे.’’.अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीचा कोणताही फॉर्म्युला अजून ठरलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार या तिघांच्या नेतृत्वाखाली व मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक पार पडली. पहिल्या दिवसापासून आम्ही आणि शिवसेना बरोबर होतो. आजही आम्ही एकत्र बसलो होतो. भाजपचे नेते, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, खासदार नितीन पाटील यांच्याशी आमची सातत्याने चर्चा होत होती. .यापूर्वीही आम्ही युती म्हणून एकत्र बसलो होतो. आमची मागणी त्यांनी वरिष्ठांपुढे मांडली. त्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन आम्ही या निवडी केल्या आहेत. महायुतीतील प्रत्येक नेत्याने आपापल्या वरिष्ठांच्या कानावर बाबी घालूनच या निवडी झाल्या आहेत. ॲड. उदयसिंह पाटील यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कऱ्हाडला प्रवेश झाला होता..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rत्यावेळी (कै.) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना राष्ट्रवादीत प्रवेश घेत आहात, भविष्यात तुम्हाला हा प्रवेश करून पश्चाताप करावा लागणार नाही, असा शब्द दिला होता. अजित पवार यांनी त्यांना दिलेला योग्य सन्मानाचा शब्द आज राष्ट्रवादीने तो पाळला आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.